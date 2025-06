「ハンドメイズ・テイル／侍女の物語」ファイナルシーズン 8月8日から見放題独占配信 決定！

HJホールディングス株式会社(C) 2025 MGM Television Entertainment Inc. and Relentless Productions, LLC. All Rights Reserved. THE HANDMAID’S TALE is a trademark of Metro-Goldwyn-Mayer Studios Inc. All Rights Reserved.

“ディストピア文学の金字塔” マーガレット・アトウッド原作動画配信サービスのオリジナルドラマでエミー賞史上初となる作品賞に輝いた傑作

結末は、私たちが変える― 「ハンドメイズ・テイル/侍女の物語」 ファイナルシーズン

8月8日(金) から見放題独占配信 決定! さらに7月までの配信ラインナップも一挙公開

ビビットな“赤色“に目を奪われるメインビジュアルと 遂に革命へと動き出す壮大なティザー映像解禁! 世界にセンセーショナルを巻き起こしたドラマが再び全世界に衝撃を与える!

ブッカー賞を2度受賞した世界的巨匠マーガレット・アトウッドによるディストピア文学の金字塔を原作に、米国Huluがドラマ化。2017年度エミー賞では作品賞を含む主要5部門を独占し、同賞で動画配信サービスのオリジナルドラマが作品賞を受賞するという史上初の快挙を達成。シリーズ累計でエミー賞は作品賞を含む15部門受賞 76部門ノミネート、ゴールデングローブ賞では主要2部門受賞、6部門ノミネートするなど、様々な賞レースを席巻し世界のメディアが絶賛したドラマ「ハンドメイズ・テイル/侍女の物語」。突如として全体主義国家となったかつてのアメリカを舞台に、女性が虐げられた理不尽な世界と同時に女性の強さを鮮烈に描いた本ドラマは、2017年以降に社会現象となった「#MeToo」「#TimesUp」運動や、「人工妊娠中絶を制限・禁止」する法制度への反対運動など、特に近年アメリカでの政策転換や社会的風潮が物語の世界観を現実のものと感じさせると、世界的にも注目され高い評価を得ています。そんな本作のファイナルとなるシーズン6を8月8日(金)からHuluで見放題独占配信することが決定しました。

さらに、ジューン(エリザベス・モス)の侍女姿と背景のビビットな赤色に目を奪われるメインビジュアルとあわせて、静かなる抵抗から反撃を経て、遂に革命の狼煙を上げる壮大なファイナルシーズンの幕開けを彷彿させるティザー映像も解禁!映像では、ジューンの独白のような語りから始まります。侍女たちが着ている赤色の服は、上流階級の夫妻に仕えさせられる彼女たちの身分を示すものではなく、侍女の服=赤色は、血の色でもあり、怒りを表す色でもあり、そして侍女たちの戦闘服であると語るジェーン。そして、「私たちは軍隊になった」というジューンの台詞をきっかけに流れる壮大な音楽と立ち上がる侍女たち。ついに革命へと大きく動き出す彼女たちの戦いの物語(テイル)の堂々たるフィナーレを感じずにはいられない、エモーショナルな映像になっています。さらにHuluでは「ハンドメイズ・テイル」シーズン1~5も配信中です。ぜひこの機会に心揺さぶる衝撃の物語の始まりから結末までをご堪能ください。

▼配信情報

「ハンドメイズ・テイル/侍女の物語」ファイナルシーズン 8月8日(金)から見放題独占配信

※8月8日(金)から第1~2話配信 以降、毎週金曜に1話ずつ配信

▼作品情報

カナダ文学界の巨匠マーガレット・アトウッドのディストピア小説を原作に米国Huluがドラマ化。2017年に米国Huluにて配信が開始されるとすぐに話題となり多くのメディアから賞賛を浴び、第69回エミー賞では作品賞を含む主要5部門を独占、さらに2018年ゴールデングローブ賞TVシリーズ/ドラマ部門にて作品賞を含む主要2部門に受賞し、賞レースを席巻した超話題作。

環境汚染が原因で少子化が深刻化した世界、妊娠ができる健康な身体を持つ女性は、家族、仕事、財産、名前、そして人権をも突然奪われ<子どもを産むための道具=侍女>として上流階級の夫妻のもとに送り込まれることが法律で決定している。その恐ろしく異様な世界で、侍女として仕えることになった主人公オブフレッド(エリザベス・モス)。侍女たちが行動を極限まで制限された監視下の世界で、どのように今を“生き抜く”か、オブフレッドの目線を通して力強く描く。 女性を“侍女”として扱ったショッキングなテーマは世界に衝撃を与えるとともに、宗教や圧政で女性の人権が侵害されている過去や現在への批判、そして未来への警鐘を含み、決して自分たちにも起こらない出来事ではない、と全世界で物議を醸し出した。そんなセンセーショナルな傑作のフィナーレがいよいよ日本上陸。

原作:マーガレット・アトウッド 「侍女の物語」(早川書房)

出演:エリザベス・モス、イヴォンヌ・ストラホフスキー、ブラッドリー・ウィットフォード、マックス・ミンゲラ、アン・ダウド、O・T・ファグベンル、サミラ・ワイリー、マデリーン・ブリューワー、アマンダ・ブルジェル、サム・ジェーガー、エヴァー・キャライン、ジョシュ・チャールズ

名プロデューサー ディック・ウルフが手がける大ヒットシリーズ

「LAW & ORDER:組織犯罪特捜班」シーズン3

「FBI:特別捜査班」シーズン6、「CSI」シリーズ、「NCIS」シリーズなど

話題のドラマから、色褪せない名作まで

6~7月も見逃せないラインナップをお届け!

(C) 2022 Universal Television LLC. ALL RIGHTS RESERVED.(C) 2025 CBS Broadcasting Inc. All Rights Reserved.

「シカゴ」シリーズなど一大フランチャイズを築いてきたクリエーターとして知られる名プロデューサーのディック・ウルフが手がける傑作ドラマ「LAW & ORDER」シリーズ。そんな本家「LAW & ORDER」のスピンオフとなる「LAW & ORDER:性犯罪特捜班」でオリビア・ベンソンの相棒刑事として人気を博したキャラクター、エリオット・ステイブラー刑事を主人公にした「LAW & ORDER: 組織犯罪特捜班」シーズン3が現在Huluで独占配信中です。「LAW & ORDER:組織犯罪特捜班」は、アメリカのテレビ史上最も長く放送され続けているプライムタイムドラマ「LAW & ORDER:性犯罪特捜班」のスピンオフシリーズということもあり、制作発表当時から大きな話題を呼び、さらにショーランナーには「Lの世界 ジェネレーションQ」や「Empire 成功の代償」、「ハンドメイズ・テイル/侍女の物語」といったシリーズをヒットに導いてきた敏腕プロデューサーのアイリーン・チェイケンも名を連ねています。

ニューヨーク市警性犯罪特捜班を退職後、10 年ぶりに一家でニューヨークに戻ることになったエリオット・ステイブラー。そんな矢先に妻のキャシーが爆破事件に巻き込まれてしまい…。多様化する犯罪組織を相手にする、先の読めないスリリングな捜査から繰り広げられる驚きの展開の数々にハラハラしながらも目が釘付けになってしまうはず!

「LAW & ORDER:組織犯罪特捜班」シーズン1~3の他にも、「LAW & ORDER:性犯罪特捜班」シーズン1~24、「LAW & ORDER:クリミナルインテント」全10シーズン、「LAW & ORDER:トロント」シーズン1も配信中です。ぜひこの機会に「LAW & ORDER」シリーズをご堪能ください。

さらにディック・ウルフが手掛ける全米大ヒットの本格捜査ドラマ「FBI:特別捜査班」のシーズン6を7月9日(水)から独占配信いたします。ニューヨークのFBI支局を舞台に、爆破、テロ、誘拐などさまざまな凶悪犯罪に挑む捜査官たちの活躍を描く本作は、スリリングな心理戦やダイナミックなアクションシーンを盛り込んだストーリーが一話完結形式で展開されていきます。全米における視聴率の上位常連という圧倒的人気により、いきなりシーズン9まで制作が決まった本作のシーズン1~5もHuluで配信中です。さらに、FBI国際捜査部“フライチーム”の活躍を描き、好評を博したFBIシリーズの第3弾「FBI:インターナショナル」シーズン1~3、そして最重要指名手配リストに名を連ねる凶悪な逃亡犯を追う捜査官たちの活躍を描く「FBI:Most Wanted ~指名手配特捜班~」シーズン1~4も配信中です。手に汗握るハラハラドキドキの展開が連続する「FBI」シリーズを見放題でお楽しみいただけます。



また、犯罪捜査ドラマの金字塔「CSI:科学捜査班」の続編である「CSI:ベガス」シーズン3を独占配信中です。シーズン3でフィナーレとなる本作は、精鋭チームが最先端の科学捜査で難事件に挑む姿はもちろん、捜査官たちによる多彩な人間模様も見逃せません。さらにHuluでは本家「CSI 科学捜査班」全15シーズンと「CSI:ベガス」シーズン1~3の他にも、「CSI:マイアミ」全10シーズン、「CSI:ニューヨーク」全9シーズン、「CSI:サイバー」全2シーズンと全シリーズ・全シーズンを配信中です。「CSI」シリーズを余すことなく、どこまでもご堪能いただけます。そして、両親を交通事故で亡くした5人兄妹が子供たちだけで協力し合いながら、“普通の生活”を送るために奮闘するファミリー青春ドラマ「サンフランシスコの空の下」全6シーズンを配信しています。今こそ見たい、心温まるヒューマンドラマの傑作をお楽しみください。また、英国でシャーロック・ホームズに並ぶ人気を誇るキャラクター・モース警部の新米刑事時代を描いた正統派ミステリードラマ「刑事モース ~オックスフォード事件簿~」シーズン5~6を6月28日(土)から、そしてシーズン7~8を7月25日(金)から配信いたします。さらに、誰もが憧れる理想の上司ギブス率いるメンバーたちが活躍する姿をスリリングに描く大ヒットドラマ「NCIS ~ネイビー犯罪捜査班」シーズン19の吹替版を7月16日(水)から独占配信開始!そして、アメリカ海軍に関わる事件を解決するNCISのロス支局を舞台に、潜入捜査のプロたちがハイテク技術を駆使しながら、華やかな世界の裏側に潜む犯罪者に戦いを挑む人気海外ドラマ「NCIS: LA ~極秘潜入捜査班~」ファイナルシーズンの吹替版も7月23日(水)から独占配信いたします。「NCIS」シリーズといえば、誕生から約20年以上にわたり圧倒的な視聴者数を叩き出す大ヒットTVドラマシリーズ。本シリーズの本家となる「NCIS ~ネイビー犯罪捜査班」はもちろん、世界観をクロスオーバーさせたスピンオフ作品も度々話題と注目を集めています。そしてHuluではそんな「NCIS ~ネイビー犯罪捜査班」シーズン1~21、「NCIS:LA ~極秘潜入捜査班~」全14シーズン、「NCIS:ニューオーリンズ」全7シーズン、「NCIS:ハワイ」全3シーズンを配信中です。全米屈指の人気を誇る「NCIS」シリーズを心ゆくまでお楽しみください。

その他にもHuluでは「ハンドメイズ・テイル/侍女の物語」のエリザベス・モスが主演を務め、エミー賞にもノミネートされた「トップ・オブ・ザ・レイク」や、同じくエミー賞(R)で主要部門を席巻した「ブレイキング・バッド」全5シーズン、そのスピンオフ「ベター・コール・ソウル」全6シーズン、そして「名探偵モンク」全8シーズンや「刑事コロンボ」全69話など、アメリカドラマ界最高峰のエミー賞の受賞ドラマからから今なお色褪せない傑作ドラマを多数配信中です。ぜひ豊富な海外ドラマをHuluでご堪能ください。

