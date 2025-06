都市の情景が感情を呼び起こし、記憶と人生をたどる ― 藤本まり子・松下竜也が二人展「BREATH」をN project（大阪）で開催

株式会社ぬかが「BREATH」展示風景

ニューヨークを拠点に活動するアーティスト、藤本まり子と松下竜也による二人展「BREATH」が、大阪・西天満の N project にて開催中。会期は2025年6月7日(土)から7月18日(金)まで。

藤本まり子と松下竜也はニューヨークのブルックリンにあるMATSUYAMA STUDIOでペインティングスタッフを務めながら、自身もアーティストとしてニューヨークを拠点に制作や作品発表を続けています。

「BREATH」展示風景2藤本まり子《Idea for The Healing Process -I》2025

藤本まり子(1991年生)は東京都に生まれ、2014年多摩美術大学美術学部を卒業後、ニューヨークへ渡ります。日常の風景を、夢や文学のフィルターを通して独自の世界へと昇華させ、郷愁や忘れかけた感情を呼び起こすような絵画作品を発表。 異国での生活を日記のように綴る作品は、故郷への想いと新しい環境の中で育まれる感性を交錯させています。

「BREATH」展示風景3松下竜也《I lost you along the way》2025

松下竜也(1982年生)は愛知県に生まれ、2006年東京藝術大学美術学部を卒業後、東京を拠点に活動し、2022年に拠点をニューヨークに移しました。都市のリズムや構造に着目し、「有機的な幾何学」を表現。日本の近代美術固有の文脈をもとにしながら、人間にとっての肉体と精神の関係を探求しています。 無数の窓や道、建物が織りなすグリッドの中に、それぞれの人生が共鳴し合い、都市が一つの生命体のように鼓動する様子を描いています。

「BREATH」展示風景4

本展は個人の内面と都市の構造、静と動、ノスタルジアと躍動感の交差する場となり、 鑑賞者は、都市のリズムや風景に刻まれた感情を通じて、自らの記憶や人生を振り返ることになるでしょう。

■開催概要

藤本まり子・松下竜也 二人展「BREATH」

会期:2025年6月7日(土) - 7月18日(金)

開廊時間:水-土10:00-18:00、日月火祝 休廊

企画・協力:松山スタジオ

■会場

N project

〒530-0047 大阪市北区西天満5-8-8 2F

JR東西線「大阪天満宮駅」/ 大阪メトロ谷町線・堺筋線「南森町駅」

1番出口から徒歩5分

■お問い合わせ

N project(株式会社ぬかが)

E-mail: info_osaka@nukaga.co.jp

Tel: 06-6362-1038

Web site: https://n-project.art Instagram: @n_project_nukaga