THE GALLERYニッコールクラブ会員展　「第2回 PHOTO HUB by nikkor club写真展」を開催

株式会社ニコンイメージングジャパン

株式会社ニコンの子会社、株式会社ニコンイメージングジャパンは、ニコンプラザ東京・大阪の写真展会場「THE GALLERY」にて、THE GALLERYニッコールクラブ会員展 「第2回 PHOTO HUB by nikkor club写真展」を2025年7月15日(火)より開催いたします。

●展示概要

ニコンのカメラ、レンズをご愛用の方であればどなたでも入会可能な有料の会員組織「ニッコールクラブ」では、2023年9月、会員相互のコミュニケーションが可能なオンラインコミュニティ「PHOTO HUB by nikkor club」をオープン。「PHOTO HUB by nikkor club」では、作品投稿やコメント、フリートークなどで会員同士のコミュニケーションを取りながら、同じ撮影テーマや目的を持つ仲間を見つけ、語り、学び合うことができる「ニッコールクラブ サークル」の活動を行っています。各サークルには担当アドバイザーがおり、サークルに登録している会員の皆さまは、オンラインセミナーやワークショップなどに参加することで仲間との交流をお楽しみいただけます。「第2回 PHOTO HUB by nikkor club写真展」では、サークルごとのテーマに沿って応募された作品の中から、担当アドバイザーによって選ばれた作品を展示いたします。それぞれの個性が光る作品をどうぞご覧ください。

●THE GALLERYニッコールクラブ会員展 「第2回 PHOTO HUB by nikkor club写真展」

会 場:ニコンプラザ東京THE GALLERY、ニコンプラザ大阪THE GALLERY

展示期間:東京 2025年7月15日(火)~7月28日(月)

大阪 2025年8月23日(土)~9月3日(水)

開館時間:10時30分~18時30分(日曜日休館/最終日は15時まで)

●「ニッコールクラブ」とは

ニッコールクラブは、当時世界中で広がりつつあったニコンカメラ、レンズ愛用者の相互親善を目的として、1952年(昭和27年)9月に、日本光学工業株式会社(現 株式会社ニコン)の取締役社長長岡正男を中心として、木村伊兵衛氏、土門拳氏、三木淳氏、亀倉雄策氏、溝口健二氏、高峰秀子氏、ダグラス・ダンカン氏、バークホワイト氏らが発起人となり創立されました。以来、今日まで多くの方々の協力により、多数の会員を擁する写真団体に成長しました。

写真文化の発展と、写真愛好家の皆さまの支援に努めたいという理念のもと、さまざまな会員特典やイベントなど充実したコンテンツをご用意して活動しています。

ニッコールクラブWEBサイト:https://nij.nikon.com/activity/nikkor/

PHOTO HUB by nikkor club:https://photohub.nij.nikon.com/



●「THE GALLERY」について

「THE GALLERY」は2017年に東京・大阪に開設した写真文化の普及・向上を目的とする写真展示場です。ニコンの機材を用いて著名な写真家が制作した質の高い作品を展示する企画展の他、ニッコールクラブ会員展、写真団体展などを開催します。