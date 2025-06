【大型事例が相次ぎ誕生】レクメド社が約12.9億円を資金調達、FUNDINNO PLUS+の累計成約額は80億円を突破

株式会社FUNDINNO

株式会社FUNDINNO(本社:東京都港区、代表:柴原 祐喜/大浦 学、以下「当社」)は、株式会社レクメド(本社:東京都町田市、代表:松本 正、以下「レクメド社」)が、特定投資家※1からの直接投資を可能にするサービス「FUNDINNO PLUS+(以下、ファンディーノプラス)」を通じて、約12.9億円の資金調達を実施したことをお知らせします。

なお、レクメド社をはじめ、大型の資金調達事例が増加したことにより、ファンディーノプラスでの成約金額が80億円を突破し、約89億円※2となっております。

大型資金調達について :https://fundinno.com/about_company

※1 特定投資家とは、いわゆる「プロの投資家」として、金融商品に対する十分な知識、経験や、財産、リスク管理能力等を有していると考えられることなどから、金融商品取引業者が特定投資家向けに金融商品の開発・勧誘等を行う際には、法に基づく行為規制の一部が適用除外とされます。

※2 ファンディーノプラスでの私募と私売出しの合計成約額

■レクメド社について

レクメド社は、治験の計画・実施から製造販売承認の取得、上市後の販売までを自社で一貫して担う国内でも希少な創薬ベンチャーです。

これまで2つの治療薬の上市に成功しています。現在は希少疾患3領域と変形性膝関節症を含む4つのパイプラインが進行中で、変形性膝関節症治療薬の開発はフェーズ3(第III相試験)に突入。2029年の国内上市を計画しています。

新薬開発とドラッグラグ解消の両立を目指し、世界に“100年医薬品”を届ける挑戦を続けています。

■株式会社レクメド 代表取締役 松本 正氏のコメント

レクメド社は、設立以来、患者さんの思いに寄り添いながら、常に "Required Medicine for all who request it" (人々に求められる医薬品)の開発にチャレンジして参りました。

弊社は、これまでに海外では承認を得ているものの国内では未承認だった2つの希少疾病用医薬品の製造・販売の承認を得て上市し、今はさらに、超高齢化社会の中、国内約800万人の患者さんが困っておられる変形性膝関節症治療薬の自社開発を進めております。この開発もいよいよ第III相試験段階に入って多くの患者さんに臨床試験にご協力いただくこととなり、それに伴い開発資金が必要となりました。

レイターステージの創薬ベンチャー企業が開発資金の調達で苦しい思いをしている中、今回ファンディーノプラスを活用して多くの投資家の方々から開発資金(資金調達総額:約12.98億円)のご支援をいただき、開発に大きな弾みが出来ました。

ファンディーノプラスを通して、当社の医薬品開発プログラムに対し特定投資家の皆様から多大なご支援をいただくことができたことに感謝すると共に、そのご期待に対する責任の重さをひしひしと感じております。

■10億円超の大型資金調達が可能なファンディーノプラスとは

ファンディーノプラスは、ベンチャー企業が大型の資金調達を実現でき、投資家が比較的IPOが近い優良な未上場企業に出資することができるサービスです。

特定投資家登録を行った投資家は、ファンディーノプラスを通じて成長を遂げている未上場企業に対する投資機会を得ることができます。特に、成長ステージにある企業への投資は、リスクとリターンのバランスが取れた魅力的な選択肢であると考えています。

なお、今回のレクメド社の資金調達は、特定投資家向け銘柄制度(J-Ships※2)を用いております。

※2 特定投資家向け銘柄制度(J-Ships)とは、証券会社を通じて、未上場企業の株式や投資信託等をプロの投資家である「特定投資家」向けに発行・流通することを可能にする制度です。本制度の利用により、未上場企業による成長資金の調達に際して、証券会社がさらなる役割を果たすことが期待されます。(https://market.jsda.or.jp/shijyo/j-ships/)

診断はこちら :https://fundinno.com/lp/fundraising_sim

● 株式会社FUNDINNOについて

この国のベンチャーマーケットを、よりオープンに、民主的に。すべての起業家と投資家にとっての、情報・機会の格差をなくし、「フェアに挑戦できる、未来を創る」こと、それが私たちのミッションです。起業家の挑戦に、多様な選択肢を提供すること。そして投資家の応援を、起業家へと届けること。志ある人々にとって開かれた未来へ、私たちは変革を続けます。



●FUNDINNO

FUNDINNOは日本初*の株式投資型クラウドファンディングサービスです。資金を調達したい企業と事業を応援したいファン投資家をマッチングするプラットフォームです。

https://fundinno.com/

*日本証券業協会より

https://market.jsda.or.jp/shijyo/kabucrowdfunding/toriatsukaigyousha/20200907114040.html

●FUNDINNO PLUS+(ファンディーノプラス)

FUNDINNO PLUS+は、大型資金を調達したい企業とスタートアップ企業にエンジェル投資をしたい投資家をマッチングするサービスです。

https://fundinno.com/plus/specific_investor

●FUNDINNO MARKET

FUNDINNO MARKETは、インターネットで未上場株式を売買できる、日本初のセカンダリマーケットです。

https://fundinno.com/shareholder_communities

●FUNDOOR

FUNDOORは、弁護士監修のベンチャー企業のための経営管理プラットフォームです。CXOを株主管理・株主総会・財務管理・IR配信などの煩雑な業務から解放し、ワンプラットフォームでサポートします。

https://fundoor.com

<株式会社FUNDINNO>

所在地:東京都港区芝五丁目29番11号

代表取締役:柴原 祐喜/大浦 学

資本金及び資本準備金の合計額:98億703万7024円 ※2024年10月31日現在

設 立:2015年11月26日

第一種金融商品取引業者 関東財務局長 (金商) 第2957号

加入協会:日本証券業協会

U R L :https://corp.fundinno.com

<手数料等及びリスク情報について>

当社のサービスにおける取扱商品の手数料及びリスク等は、当社のホームページで表示しております「重要事項説明書( https://fundinno.com/disclosure )」の内容と、プロジェクト毎の契約締結前交付書面の内容をご確認ください。投資にあたっては、お客様ご自身でご判断いただきますようお願いいたします。

ご注意:本報道発表文は、FUNDINNOのサービスや実績を一般に公表するための文書であり、投資勧誘を目的として作成されたものではありません。