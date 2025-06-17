【Yahoo!トラベル】人気宿泊施設の航空券付きプランがお得になる大型セール企画「ヤフーパック ウルトラセール」を6月17日から開催

LINEヤフー株式会社

特設ページ：https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/ultrasale/(https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/ultrasale?sc_e=media_pr)

LINEヤフー株式会社（以下、LINEヤフー）が提供するインターネット旅行予約サービス「Yahoo!トラベル」は、2025年6月17日（火）から7月1日（火）まで、「ヤフーパック（宿泊＋航空券）」で人気の宿泊施設が期間限定でお得になる「ヤフーパック ウルトラセール」（以下、本企画）を開催します。また、同時にJAL・ANA便の「限定クーポン」の配布や「PayPayポイント」のポイントアップキャンペーンも実施します。

本企画では、宿泊施設と航空券を自由に組み合わせることができる「ヤフーパック」で、避暑地としても人気の北海道や7月開業予定の新レジャー施設がある沖縄など国内対象エリアの人気宿泊施設を期間限定のお得な価格で提供します。

また、最大で50,000円割引となる「JAL限定クーポン」「ANA限定クーポン」の配布に加え（※1）、＋5%の「PayPayポイント」を付与するキャンペーンも同時に実施（※2）し、LYPプレミアム会員なら最大10%分の「PayPayポイント」が付与（※3）されます。お得なセールにクーポンやキャンペーンを併用することで、夏休みや秋の行楽シーズンの旅行をお得に予約できます。

※1 最低利用代金以上のご予約が対象。

※2 各キャンペーンにおける対象旅行期間などの条件が異なるため、同時に利用できない場合もございます。

※3 基本ポイントの1％、キャンペーンの5%、LYPプレミアム会員特典の合計10％が適用。また、付与されるPayPayポイントは「いまスグ利用(https://support.yahoo-net.jp/PccTourtr/s/article/H000006342?sc_e=media_pr)」で予約時に即時値引きにも利用できます。

■「ヤフーパック ウルトラセール」概要

・特設ページ

https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/ultrasale/(https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/ultrasale?sc_e=media_pr)

・開催期間

2025年6月17日（火）12:00～7月1日（火）11:59

・対象施設

北海道・首都圏・北陸・中部・関西・山陰・九州・沖縄の一部施設

・対象商品

ヤフーパック（宿泊＋航空券）

・対象旅行期間

2025年6月18日（水）～11月30日（日）出発まで

※一部施設を除く

■クーポン概要

＜JAL限定クーポン＞

・特設ページ

https://travel.yahoo.co.jp/promo/coupon/dp/jal/(https://travel.yahoo.co.jp/promo/coupon/dp/jal/?sc_e=media_pr)

・特典（※枚数限定）

＜ANA限定クーポン＞

・特設ページ

https://travel.yahoo.co.jp/promo/coupon/dp/ana/(https://travel.yahoo.co.jp/promo/coupon/dp/ana/2?sc_e=media_pr)

・特典（※枚数限定）

■「PayPayポイント＋5％お得キャンペーン」概要

・特設ページ

https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/points/202506(https://travel.yahoo.co.jp/promo/dp/points/202506?sc_e=media_pr)

・対象予約期間

2025年6月17日（火）12:00～7月1日（火）23:59

・対象エリア

全国

・対象商品

「PayPayポイント＋5％」「＋5％お得キャンペーン」の表示のあるヤフーパックの旅行プラン

・特典内容

旅行代金の5％の「PayPayポイント」を追加付与

・対象出発期間

JAL：2025年8月1日（金）～9月30日（火）出発

ANA：2025年7月1日（火）～10月31日（金）出発

※利用料金から、クーポン利用分等を差し引いた代金総額（消費税、オプション料金を含む）より100円未満を切り捨てた金額に対してPayPayポイントを付与します

※予算に達した場合は、キャンペーンを早期終了します。JAL便・ANA便どちらかのみ先に終了する場合があります

■「ヤフーパック」とは

豊富な国内宿泊施設と航空券を自由に組み合わせることができるオリジナルパッケージツアーです。航空券と宿泊プランの空き状況がリアルタイムで表示されるため、常に最新のプラン内容・旅行代金で検討でき、出発日前日の23時59分まで予約が可能です。

https://travel.yahoo.co.jp/dp/docs/guide/common/(https://travel.yahoo.co.jp/dp/docs/guide/common/?sc_e=media_pr)

『「WOW」なライフプラットフォームを創り、日常に「！」を届ける。』をミッションに掲げるLINEヤフーは、「Yahoo!トラベル」を通じ、ユーザーにお得で安心な旅行を楽しんでいただけるよう、満足度の高いサービスの提供を実現していきます。