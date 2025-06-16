神奈川県初！公務員経験者（土木職・電気職）を対象とした県職員の採用選考を実施します！

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神奈川県



1　選考のポイント




2　選考区分、採用予定人員、職務の内容



（注記）「職務の級」は、行政職給料表（1）又は企業行政職給料表による

3　選考の方法




4　申込期間


令和7年6月13日（金曜日）午前9時から同年7月25日（金曜日）午後5時まで（受信有効）


5　受験案内


受験資格などの詳細を記載した受験案内は、県ホームページに掲載しています。


　総合土木A・総合土木B


　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p6x/evt/senkou/doboku_koumu2025.html


　電気A・電気B


　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yt7/senkou_denkikomuinkeiken_r07.html


【参考】民間企業等の職務経験を有する方の経験者採用選考も同時実施


民間企業等の職務経験を有する方を対象に、土木職・電気職・建築職の経験者採用選考を実施します。本選考の受験資格に該当しない方でも、大学卒の場合6年以上の職務経験があれば受験可能ですので、詳細は以下の受験案内をご覧ください。


　建設技術（土木）【経験者】


　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p6x/evt/senkou/doboku_k2025.html


　農政技術（農業土木）【経験者】


　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/a2d/evt/noudobokukeiken2025.html


　電気【経験者】


　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/yt7/senkou_denkikeiken_r07.html


　建設技術（建築）【経験者】


　https://www.pref.kanagawa.jp/docs/p6x/evt/senkou/kenchiku_k2025.html






問合せ先


神奈川県総務局組織人材部人事課


課長代理　　　　　清野　電話　045-285-0820　


人材育成グループ　折笠　電話　045-210-2168