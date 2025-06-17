auとUQ mobile、Amazonプライム最大6カ月分がついてくるキャンペーン開催
KDDI株式会社
[表: https://prtimes.jp/data/corp/97141/table/118_1_c509fc0cfdafcf9bf9f75a50119c09aa.jpg?v=202506170555 ]
KDDI、沖縄セルラーは2025年6月26日から、auとUQ mobileの対象料金プランへの新規加入で、Amazonプライムの特典が最大6カ月分ついてくるキャンペーンを開催します。
Amazonプライムの利用で、おトクにお買い物や動画視聴をお楽しみいただけるほか、2025年7月11日から14日まで開催される、Amazonプライム会員限定のセール「Amazonプライムデー」にも参加できます。
[表: https://prtimes.jp/data/corp/97141/table/118_1_c509fc0cfdafcf9bf9f75a50119c09aa.jpg?v=202506170555 ]
詳細は以下ページをご参照ください。
au: https://www.au.com/mobile/campaign/amazon_prime2025/
UQ mobile: https://www.uqwimax.jp/mobile/cp/amazon_prime2025/
※本キャンペーンはKDDI主催です。Amazonプライムの会費はKDDIが負担しています。
※特典期間終了後、「Amazonプライム」の会員登録は自動更新されません。
※Amazon、Amazonプライムおよびこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。
※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。