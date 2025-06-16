ＲＥ１００電力、系統用蓄電池アグリゲーションサービスを拡充

RE100電力株式会社

ＲＥ１００電力株式会社（本社：東京都中央区、CEO：黒淵 誠二、以下「ＲＥ１００ 電力」）は、系統用蓄電池アグリゲーションのサービスを拡充したことをお知らせいたし ます。

■アグリゲーションサービスの特徴

本サービスでは、「業務委託料 5％、初期費用 0 円」※1 の業界最安級※2の価格設定を行いながらも、アグリゲーションのプロによる 24 時間 365 日の監視体制も整えており、蓄電池の稼働効率と収益性の最大化をサポートします。

また、JEPX 市場や需給調整市場（一次調整力～三次調整力２.）、容量市場の 3 つの市場での運用を行い、お客様へのメリットの最大化を行います。

＊1 条件あり ＊2 当社調べ

サイト：https://www.re100-denryoku.jp/aggregation/

■本サービスの特徴

[表: https://prtimes.jp/data/corp/107409/table/20_1_3b2b83d2d2654fd963a2eb68351a3b77.jpg?v=202506170655 ]

■ 今後の展望

ＲＥ１００電力では、高品質なアグリゲーションサービスを業界最安級の価格で提供 を行い、お客様の系統用蓄電池導入への障壁を下げることで、再生可能エネルギーの普 及促進と持続可能な社会の実現に貢献してまいります。

▶リリース原文：

https://prtimes.jp/a/?f=d107409-20-d00e81ba73db6cd9855e0483f82e5af4.pdf

会社概要

会社名：RE100電力株式会社

本社所在地： 東京都中央区日本橋二丁目9番10号 L.Biz日本橋８階

代表者：CEO 黒淵 誠二

設立日：2016年3月

資本金：3億7500万円

事業概要：再生可能エネルギー事業

URL：https://www.re100-denryoku.jp