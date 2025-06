8 タイラー・クック選手 契約合意(新規)のご報告

株式会社茨城ロボッツ・スポーツエンターテインメント

茨城ロボッツでは、りそなグループB.LEAGUE 2025-26シーズンにおいて、#8 タイラー・クック選手(前所属:Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket)との選手契約が合意に至りましたので、ご報告いたします。

契約期間は 2025年8月1日からとなります。

クック選手はアメリカ出身の27歳。身体能力を活かしたアスレティックなプレーをこなすだけでなく、アウトサイドからは巧みなハンドリングを活かし、インサイドへ切り込むスラッシャーとしての強みも兼ね備える選手です。常人離れしたジャンプ力から繰り出される豪快なダンクシュートは必見であり、ガード陣とのコンビネーションプレーも期待されます。

#8 タイラー・クック -Tyler Cook-

ポジション

PF/C

身長/体重

206cm/113kg

生年月日

1997年9月23日

出身地

アメリカ合衆国

出身校

アイオワ大学

経歴

2019-20 クリーブランドキャバリアーズ(2019-20 カントンチャージ)(NBA/Gリーグ)

2020 オクラホマシティブルー(Gリーグ)

2020 デンバー・ナゲッツ(NBA)

2020-21 アイオワウルブス(Gリーグ)

2021 ブルックリンネッツ(NBA)

2021 デトロイトピストンズ(NBA)

2021-22 シカゴブルズ(2021-22 ウィンディシティブルズ)(NBA/Gリーグ)

2022-23 ソルトレイクシティスターズ(Gリーグ)

2023 サウスイーストメルボルンフェニックス(オーストラリア)

2023-24 ホベントゥート・バダローナ(スペイン)

2024-25 Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket (トルコ)

2025- 茨城ロボッツ

タイラー・クック選手 コメント

日本でキャリアの新たな一歩を踏み出すこと、そしてそれに伴う挑戦と日々努力することを楽しみにしています。

茨城のチームメイトと一緒にコートに立ち、ファンの皆さんが誇りに思えるシーズンに出来るよう、一丸となって取り組んで行きます。

I am excited for this new chapter in Japan and the challenge and work that comes with it. I look forward to getting on the court with my teammates in Ibaraki and collectively working towards a season all their fans can be proud of.

落慶久GM コメント

NBA、Gリーグ、ヨーロッパで実績と経験のあるインサイドプレーヤーであるタイラー・クック選手と契約合意いたしました。

オープンコート、ハーフコートを問わないアスレティックなプレーは観る人を惹きつけ、歓喜と興奮を届けてくれると確信しています。また、ハーフコートオフェンスでは、インサイドでオフェンスの起点となり、個で打開する能力も持ち合わせ、スコア、アシスト両面でチームの軸となってくれると考えています。

プロキャリアスタートから様々なリーグ、チームでプレーしており、早々にチームにアジャストし、オンコート・オフコート問わず、全ての局面でチームの勝利とステップアップに貢献してくれると期待しています。タイラー選手の加入により、今シーズン同様「ロブシティ」は継続し、アリーナを歓喜の渦に巻き込んでくれると思います。