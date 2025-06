大谷翔平663日ぶりの投手登板に日本中が熱狂！ 「ABEMA」にて無料生中継した6月17日（火）の「ドジャースvsパドレス戦」が今シーズン最高のリアルタイム総視聴数を記録

株式会社AbemaTVMajor League Baseball trademarks and copyrights are used with permission of Major League Baseball. Visit MLB.com

新しい未来のテレビ「ABEMA(アベマ)」では、世界最高峰のプロ野球リーグ「メジャーリーグベースボール(MLB)」の2025シーズン公式戦を、SPOTV NOWとのパートナーシップのもと、平日を中心に生中継でお届けしています。

このたび、ロサンゼルス・ドジャース、大谷翔平選手が先発投手を務めた6月17日(火)のロサンゼルス・ドジャースvsサンディエゴ・パドレスの1戦を「ABEMA」で無料生中継。日本中から大きな注目を集め、リアルタイムの総視聴数が、今シーズンの1試合における最高視聴数を記録しました。

ドジャースは前日の16日(月)のジャイアンツ戦終了後、公式Xにて「大谷翔平投手が、明日のサンディエゴ・パドレス戦に先発する」と投稿。この投稿は大きな話題になり、「投手復帰」、「二刀流復活」、「大谷さん」などがトレンド入りし、663日ぶりの“投手・大谷翔平”に日本中が注目をしていました。

試合は、1回表のパドレスの攻撃から始まり、マウンドには大谷選手。野球ファンが待ち侘びたこの光景に「ABEMA」には「やっぱ投手大谷よな」「マウンド似合う」など歓喜のコメントが殺到。最速161キロで1回2安打1失点の結果に「上々の復帰登板」「ナイスピッチング」「大谷投手お疲れ様!」などの声が集まりました。

日本中から大きな注目が集まったこの試合のリアルタイムでの総視聴数は今シーズンの1試合における最高視聴数を記録。野球ファンのみならず、多くの方々が「ABEMA」での記念すべきドジャースで初となる663日ぶり大谷投手の勇姿を見届けました。

「ABEMA」ではこの試合のハイライトを無料配信中。今後も日本時間平日のドジャース戦を全試合生中継いたします。MLBの熱狂、ならびに大谷選手の活躍はぜひ「ABEMA」でお楽しみください。

【動画】大谷翔平663日ぶり二刀流の1球目!

「ABEMA」では試合の名場面を試合終了後から楽しむことができる「ハイライト映像」も無料で視聴可能。MLBの試合をスマートフォン、PC、タブレットなど様々な場所でご視聴いただけるだけでなく、テレビの大画面で臨場感のある試合を楽しめるなど、時間や場所にとらわれず、様々なデバイスで高品質な映像を、いつでもどこでもお楽しみいただけます。さらに「ABEMA」プレミアム会員ならリアルタイムでは見られなかった試合のフルマッチ映像を試合終了後1週間好きな時に何度でも視聴可能です。他にも、声援を投げかけ合いながら観戦できる「コメント機能」や、試合の途中でも最初から視聴することができる「追っかけ再生」、放送後でも試合中に投稿されたコメントを楽しめる「見逃しコメント機能」など、「ABEMA」ならではの機能でMLBを余すことなくお楽しみいただけます(※)。

(※)「追っかけ再生」と、「見逃しコメント機能」は、「ABEMAプレミアム」会員向けの機能となります。「ABEMAプレミアム」は、月額1,080円で、「ABEMA」をより一層お楽しみいただける「ABEMA」のプレミアムなプランです。

