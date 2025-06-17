＜マイクロソフトエバンジェリスト登壇＞ビジネススキルセミナー7月30日開催 ❘ セミナーインフォ
株式会社セミナーインフォ（本社：東京都千代田区 代表：小西 亘）は、2025年7月30日（水）に「＜マイクロソフトエバンジェリスト登壇＞ 相手を動かすプロが教える「話し方・ノウハウ・セールスの方法」」と「＜マイクロソフトエバンジェリスト登壇＞60分で学ぶ、納得のプレゼンテーション資料作成術」の2セミナーを開催します。
講師には、日本マイクロソフト株式会社 西脇 資哲 氏を迎え、プレゼンテーションテクニックとして話術や資料作成術について解説していただきます。
シリーズ2セミナーをセットでお申し込みの“先着15名様”に講師著『エバンジェリストの教科書』を進呈いたします！
セミナー詳細はこちら！ :
https://seminar-info.jp/course/2025_presentation/?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250730es
■開催背景
ビジネススキルとして注目されるプレゼンテーション。
その本質を理解し、単に伝えるだけでなく相手を動かすためのテクニックを学ぶことで、セールスでの成果向上を目指します。
このシリーズでは、日本マイクロソフトのカリスマエバンジェリストが、セールスに最適なシナリオ構成、巧みな話術、効果的な手や体の動かし方に加え、PowerPoint資料の作成術も解説します。
相手を納得させる資料作成の注意点やテクニックを実践的に学び、
伝える力と資料作成スキルの両面から、プレゼンテーション能力の向上を目指します。
お申し込みはこちら！ :
https://seminar-info.jp/course/2025_presentation/?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250730es
■講演内容１
＜マイクロソフトエバンジェリスト登壇＞
相手を動かすプロが教える「話し方・ノウハウ・セールスの方法」
１．プレゼンテーションとは何か？
（１）「朗読」から「会話」へ
（２）相手の視点を誘導する
２．シナリオづくり
（１）相手を動かすホラーストーリーの重要性
（２）「いいもの」から「必要なもの」へ
相手に刺さるキーワードの作り方
３．相手を動かす巧みな話し方
（１）魅力ある話し方の例
（２）言葉のマジック
（３）体の動きと目線
（４）一般的な注意事項
４．オンラインでのプレゼンテーション
（１）オンラインの品質を上げるテクニック
５．質疑応答
■講演内容２
＜マイクロソフトエバンジェリスト登壇＞
60分で学ぶ、納得のプレゼンテーション資料作成術
１．プレゼンテーションとは何か？
２．プレゼンテーション資料のタイプ
（１）ビジープレゼンテーション、オーソドックスプレゼンテーション、フラッシュプレゼンテーション
３．効果的なPowerPoint スライド作成テクニック
（１）色使いは2色まで
（２）資料は面から島へ
（３）自然な目線移動に逆らわない
（４）グルーピングと暗黙知
（５）写真やイラストの使い方
（６）今どきのグラフの作り方
（７）生成AIの活用例
（８）その他
４．PowerPoint の使い方テクニック
５．質疑応答
■セミナー詳細
【開催日時】
2025年7月30日（水） ※アーカイブ配信付き
１．13:30-15:00
＜マイクロソフトエバンジェリスト登壇＞
相手を動かすプロが教える「話し方・ノウハウ・セールスの方法」
参加費：1名につき15,000円 (資料代・消費税を含む)
受講票・請求書・領収証はPDFをメール送付
２．15:30～16:30
＜マイクロソフトエバンジェリスト登壇＞60分で学ぶ、納得のプレゼンテーション資料作成術
参加費：1名につき10,000円 (資料代・消費税を含む)
受講票・請求書・領収証はPDFをメール送付
３．上記2セミナーセット価格：1名につき20,100円 (資料代・消費税を含む)
受講票・請求書・領収証はPDFをメール送付
【参加方法】
以下の方法よりお選びいただけます。
・会場参加（株式会社セミナーインフォ2F カンファレンスルーム）
・オンライン参加（Zoom）
【参加推奨対象】
業界・職種・役職・年齢問わず、プレゼンテーションスキルを身につけたいすべての方
【お申し込み方法】
セミナー詳細ページより必要事項を記入し、お申し込みください。
お申し込み時にご登録いただいたメールアドレス宛に開催1営業日前にご案内をお送りします。
【セミナー詳細はこちら】
https://seminar-info.jp/course/2025_presentation(https://seminar-info.jp/course/2025_presentation/?utm_source=ptimes&utm_medium=referral&utm_campaign=250730es)
【主催】
株式会社セミナーインフォ
■株式会社セミナーインフォについて
【会社概要】
社名：株式会社セミナーインフォ
本社所在地：東京都千代田区九段南2-2-3 九段プラザビル2F・5F
代表取締役：小西 亘
事業内容：セミナー事業、
顧客獲得代理事業（フォーラム/プライベートイベント）、
メディア事業（Webメディア「The Finance」）
設立： 2005年8月1日 （創業1999年1月）
HP：https://www.seminar-info.jp/
【本件に関するお問い合わせ先】
株式会社セミナーインフォ
E-mail：seminar-operation@seminar-info.jp