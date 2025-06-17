10Giga・最長300mの長距離通信対応、コード集合型光ファイバケーブルを発売

サンワサプライ株式会社

サンワサプライ株式会社（本社：岡山市北区田町1-10-1、代表取締役社長 山田和範）は、10ギガビット高速通信が可能なOM3仕様の光ファイバケーブル「HKB-CSOM3LCLC-300」を発売しました。

10GBASE-SR/SW規格の10Gigabit EthernetやFibre Channelによる最長300mの長距離伝送を、高品質かつ安全に実現します。

【掲載ページ】

品名：コード集合型光ファイバケーブル（マルチ50μmOM3、LC×2-LC×2、300m）

品番：HKB-CSOM3LCLC-300

標準価格：231,000円（税抜き 210,000円）

製品ページ：https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=HKB-CSOM3LCLC-300

データセンター・サーバールームに最適

データーセンターなどで10GBASE-S等の長距離通信（最長300m）を行う場合に最適です。

ケーブル両端にLCコネクタを搭載

両端にLCコネクタが付いているので、コネクタ取り付けの手間がかかりません。

難燃性（IE60332-1）のケーブル

火災の延焼原因になりにくい難燃性のケーブルなので、安心してお使いいただけます。

保護カバーが両端に付属

配線の際にコネクタを傷めにくい、コネクタ保護カバーが両端に付属しています。

光メディアコンバータ・SFPコンバータの接続用途に対応

10G光メディアコンバータの光信号を高速10ギガビットで、300mの長距離通信に対応します。1Gigaタイプの光メディアコンバータ（マルチモード）での接続にも対応しています。



【対応する光メディアコンバータ・SFPコンバータ 一覧】

■10Giga接続

LAN-EC2011TF(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-EC2011TF) ＋ LAN-SFPD10-SRN(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-SFPD10-SRN) の組み合わせ

■１Giga接続

LAN-EC212RL(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-EC212RL)

LAN-PSC212RFN(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-PSC212RFN) ＋ LAN-SFPD-SX(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-SFPD-SX) の組み合わせ

LAN-EC212RF(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-EC212RF) ＋ LAN-SFPD-SX(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-SFPD-SX) の組み合わせ

LAN-NGC200(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-NGC200) ＋ LAN-SFPD-SX(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-SFPD-SX) の組み合わせ

LAN-NGC240(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-NGC240) ＋ LAN-SFPIN-SX(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=LAN-SFPIN-SX) の組み合わせ

光ファイバHDMIエクステンダーの接続に対応

HDMI信号を長距離延長できる光ファイバHDMIエクステンダーの接続にも対応します。

送信機・受信機を本製品１本でつなぐだけで、簡単に延長できます。

※コネクタにはTX（送信）・RX（受信）の機能がありますので、接続時にはご注意ください。

※対応する光ファイバHDMIエクステンダーはこちら > VGA-EXHDFB(https://www.sanwa.co.jp/product/syohin?code=VGA-EXHDFB)

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【関連ページ】

光ファイバケーブル（LCコネクタ-LCコネクタ）

https://www.sanwa.co.jp/product/network/hikaricable/lclc.html#multi_10g

LANプロ：LANケーブル自作方法・最新情報

https://www.sanwa.co.jp/seihin_joho/lan/index.html

サンワサプライ直販サイト「サンワダイレクト」製品ページ

https://direct.sanwa.co.jp/ItemPage/HKB-CSOM3LCLC-300

■サンワサプライ WEBサイト

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https://prtimes.jp/a/?f=d11495-5420-00d60719120515c984dbba98a28af267.pdf