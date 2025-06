名古屋大学構内に誕生する「ComoNe（コモネ）」の開館を祝うお祭り「コモの市 #00」7月5日(土)開催

株式会社ロフトワーク

株式会社ロフトワーク(本社:東京都渋谷区、代表取締役社長:諏訪光洋)は、国立大学法人東海国立大学機構(所在:愛知県名古屋市、以下:機構)と連携し、名古屋大学構内に新たな共創施設「Common Nexus[コモンネクサス]、愛称:ComoNe[コモネ])」をプロデュースしました。開館を記念して、7月5日(土)にどなたでも自由に参加できる「コモの市 #00 ーCommon Nexusオープニングイベントー」 を開催します。

ComoNeは、研究者・学生・企業・行政・市民など多様な立場の人が交わり、学び合い、実験しながら未来をつくる場所です。「コモの市」は、ComoNeで3ヶ月に一度開催されるお祭りで、この度オープニングを記念して、「コモの市 #00 -Common Nexusオープニングイベント-」を開催します。当日は、トークセッションやワークショップ、地域の飲食出店、アート展示など、多彩なコンテンツをComoNeで展開します。誰でも参加できる名古屋の新名所として、ぜひこの機会に足をお運びください。

「コモの市」とは?

「コモの市」は、ComoNeでの活動を“伝える”場です。熱気と高揚感にあふれたライブな場は、発表会というよりもお祭りそのもの。発表して、仲間の話に耳を傾けて、会話を弾ませて。ComoNeの仲間たちもご近所さんも一緒になって「コモの市」で盛り上がります。

「コモの市 #00」で楽しめること

第0回目となる今回は、研究、アート、食、地域、教育、子育てといったさまざまな分野の取り組みや出店が一堂に集結します。ComoNeの開館を祝して、20以上の多彩なプログラムが集まります。染めもののワークショップや壁画制作、身体表現や環境音楽の演奏など、手や身体を使って楽しめる企画が各所で同時多発的に展開され、訪れた人の五感を刺激します。

図書館前の広場には、地域の人気店によるグリルサンドやタコスのキッチンカーが並び、館内では千種区の音風景をアーカイブした展示や、名古屋大学附属中高による統計グラフコンクールの作品も展示されます。食や風景を通じて、まちとのつながりも体感できる一日です。

また、研究者やアーティスト、学生、地域のプレイヤーが交わるトークイベントや展示では、「大学×地域」「アート×テクノロジー」といった、領域を越えた対話の可能性が広がります。さらに、愛知こどもホスピスプロジェクトのレモネードスタンドや箏曲の演奏など、小さな子どもから大人まで楽しめるあたたかな余白も随所に散りばめられています。

「コモの市 #00」概要

イベント情報はPeatixをご覧ください。

東海国立大学機構 Common Nexus(ComoNe)Peatixページ(https://comonoichi00.peatix.com/)

※先行予約者にはComoNe限定ノベルティをプレゼント

イベントの見どころ

◆ねのねプログラム活動プロジェクト紹介〈オープニングセッション第1部〉

時間|10:30~12:00

場所|LOAM HALL

「コモの市 #00」のオープニングを飾るのは、ねのねプログラム第1期生のプロジェクト紹介です。

ComoNeの開館と同時にスタートする、3ヶ月間の実験的な共創プログラム「ねのねプログラム」。第1期には、大学生・研究者・地域プレイヤー・アーティストなど、多様な背景を持つ20組が採択されました。地域の音を集めるプロジェクト、みんなでつくる壁画、身体表現、熊野筆の制作など、五感を刺激する活動が館内外で同時多発的に展開されます。「今、この場でしか出会えない」アイデアや人との遭遇をお楽しみください。

採択プロジェクト一覧(https://awrd.com/award/nenone01)

イベント申し込みページ(https://nenonepitch00.peatix.com/)

◆トークセッション〈オープニングセッション第2部〉

時間|12:00~13:00

場所|LOAM HALL

登壇者|藤巻朗氏(ComoNe長)、BUNBIKEN 西村隆登氏(ねのねプログラム1期生)、浅野翔氏(ComoNeアンバサダー)、岩沢エリ氏(株式会社ロフトワーク)

イベント申し込みページ(https://comonoichitalk00.peatix.com/)

研究、まちづくり、アート、共創コミュニティ。それぞれの視点からComoNeに関わる4人が、「この場所が生まれた意味」や「これからどんな可能性を育んでいけるか」について語り合います。開館間もないComoNeを舞台に、何か始めたい人や関わりしろを探している人に向けて、まだ形になっていないアイデアの余白や、共創のきっかけを共有する時間です。今後ComoNeでの活動を検討している方や、ねのねプログラム第2期(7月1日募集開始)への応募を考えている方にもおすすめです。

◆ComoNeプログラム クロストークvol.1

「私たちが異なる視点に出会う時」

時間|16:00~17:00

場所|大階段(LOAM HALL前)

登壇者|小川浩平氏(名古屋大学 大学院工学研究科 准教授)、 江坂恵里子氏(ユネスコデザイン都市なごや/ ComoNeアンバサダー)

イベント申し込みページ(https://comoneprogramcrosstalk01.peatix.com/)

「ComoNeプログラム」では、領域を横断するテーマのもと、世界中から集まった作品やプロジェクトを公開していきます。第1回のテーマは「COMMON NEXUS -“私たち”の遭遇- 」。今回は、工学・アート・都市文化という異なる視点を持つ2名を迎え、「分野を越えた出会いが、なぜ今必要なのか」「出会いの先にどんな未来を生み出していけるか」をテーマにクロストークを行います。

◆STEAM GALLERY ギャラリーツアー

時間|11:30~12:30/14:30~15:30

場所|STEAM GALLERY

出展者|パーフェクトロン、滝戸ドリタ氏、菅野創氏

イベント申し込みページ(https://comonoichi00gallerytour.peatix.com/)

ComoNe内に常設される「STEAM GALLERY」では、研究者とアーティストが協働して生み出した作品を展示しています。この日は特別に、制作者たち自身が登場し、それぞれの背景やプロセス、込めた問いを語るギャラリーツアーを開催。科学的視点と芸術的想像力が交わるこの空間で、来場者は見て終わりではなく、感じ、考え、語り合う体験を味わえます。

◆ 建築家・小堀哲夫さんと巡る特別ツアー

時間|14:00~14:40

場所|LOAM HALL

イベント申し込みページ(https://comonetourspecial.peatix.com/)

ComoNeの建築を手がけた建築家・小堀哲夫氏を迎えて館内を巡るガイドツアーを実施します。「どんな想いでこの建築が生まれたのか?」「人と人が出会う空間は、どうつくられているのか?」。図面ではなく体験として語られる建築の背景を、小堀氏の言葉と共に現地でたどる貴重な機会です。

その他の注目トピック

◆ SF×未来づくりのハッカソンがコモネに出張!

時間| 13:00-17:00

場所|SAND THEATER

主催:メ~テレ(名古屋テレビ)

イベント申し込みページ(https://job.tracks.run/challenges/nagoyatv-all-03-workshop)

メ~テレが主催する人気のSFプロトタイピングハッカソン「Electric Sheep」が、今回特別にComoNeで開催決定。18歳以上の学生を対象に、センサーやマイコンを使ったハードウェア開発の体験型セミナーを行います。初めてでも安心なメンター付きのプログラム。未来を妄想し、手を動かしてカタチにしていく想像と創造の場をお楽しみください。

◆「ねのねプログラム」第2期、7月1日より募集スタート!

ComoNeの中で、自分の好奇心や探究心を起点に3ヶ月間活動する「ねのねプログラム」。

その第2期(2025年10月~活動開始予定)の募集が、7月1日(月)よりスタートします。共創や探究に関心のある方はもちろん、「何かやってみたいけど、どこから始めていいかわからない」という方にも開かれたプログラムです。施設を訪れたこの機会に、ぜひ次回の参加もご検討ください。

募集詳細(7月1日公開予定)(https://awrd.com/award/nenone01)

ComoNe(コモネ)について

ComoNeは、機構が名古屋大学構内に開設する共創施設です。機構が掲げる理念「Make New Standards for The Public」の具現化を目指し、研究成果や教育資源を公共財として社会に開く新たな共創拠点としてComoNeは構想されました。施設名の由来である「Common Nexus」は、領域・世代を超えて人々が交わり、知と価値が生まれる場を意味しています。

ComoNe、ここが未来かもね──世代と領域を越えて出会う探究の場

ComoNeの施設名には「共有知(Common)」と「つながり(Nexus)」という意味が込められており、知と知が交差し、新しい価値が生まれるネットワークの場となることを目指しています。岐阜大学・名古屋大学の学生や教職員はもちろん、近隣住民、子ども、研究者、クリエイター、アーティストなど、多様な人々が世代や領域を超えて交わり、発見と出会いが生まれる“探究の場”として開館します。

東海国立大学機構Common Nexus :https://comone.thers.ac.jp/

お問い合わせ

東海国立大学機構 Common Nexus事務局

comone_contact@t.thers.ac.jp

株式会社ロフトワーク

ロフトワークは「すべての人のうちにある創造性を信じる」を合言葉に、クリエイターや企業、地域やアカデミアの人々との共創を通じて、未来の価値を作り出すクリエイティブ・カンパニーです。ものづくりを起点に、その土地ならではの資源やテクノロジーを更新する「FabCafe(ファブカフェ)」、素材と技術開発領域でのイノベーションを目指す「MTRL(マテリアル)」、クリエイターと企業の共創プラットフォーム「AWRD(アワード)」などを運営。目先の利益だけにとらわれず、長い視点で人と企業と社会に向きあい、社会的価値を生み出し続けるビジネスエコシステムを構築します。

loftwork.com(https://loftwork.com/jp/)