Jackeryが北海道の人気アウトドアギア・ガレージブランド主催の「WHAT WE WANT CAMP 2025」に初出展 ！

株式会社Jackery Japan

ポータブル電源・ソーラーパネルの世界的リーディングカンパニーJackery Japan株式会社(本社:東京都中央区)は、2025年6月20日(金)から22日(日)に北海道川上郡東神楽町のひがしかぐら森林公園で開催される「WHAT WE WANT CAMP 2025」に初出展します。

WHAT WE WANT CAMP 2025

当社ブースでは、新製品「Jackery ポータブル電源 2000 New」の新色サンドゴールドと人気モデル「Jackery ポータブル電源 1000 New」の展示に加え、北海道旭川の人気アウトドア・ガレージブランドである「WHAT WE WANT」が開発した、「Jackery ポータブル電源 1000 New」専用のカスタムパーツも展示します。

■WHAT WE WANTについて

WHAT WE WANTは、2021年に、35年以上の歴史を持つ旭川家具メーカー「インテリア北匠工房」の職人有志により創設されたアウトドアギア・ガレージブランド。旭川家具の高い技術と感性をベースに、アウトドア好きが「本当に欲しいもの」を形にすることをテーマにしています。北海道の自然環境と、家具製造ノウハウを融合し、機能的かつ美しいギアを提供。その小ロット・工房生産による、木の素材感を活かしたキャンプギアの数々は、オンラインショップによる限定販売が中心で、アイテムによっては即売り切れ・在庫切れになることもある人気ブランドです。

公式サイト:https://whatwewant.jp/

■コラボカスタムパーツについて

「WHAT WE WANT」とJackery Japanとの関係は、北海道の東川町で開催されたイベントでの偶然の出会いから始まりました。イベントでJackery賞として出したポータブル電源を、たまたま参加していたWHAT WE WANTの社長のご家族が当選する、という偶然の縁が両者を結び、アウトドアイベントなどで交流を重ねた結果、WHAT WE WANTのカスタムパーツの開発に着手。今回の「WHAT WE WANT CAMP 2025」で下記2点のパーツ製品の初披露に至りました。

カスタムハンドルフッドスタンド

※なお、同製品の販売は「WHAT WE WANT」の公式サイトにて行い、Jackeryの公式サイトでの販売は行いません。詳細は「WHAT WE WANT」公式サイトをご確認ください。

■イベント概要

イベント名:WHAT WE WANT CAMP 2025

日時:2025年6月20日(金)~22日(日) ※物販は6月20日・21日のみ

会場:ひがしかぐら森林公園オートキャンプ場 フローレ(北海道川上郡東神楽町)

公式サイト:https://whatwewant.jp/pages/what-we-want-camp-2025

※ご好評につきチケットは完売いたしました。

■Jackeryについて

2012年、アメリカ・カリフォルニア。「グリーンエネルギーをあらゆる人に、あらゆる場所で提供する」という、壮大なビジョンのもと、私たちJackery は、誕生しました。2016 年には、ブランド初となるアウトドア用ポータブル電源を発売。さらにその2 年後には、ブランド初のポータブルソーラーパネルを開発しました。

製品を世に生み出すだけでなく、「あらゆる人に、あらゆる場所で」というビジョンを実現させるため、少しでも軽く、少しでも出力を高め、あらゆる安全機能を追加して、製品を日々向上させています。

私たちが「あらゆる人に、あらゆる場所で」提供したいのは、ただのエネルギーではありません。私たちは、冒険に、アウトドアに、グリーンエネルギーをもたらしたい。ソーラーパワーという、限りのないクリーンなエネルギーをもたらしたい。Jackery はこれからも、世界中の冒険家やアウトドア愛好家たちがサステナブルな方法で自然を楽しみ、地球を守り、協力しあえるよう、太陽光という贈り物を生かして、全力でサポートを行なっていきます。グリーンエネルギーが、当たり前になるその日まで。私たちの冒険はつづきます。

- Explore further with Jackery solar -

■会社概要

会社名:株式会社Jackery Japan

所在地:東京都中央区晴海1丁目8番10号 トリトンスクエアX棟3階

事業内容:ポータブル電源とソーラーパネルの販売

公式サイト:https://www.jackery.jp(https://www.jackery.jp)

X :https://x.com/jackeryjapan(https://x.com/jackeryjapan)

Instagram:https://www.instagram.com/jackeryjapan(https://www.instagram.com/jackeryjapan)

Facebook:https://www.facebook.com/jackeryjapan(https://www.facebook.com/jackeryjapan)

TikTok:https://www.tiktok.com/@jackeryjapan(https://www.tiktok.com/@jackeryjapan)

LINE:https://page.line.me/jackeryjapan(https://page.line.me/jackeryjapan)

YouTube:https://www.youtube.com/JackeryJapan(https://www.youtube.com/JackeryJapan)