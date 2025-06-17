¡Ú¥ß¥ë¥¯¥Ð¥¹»£±Æ¡Û¿ÀÆàÀî¡¦Àîºê¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ö¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹¡×¤ÇÌþ¤·¤Î¥Ù¥Óー¥Õ¥©¥È¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅÃæ¡ª
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹
¿ÀÆàÀî¸©¤Î¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹¤Ç³«ºÅÃæ¤Î´ò¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤´¾Ò²ð¡ª
¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»Ô¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹¤Ç¤Ï1ºÐ¤ÎµÇ°¤òµ¡²ñ¤Ë¤´ÍèÅ¹¤¤¤¿¤À¤¯Â¿¤¯¤Î³§ÍÍ¤Ë»£±Æ¤ò¤è¤ê³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤ÁÇÅ¨¤Ê»þ´Ö¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¤È´ê¤¤¤ò¹þ¤á¤Æ¡¢¥ß¥ë¥¯¥Ð¥¹»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹¤Ç¤ÏÂç¿Íµ¤¤Î¡Ú¥ß¥ë¥¯¥Ð¥¹¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÊ¿Æü¸ÂÄê¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹
¤ªÉ÷Ï¤¤Ë¿»¤«¤Ã¤Æ¤Þ¤Ã¤¿¤ê¥¿¥¤¥à¢ö
ÅöÅ¹¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤¤¤ë¥×¥é¥ó¤ÎÃæ¤Ç¤â¤è¤ê¥¹¥Èー¥êーÀ¤¬¤¢¤ëÂçÊÑ¿Íµ¤¤Ê»£±Æ¤Ç¤¹¡£
¾Ð¤¦¤â¤è¤·µã¤¯¤â¤è¤·¡ªÆÍÁ³¤Î¤ªÉ÷Ï¤¥¿¥¤¥à¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤ÊÉ½¾ð¤«¤é¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Î¤Á¤ã¤×¤Á¤ã¤×¤¬³Ú¤·¤¯¤ÆË½¤ì¤Þ¤ï¤Ã¤Á¤ã¤¦»Ò¤â¡£
¤ª»ÒÍÍ¤Î¿§¤ó¤ÊÉ½¾ð¤Ë¡Ö¤¤¤Ä¤â¤Î´é¤À¤Í¾Ð¡×¡Ö²¿¤½¤ÎÉ½¾ð～¡ª¡×¤È¤ªÉãÍÍ¤ªÊìÍÍ¤âÂçÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Ê¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹
¥ß¥ë¥¯¥Ð¥¹¸ÂÄê°áÁõ¤Î¤´¾Ò²ð¡ý
ÅöÅ¹¤Ç¤Ï¥Ð¥¹¥¿¥¤¥àÁ°¤Ë¥Ð¥¹¥íー¥Ö¤ÎÃåÍÑ¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ª
¥¯¥Þ¤µ¤ó¤Î¤ª¼ª¤¬ÉÕ¤¤¤¿¥¸¥§¥éー¥È¥Ô¥±¤Î°áÁõ¡£
¥Ð¥¹¥íー¥Ö¤Î¹âµé´¶¤È¶»¸µ¤Ë¤¢¤ë¥¸¥§¥éー¥È¤Î¥Þー¥¯¤¬¤È¤Ã¤Æ¤â²Ä°¦¤¤¤Ç¤¹¡£
¤´´õË¾¤ÎÊý¤Ï¤¼¤Ò¤ªÀ¼¤«¤±¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹
¢£³«ºÅ´ü´Ö
2025Ç¯5·î～Ê¿Æü¸ÂÄê/¾ï»þ³«ºÅ
ー¤´»²²Ã¤Î¤´Ãí°ÕÅÀー
¡¦Ê¿Æü¤Î¤´»£±Æ¤Ç¤´ÍèÅ¹Äº¤¤¤¿Êý¤Î¤ß¤¬¤´ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£ °Ê²¼¤Î¤ªÆü¤Ë¤Á¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
ÌÚÍËÆü
¡¦´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅù¤Ç¾ÜºÙ¤¬ÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ß¥ë¥¯¥Ð¥¹»£±Æ¤ò¤´´õË¾¤Î¤ªµÒÍÍ¤Ï¤´Í½Ìó»þ¤ÎÈ÷¹Í¤Ë¡Ú¥ß¥ë¥¯¥Ð¥¹»£±Æ´õË¾¡Û¤ÈÉ¬¤º¤´µºÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦Ê¿Æü£¸£µËç¤Î»£±Æ¥Çー¥¿°Ê¾å¤ò¤´¹ØÆþ¤ÎÊý¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡¦¤ªÃåÊª»£±ÆÏÈ¤ÏÂÐ¾Ý³°¤Ç¤¹¡£
¡¦3¥·ー¥óÌÜ¤Ë¤Ï¡¢¤ª¤à¤Ä»Ñ¤â¤·¤¯¤Ï¤ª»ý¹þ¤Î¤ªÍÎÉþ¤Ç¤Î»£±Æ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¦¥Ðー¥¹¥Çー¥Öー¥¹¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦¥ß¥ë¥¯¥Ð¥¹¤Ç¤Î¤´·»Äï¤Î»£±Æ¤Ï¹Ô¤Ã¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¦Â¾¤Î¥¯ー¥Ý¥ó¤ª¤è¤ÓÆÃÅµ¤È¤ÎÊ»ÍÑ¤Ï¤¤¤¿¤·¤«¤Í¤Þ¤¹¡£
¡¦ÀÖ¤Á¤ã¤óÍÑ¤ÎÆþÍáºÞ¥½¥Õ¥ì(¥¢¥ë¥³ー¥ë¥Õ¥êー¡¢¼å»ÀÀ)¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¤¬¤ªÈ©¤¬¤´ÉÔ°Â¤ÊÊý¤Ï¤´±óÎ¸¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡öÉáÃÊ»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ëÆþÍáºÞ¤ò¤ª»ý¤Á¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¯»ö¤â²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦¥¢¥ì¥ë¥®ーÈ¿±þ¤¬½Ð¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¥¹¥¿¥¸¥ªÂ¦¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ä¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¤Î¤Ç¤´Î»¾µ¤Î¾å¡¢¤´»£±Æ¤Ë¤´»²²Ã¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦37-40¡î¤Î¤ªÅò²Ã¸º¤Ç¤´ÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤´Í×Ë¾¤Î²¹ÅÙ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¤éÄ´À°¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÅÁ¤¨¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦¤ª»ÒÍÍ¤ÎÂç¤¤µ¤ä¤ª»ÒÍÍ¤Î¥³¥ó¥Ç¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¥ß¥ë¥¯¥Ð¥¹¤Î»£±Æ¤¬¹Ô¤¨¤Ê¤¤²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»Àè
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹
¢£¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹ÊÞ¥Úー¥¸
https://www.lifestudio.jp/studio/shinyurigaoka
https://www.instagram.com/lifestudio.shinyurigaoka
¢£LINE
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹LINE¡§https://page.line.me/myl9825z?openQrModal=true
¢¨ID¡Ú@myl9825z¡Û¤Ç¤â¸¡º÷²ÄÇ½¤Ç¤¹¡ý
¢£½»½ê¡¢Ï¢ÍíÀè
¢©2150003
¿ÀÆàÀî¸©Àîºê»ÔËãÀ¸¶è¹âÀÐ3-11-3
TEL: 0445439941
E-mail: shinyurigaoka@lifestudio.jp
±Ä¶È»þ´Ö:9:30～17:00
ÄêµÙÆü¡§ÉÔÄêµÙ
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¿·É´¹ç¥öµÖÅ¹¥Úー¥¸ :
https://www.lifestudio.jp/studio/shinyurigaoka
¿ÍÀ¸¤Î¼Ì¿¿´Û¡Ø¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ù¤È¤Ï
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª
Åìµþ/ºë¶Ì/¿ÀÆàÀî/ÀéÍÕ/°ñ¾ë/ÆÊÌÚ/°¦ÃÎ/»³¸ý/ËÌ³¤Æ»/µÜ¾ë/ÀÅ²¬/Âçºå/µþÅÔ¤Ë30Å¹ÊÞ(2025Ç¯6·î1Æü¸½ºß)¤Î¥Õ¥©¥È¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÅ¸³«¤·¡¢Ç¯´Ö25,000ÁÈ°Ê¾å¤Î¤´²ÈÂ²¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥ê¥Ôー¥¿ー¤Ë¤Ê¤é¤ì¤ëÊý¤âÂ¿¤¯¡¢ËèÇ¯¡Öº£Ç¯¤Ï¤¤¤Ä¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ë¤¤¤¯¡©¡×¤È¥é¥¤¥Õ¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤·¤ÆÍè¤Æ²¼¤µ¤ë¤´²ÈÂ²¤â¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿´Û¤ò¡ØÈþ¤·¤µ¤òÉ½¸½¤·¡¢»×¤¤½Ð¤òµÏ¿¤¹¤ë¡¢³Ú¤·¤¤Í·¤Ó¤Î¶õ´Ö¡Ù¤ÈÄêµÁ¤·¡¢¤ª¤·¤ã¤ì¤Ê¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¼Ì¿¿¤Ç»Ò¤É¤â¤Ï¤â¤Á¤í¤óÂç¿Í¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¼«Á³¤ÊÉ½¾ð¤ò°ú¤½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ÈÉ¾È½¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀÖ¤Á¤ã¤ó(¥Ù¥Óー)»£±Æ¡¢¥¥Ã¥º¡¢²ÈÂ²¼Ì¿¿¡¢¼·¸Þ»°¡¢¥Þ¥¿¥Ë¥Æ¥£¡¢1/2À®¿Í¼°¡¢À®¿Í¼°¡¢¥¦¥§¥Ç¥£¥ó¥°»£±Æ¤Þ¤ÇÂçÀÚ¤ÊÆü¡¹¤Î»£±Æ¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
officialHP¡§https://lifestudio.jp/
officialInstagram¡§https://www.instagram.com/lifestudio_official/