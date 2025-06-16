神奈川県初！公務員経験者（土木職・電気職）を対象とした県職員の採用選考を実施します！

1 選考のポイント

2 選考区分、採用予定人員、職務の内容

3 選考の方法

4 申込期間

神奈川県（注記）「職務の級」は、行政職給料表（1）又は企業行政職給料表による

令和7年6月13日（金曜日）午前9時から同年7月25日（金曜日）午後5時まで（受信有効）

5 受験案内

受験資格などの詳細を記載した受験案内は、県ホームページに掲載しています。

総合土木A・総合土木B

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p6x/evt/senkou/doboku_koumu2025.html

電気A・電気B

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yt7/senkou_denkikomuinkeiken_r07.html

【参考】民間企業等の職務経験を有する方の経験者採用選考も同時実施

民間企業等の職務経験を有する方を対象に、土木職・電気職・建築職の経験者採用選考を実施します。本選考の受験資格に該当しない方でも、大学卒の場合6年以上の職務経験があれば受験可能ですので、詳細は以下の受験案内をご覧ください。

建設技術（土木）【経験者】

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p6x/evt/senkou/doboku_k2025.html

農政技術（農業土木）【経験者】

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/a2d/evt/noudobokukeiken2025.html

電気【経験者】

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yt7/senkou_denkikeiken_r07.html

建設技術（建築）【経験者】

https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p6x/evt/senkou/kenchiku_k2025.html

問合せ先

神奈川県総務局組織人材部人事課

課長代理 清野 電話 045-285-0820

人材育成グループ 折笠 電話 045-210-2168