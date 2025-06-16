【埼玉県】外国人介護人材確保・介護現場の生産性向上を支援するワンストップ窓口「介護のみらいサポートセンター」を開設

埼玉県

高齢者人口の急速な増加を背景に、今後拡大が見込まれる介護現場の人材不足に対応するため、外国人介護人材の確保と介護現場の生産性向上の取組を総合的に支援するワンストップ窓口「介護のみらいサポートセンター」を埼玉県社会福祉協議会内に設置しました。

● 介護のみらいサポートセンターについて

１ 相談窓口の概要

介護のみらいサポートセンター（埼玉県社会福祉協議会内）

埼玉県さいたま市浦和区針ヶ谷4-2-65 彩の国すこやかプラザ内

電話 048（826）5334

ホームページアドレス https://www.fukushi-saitama.or.jp/site/office_44.html

２ 外国人介護人材採用に関する支援

採用を検討中の介護事業所を対象として、外国人介護人材採用に関するトータルサポートを行います。

- 専門の相談員がオンライン・対面で外国人採用に関する各種相談に対応（6月17日～相談対応開始）- 採用未経験事業所を対象とした外国人雇用推進セミナー、地域巡回セミナー の開催- 外国人介護人材を紹介する登録支援機関の調査・分析・紹介３ 介護現場の生産性向上支援

介護ロボット・ICT機器などの介護テクノロジーの導入を通じた業務改善・生産性向上に取り組む事業所への支援を行います。

- 介護テクノロジー導入に関する相談対応- 介護機器・ICTツールの案内や生産性向上の基礎知識等を習得する研修会の開催- 業務改善の方法について助言を行うコンサルタントの派遣による伴走支援４問い合わせ先

福祉部 高齢者福祉課 介護人材担当、施設・事業者指導担当

直通 048-830-3232

048-830-3254

E-mail: a3240-29@pref.saitama.lg.jp

a3240-11@pref.saitama.lg.jp