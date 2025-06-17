組織が変われば、社会が変わる──産官学の有識者30名超が集結「HR Transformation Summit 2025」開催

株式会社リンクアンドモチベーション

株式会社リンクアンドモチベーション（本社：東京都中央区、代表取締役会長：小笹芳央、証券

コード：2170）は、2025年7月29日（火）から全5日間にわたり、オンラインカンファレンス「HR

Transformation Summit 2025」を開催します。

理論と実践が交差する経営・人事カンファレンス。

労働力不足や地域格差など、複雑化する社会課題。企業・行政・アカデミアのリーダーが一堂に

会し、“人と組織”を軸に未来を構想する、5日間のオンラインカンファレンスです。

■ 開催概要

本カンファレンスは、2022年の初開催から4年目を迎え、これまでに延べ1万人以上の方々にご参加いただきました。今年は、組織変革の実現と社会課題の解決に向けて、30名を超える登壇者と共に、全10セッションにわたり議論を展開します。

登壇者には、JR九州 代表取締役社長執行役員 古宮洋二氏、三菱UFJフィナンシャル・グループ 代表執行役専務 高瀬英明氏をはじめとする企業経営者のほか、経済産業省・文部科学省などの行政関係者や、大学・研究機関に所属する有識者の方々が名を連ねます。

■ 開催背景

日本は今、人口減少、地域格差、グローバル競争といった複雑な社会課題に直面しています。企業経営においても、短期的な利益志向や人材獲得競争の激化、労働分配の不均衡など、持続可能性を揺るがす課題が顕在化しています。

こうした現実を前に、企業価値の本質を見つめ直し、“人と組織”を経営の中心に据えることが、今あらためて問われています。そして、一企業の取り組みだけでは限界があるなかで、企業の枠を越え、行政や教育機関、地域社会と協働・連携しながら、働き方や組織づくりのあり方を社会全体で見直していく視点が求められています。

本カンファレンスは、こうした課題のもとに多様な登壇者が集い、経営・人事リーダーなど“実践者”の視点と、研究・分析によって知見を深める“有識者”の視点を交差させ、対話を深める場です。企業、行政、アカデミアが領域を越えて交わり、変革を構想することで、社会に大きな“波”を生み出していく──その端緒となる時間を創出します。

■ プログラム

本カンファレンスは、5日間のオンラインカンファレンスです。「普遍性」「先進性」「実効性」という3つの枠組みで、全10セッションを実施します。

例えば、「組織と働き方の本質」をテーマとする基調講演では、当社 代表取締役会長 小笹芳央と、『パーパス経営』の著者であり、企業経営の専門家である名和高司教授が登壇し、バズワードにとらわれない経営の根幹を語ります。

「企業価値向上」をテーマとするセッションでは、「働く株主」を掲げるみさき投資 代表取締役の中神康議氏、三菱UFJフィナンシャル・グループ 代表執行役専務 高瀬英明氏、Unipos 代表取締役会長 田中弦氏が登壇し、“人”を起点とした企業価値の再定義に迫ります。

そのほか、「人的資本経営の現在地」「経営における人事」「地方創生」「グローバル経営」「カルチャー変革」「労働市場ブランディング」などのテーマでセッションを開催します。

詳細は、公式サイト(https://www.motivation-cloud.com/4419933)をご覧ください。

■ 開催概要

イベント名：「HR Transformation Summit 2025」

日時：7月29日 (火曜日)、7月30日 (水曜日)、7月31日 (木曜日)、8月5日 (火曜日)、8月6日 (水曜日) 全日11:00～14:20

開催形式：オンライン（Zoom配信）

参加費：無料（事前登録制）

申込ページ：https://www.motivation-cloud.com/4419933

主催：株式会社リンクアンドモチベーション

登壇者 ：一橋大学大学院 経営管理研究科 客員教授 名和高司／株式会社リンクアンドモチベーション 代表取締役会長 小笹芳央／みさき投資株式会社 代表取締役 中神康議／株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ 代表執行役専務 グループCSO 高瀬英明／Unipos株式会社 代表取締役会長 田中弦／慶應義塾大学大学院 経営管理研究科 講師・山形大学 客員教授 岩本隆／経済産業省 経済産業政策局 産業人材課 課長 今里和之／本田技研工業株式会社 コーポレート管理本部 人事統括部長 安田啓一／学習院大学 経済学部 経営学科 教授・一橋大学 名誉教授 守島基博／いすゞ自動車株式会社 常務執行役員 CHRO 人事部門EVP 有沢正人／高倉&Company合同会社 共同代表 高倉千春／株式会社HRファーブラ 代表取締役 山本紳也／信州大学 副学長・教授 林靖人／九州旅客鉄道株式会社 代表取締役社長執行役員 古宮洋二／文部科学省 トビタテ！留学JAPAN プロジェクトディレクター 荒畦悟／第一三共株式会社 グローバルコーポレートストラテジー 経営戦略部長 塚本淳／富士通株式会社 Employee Success本部 R&D人事部長 西明尚隆／株式会社リンクアンドモチベーション プログラムディレクター Gareth Monteath／丸紅株式会社 常務執行役員 CHRO 鹿島浩二／マツダ株式会社 執行役員 兼 CHRO（最高人事責任者） 安全・病院担当 竹内都美子／コカ・コーラ ボトラーズジャパン株式会社 執行役員 CHRO・コカ・コーラ ボトラーズジャパンベネフィット株式会社 代表取締役社長 東由紀／日本経済新聞社 ライフ＆キャリアビジネス 統括補佐 兼 特命担当 上杉栄美／株式会社電通グループ グローバルCHRO 谷本美穂／旭化成株式会社 人事部 人財・組織開発室 室長 三木祐史／サッポロビール株式会社 人事総務部 組織開発プランニング・ディレクター 竹内利英／オルビス株式会社 HR本部 本部長 岡田悠希／LINEヤフー株式会社 人事総務統括本部 ピープル・デベロップメント本部 本部長 中村有沙（敬称略・講演順）

■会社概要

代表取締役会長：小笹 芳央

資本金：13億8,061万円

証券コード：2170（東証プライム）

本社：東京都中央区銀座4-12-15 歌舞伎座タワー15階

創業：2000年4月

事業内容：

・組織開発Division（コンサル・クラウド事業、IR支援事業）

・個人開発Division（キャリアスクール事業、学習塾事業）

・マッチングDivision（ALT配置事業、人材紹介事業）

・ベンチャー・インキュベーション