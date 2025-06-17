国際大学 新理事長に國分文也氏を選任
学校法人国際大学（新潟県南魚沼市）は、本年6月17日開催の理事会において、國分文也氏（丸紅株式会社取締役名誉顧問）を新理事長に選任し、同日付で就任いたしました。2015年6月1日以来、理事長を務めた槍田松瑩氏は任期満了で退任となりました。
～ 國分文也 （こくぶ ふみや）新理事長プロフィール ～
1952年生まれ
1975年3月 慶応義塾大学経済学部卒業
1975年4月 丸紅株式会社入社
2005年4月 同社執行役員
2008年4月 同社常務執行役員
2008年6月 同社代表取締役常務執行役員
2010年4月 同社専務執行役員
2012年4月 同社副社長執行役員
2012年6月 同社代表取締役副社長執行役員
2013年4月 同社代表取締役社長
2019年4月 同社取締役会長
2025年4月 同社取締役名誉顧問（至現在）
2025年6月 学校法人国際大学理事長就任（至現在）
主な団体役職歴
日本貿易会 会長（2022年5月～2024年5月）
APECビジネス諮問委員会（ABAC）日本委員（2021年7月～2025年1月）
日本機械輸出組合 理事長（2022年5月～）
日本経済団体連合会 ウクライナ経済復興特別委員会委員長（2023年6月～）
槍田松瑩氏は、2015年から理事長として大学運営に携わり、国際関係学研究科・国際経営学研究科共通日本型開発学プログラムや国際経営学研究科デジタルトランスフォーメーションプログラム、国際社会起業家プログラムなど、時代に合わせた教育プログラムの開設や、創立４０周年記念事業の実施、産官学とのネットワーク構築など、国際大学のみならず日本経済の発展に大きく寄与しました。
～国際大学（IUJ）について～ http://www.iuj.ac.jp/ja/
国際大学（International University of Japan; 略称IUJ）は、国際的に活躍する人材の育成を主目的に1982 年に設立された大学院大学です。広くわが国の経済界、教育界並びに地域社会から多くのご支援をいただき、日本で最初の、全て英語による教育を基盤としたプロフェッショナルスクールとして、国際関係学研究科と国際経営学研究科の2研究科で、国際社会に貢献するために必要な専門知識と、異文化に対する理解・共感を持ったグローバルリーダーを養成しています。
2025年5月1日現在の在籍学生数：391名 出身国数：67ヵ国・地域（うち日本人19）