auとUQ mobile、Amazonプライム最大6カ月分がついてくるキャンペーン開催

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KDDI株式会社

KDDI、沖縄セルラーは2025年6月26日から、auとUQ mobileの対象料金プランへの新規加入で、Amazonプライムの特典が最大6カ月分ついてくるキャンペーンを開催します。


Amazonプライムの利用で、おトクにお買い物や動画視聴をお楽しみいただけるほか、2025年7月11日から14日まで開催される、Amazonプライム会員限定のセール「Amazonプライムデー」にも参加できます。





[表: https://prtimes.jp/data/corp/97141/table/118_1_c509fc0cfdafcf9bf9f75a50119c09aa.jpg?v=202506170555 ]


詳細は以下ページをご参照ください。


au: https://www.au.com/mobile/campaign/amazon_prime2025/


UQ mobile: https://www.uqwimax.jp/mobile/cp/amazon_prime2025/



※本キャンペーンはKDDI主催です。Amazonプライムの会費はKDDIが負担しています。


※特典期間終了後、「Amazonプライム」の会員登録は自動更新されません。


※Amazon、Amazonプライムおよびこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc.またはその関連会社の商標です。


※表記の金額は、特に記載のある場合を除きすべて税込です。