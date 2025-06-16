『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』 コラボイベント「サンリオキャラクターズ クロミをお迎えしよう！」を開催！
iOS/Android『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』では、本日2025年6月16日（月）より、株式会社サンリオのキャラクターとの新規コラボイベント「サンリオキャラクターズ クロミをお迎えしよう！」を開催いたします。
【App Store】
https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714
【Google play】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle
【公式サイト】
https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/
■コラボイベント「サンリオキャラクターズ クロミをお迎えしよう！」
本日2025年6月16日（月）11:00より、コラボイベント「サンリオキャラクターズ クロミをお迎えしよう！」が配信開始！
イベントに参加して新しい仲間「クロミ」を島にお迎えしよう！
【イベント報酬】
イベント報酬イメージ
イベント報酬一覧
※一部の報酬を入手するには「シーズンチケット」（税込760円）の購入が必要になります。
【開催期間】
2025年6月16日（月）11:00～2025年6月26日（木）11:00
■「サンリオキャラクターズコラボ記念ログインボーナス」を配布！
本日2025年6月19日（木）まで、「クロミＴシャツ２」や「ハローキティＴシャツ２」を含むログインボーナスを配布中！
ログインボーナス
クロミＴシャツ２
ハローキティＴシャツ２
【配布期間】
2025年5月29日（木）11:00～2025年6月19日（木）11:00
※2025年6月19日（木）11:00までに初回のログインをする必要があります。
※「ハローキティＴシャツ２」を入手するには3日間、「クロミＴシャツ２」を入手するには7日間ログインする必要があります。
■「サンリオキャラクターズ」コラボ開催記念リポストキャンペーンを開催！
「サンリオキャラクターズ」コラボの開催を記念して、抽選で1万円分のAmazonギフトカードが当たるキャンペーンを開催中！
【キャンペーン概要】
「モンスターハンターパズル アイルーアイランド」公式X (@MHPuzzles)をフォローし、 キャンペーン期間中に指定されたポストをリポストした方から抽選で10名様に1万円分のAmazonギフトカード(デジタルギフト)をプレゼントいたします。
【キャンペーン期間】
2025年5月28日（水）11:00～2025年6月26日（木）11:00
【キャンペーン特設サイト】
https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/ja-jp/topic/cp_20250528_01.html
■『モンスターハンターパズル アイルーアイランド』の概要
モンスターハンターのパズルゲームがスマートフォン向けゲームアプリとして登場！
舞台はアイルーたちの不思議な世界。
島のアイルーを助けるため、爽快マッチ３パズルで迫りくるモンスターに立ち向かえ！
アイルーの頼みごとを解決して、荒廃した島に活気を取り戻そう！
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=ObNUURGm6pg ]
タイトル名：モンスターハンターパズル アイルーアイランド
ジャンル：マッチ３パズル
対応機種：スマートフォン（iOS / Android）
配信日：好評配信中
アクセス方法:
【App Store】
https://apps.apple.com/jp/app/id1591864714
【Google play】
https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.co.capcom.android.mhpuzzle
プレイ料金：基本無料（ゲーム内課金あり）
公式サイト：https://mobile.capcom.com/mhpuzzle/
公式Ｘ：https://x.com/MHPuzzles
著作権表記：
(C)'25 SANRIO CO., LTD. APPR. NO. G650083
(C)CAPCOM
※当プレスリリースに記載されたイベント、キャンペーン等の情報は開発中のものであり予告なく変更になる可能性があります。