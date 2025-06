【岡山大学】アフリカツメガエルを使ったヒト病原性細菌感染モデル

国立大学法人岡山大学

2025(令和7)年 6月 17日

国立大学法人岡山大学

https://www.okayama-u.ac.jp/

<発表のポイント>

- アフリカツメガエルが黄色ブドウ球菌や緑膿菌などのヒト病原性細菌により感染死することを発見しました。- ヒト病原性細菌によるアフリカツメガエルの感染死は抗生物質により抑制されました。- ヒト病原性細菌の病原性遺伝子の欠損株はアフリカツメガエルへの致死効果が低下しました。- 本研究結果は、細菌感染症のメカニズム解析と治療薬開発の効率化を実現すると期待されます。

◆概 要

国立大学法人岡山大学(本部:岡山市北区、学長:那須保友)大学院医歯薬学総合研究科の栗生綾乃大学院生(博士前期課程1年)、学術研究院医歯薬学域の石川一也助教、古田和幸准教授、垣内力教授らの研究グループはアフリカツメガエルがヒト病原性細菌の感染モデルとして利用できることを発見しました。



本研究成果は、2025年5月1日に米国の科学雑誌「Infection and Immunity」のオンラインサイトに掲載され、6月号のカバーイメージに採択されました。



細菌感染症の分子メカニズムを解明するためには、動物感染モデルの使用が必要不可欠です。これまでに汎用されてきたマウスなどのほ乳動物の感染モデルは、倫理面・コスト面の問題から多数の個体を用いて薬剤などを探索することが困難でした。

本研究では、ほ乳動物と類似した臓器を有し、発生生物学のモデル動物として利用されてきたアフリカツメガエルがヒト病原性細菌の感染モデルとして利用可能かを検討しました。

その結果、ヒトに対する病原性細菌である黄色ブドウ球菌、緑膿菌、リステリア・モノサイトゲネスがアフリカツメガエルを感染死させること、その感染死が臨床上使用されている抗生物質により抑制されることが明らかとなりました。また、ヒト病原性細菌によるアフリカツメガエルの感染死には、溶血毒素など、ほ乳動物への感染に必要な細菌の病原性遺伝子が必要でした。



アフリカツメガエル感染モデルは、細菌感染症のメカニズム解析と治療薬開発の効率化を実現すると期待されます。

本情報は、2025年6月13日に岡山大学から公開されました。

黄色ブドウ球菌によるアフリカツメガエルの感染死

◆栗生綾乃大学院生からのひとこと

今後はアフリカツメガエル体内の細菌の感染プロセスを解析し、ヒト病原性細菌の病原性に関わる遺伝子を探索する予定です。実験に協力してくれた研究室メンバーや、論文作成において多大なご指導とご助言をいただいた先生方に深く感謝申し上げます。

◆論文情報

論 文 名:Xenopus laevis as an infection model for human pathogenic bacteria

掲 載 紙:Infection and Immunity

著 者:Ayano Kuriu, Kazuya Ishikawa, Kohsuke Tsuchiya, Kazuyuki Furuta, Chikara Kaito

D O I:10.1128/iai.00126-25

U R L:https://journals.asm.org/doi/10.1128/iai.00126-25

カバーイメージ:https://journals.asm.org/toc/iai/93/6

◆研究資金

本研究は、科学研究費補助金(23K24131、24K01760、23K06130)などの支援を受けて実施しました。

◆倫理審査

本研究は、岡山大学動物実験委員会の審査を受けて実施しました(OKU-2024557)。

◆詳しい研究内容について

アフリカツメガエルを使ったヒト病原性細菌感染モデル

https://www.okayama-u.ac.jp/up_load_files/press_r7/press20250613-1.pdf

◆参 考

・岡山大学 学術研究院 医歯薬学域(薬)分子生物学分野

https://www.pharm.okayama-u.ac.jp/lab/bunsei/

・岡山大学大学院医歯薬学総合研究科(薬学系)・薬学部

https://www.pharm.okayama-u.ac.jp/

岡山大学津島キャンパス(岡山市北区)

◆本件お問い合わせ先

岡山大学 学術研究院 医歯薬学域(薬学系)教授 垣内 力

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス

TEL:086-251-7960

https://www.okayama-u.ac.jp/tp/release/release_id1391.html

<岡山大学病院との連携等に関する件(製薬・医療機器企業関係者の方)>

岡山大学病院 新医療研究開発センター

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

下記URLより該当する案件についてお問い合わせください

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/ph_company/



<岡山大学病院との連携等に関する件(医療関係者・研究者の方)>

岡山大学病院 研究推進課 産学官連携推進担当

〒700-8558 岡山県岡山市北区鹿田町2-5-1

TEL:086-235-7983

E-mail:ouh-csnw◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

http://shin-iryo.hospital.okayama-u.ac.jp/medical/



<岡山大学の産学官連携などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究・イノベーション共創機構 産学官連携本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8463

E-mail:sangaku◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://www.orsd.okayama-u.ac.jp/

<岡山大学の研究機器共用(コアファシリティ)などに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究・イノベーション共創機構 機器共用推進本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

TEL:086-251-8745、086-251-8746

FAX:086-251-8748

E-mail:cfp◎okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://fspp.kikibun.okayama-u.ac.jp/

<岡山大学のスタートアップ・ベンチャーなどに関するお問い合わせ先>

岡山大学研究・イノベーション共創機構 スタートアップ・ベンチャー創出本部

〒700-8530 岡山県岡山市北区津島中1-1-1 岡山大学津島キャンパス 本部棟1階

E-mail:start-up1◎adm.okayama-u.ac.jp

※ ◎を@に置き換えて下さい

https://venture.okayama-u.ac.jp/



岡山大学メディア「OTD」(アプリ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000011.000072793.html

岡山大学メディア「OTD」(ウェブ):https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000215.000072793.html

岡山大学統合報告書2024:https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000002801.000072793.html

岡山大学SDGsホームページ:https://sdgs.okayama-u.ac.jp/

岡山大学SDGs~地域社会の持続可能性を考える(YouTube):https://youtu.be/Qdqjy4mw4ik

岡山大学Image Movie (YouTube):https://youtu.be/pKMHm4XJLtw

産学共創活動「岡山大学オープンイノベーションチャレンジ」2025年4月期共創活動パートナー募集中:

https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000003002.000072793.html

国立大学法人岡山大学は、国連の「持続可能な開発目標(SDGs)」を支援しています。また、政府の第1回「ジャパンSDGsアワード」特別賞を受賞しています。地域中核・特色ある研究大学として共育共創を進める岡山大学にご期待ください

- 岡山大学 文部科学省「地域中核・特色ある研究大学強化促進事業(J-PEAKS)」に採択~地域と地球の未来を共創し、世界の革新の中核となる研究大学:岡山大学の実現を加速とともに世界に誇れる我が国の研究大学の山脈を築く~https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000001935.000072793.html