ヒューマネージ、「大阪スマートヘルスプロジェクト」支援企業として万博公式イベント＠インテックス大阪に出展します。
人材の“採用”から“定着”、その先の“活躍”までを支援する人材サービス事業を展開する株式会社ヒューマネージ（本社:東京都千代田区、代表取締役社長:齋藤 亮三）は、大阪府スマートシティ戦略部「大阪スマートヘルスプロジェクト」支援企業として、2025年6月25日（水）～27日（金）にインテックス大阪で開催される「Japan Health」に出展いたします。
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大阪府は「いのち輝く未来社会」をテーマとする万博を契機に、人々の健康増進と、スマートヘルス・スタートアップの支援強化を加速しています。このたび開催される国際見本市「Japan Health」は、大阪・関西万博の「健康とウェルビーイングウィーク」と連動した万博公式関連イベントで、国内外から370社以上が出展し、医療・ヘルスケア分野の最新技術やサービスが一堂に会します。
ヒューマネージは、大阪府スマートシティ戦略部「大阪スマートヘルスプロジェクト」支援企業として(https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000134.000055068.html)、健康管理システム『HealthCore』ブースを出展。〈業界初〉日本医師会ほかが推進する「健診標準フォーマット」に対応、わかりやすいマイページで、従業員のヘルスリテラシー向上を支援する『HealthCore』を、ぜひ体感ください。
開催概要 ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
展示会名称: Japan Health
日時: 2025年6月25日（水）～6月27日（金）10:00～17:00
会場: インテックス大阪（6号館 Hall A,B）
展示会公式サイト: https://japanhealthonline.com
来場事前登録: https://japanhealth.imasia-passport.com/ja/user/register
健康管理システム『HealthCore』とは;
＞＞健康管理システム『HealthCore』 サービスサイト(https://healthcore.humanage.co.jp/)
健康管理システム『HealthCore』は、ストレスチェック「Co-Labo」、エンゲージメント・サーベイ「Qraft」を標準搭載し、従業員の健康データの一元管理や業務効率化の実現はもちろん、データを活用し、戦略的に健康経営(R)を実践するための健康管理システムです。（開発:株式会社ヒューマネージ）。
※健康経営(R)は、NPO法人健康経営研究会の登録商標です
株式会社ヒューマネージについて;
社名:株式会社ヒューマネージ https://www.humanage.co.jp/(https://www.humanage.co.jp/)
代表取締役社長:齋藤 亮三
創業:1988年11月10日（設立:2004年12月1日）
資本金:50百万円
本社所在地:東京都千代田区紀尾井町 4-1 ニューオータニ ガーデンコート 18 階
主要事業:ウェルビーイングソリューション事業、採用ソリューション事業、適性アセスメント事業
以上