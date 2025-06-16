抽選で「ROG Azoth X Gaming Keyboard」など豪華賞品が当たる！#Azothカスタマイズキャンペーンに今すぐ参加しよう！

ASUS JAPAN株式会社

ASUS JAPAN株式会社は、2025年6月20日（金）「ROG Azoth X Gaming Keyboard(https://rog.asus.com/jp/keyboards/keyboards/aura-rgb/rog-azoth-x/?utm_source=PR&utm_medium=Link)」の発売を記念して、「#Azothカスタマイズキャンペーン」を2025年6月16日（月）より開催いたします。

本キャンペーンでは、期間中にご応募いただいた方の中から抽選で計12名様に、「ROG Azoth X Gaming Keyboard」をはじめとするゲーミングデバイスをプレゼントいたします。

■キャンペーン概要

名称：#Azothカスタマイズキャンペーン

実施期間：2025年6月16日（月）～7月23日（水）

キャンペーンサイト：https://rog.asus.com/jp/content/azoth-customize-campaign/(https://rog.asus.com/jp/content/azoth-customize-campaign/?utm_source=PR&utm_medium=Link)

賞品内容（抽選／計12名様）：

・ROG Azoth X Gaming Keyboard(https://rog.asus.com/jp/keyboards/keyboards/aura-rgb/rog-azoth-x/?utm_source=PR&utm_medium=Link)：2名様

・ROG Pelta(https://rog.asus.com/jp/headsets-audio/headsets/usb-headsets/rog-pelta/?utm_source=PR&utm_medium=Link)：5名様

・ROG Harpe Ace Mini(https://rog.asus.com/jp/mice-mouse-pads/mice/ambidextrous/rog-harpe-ace-mini/?utm_source=PR&utm_medium=Link)：5名様

応募方法：

１.ROG Japan公式Xアカウント（@ASUSROGJP(https://x.com/ASUSROGJP)）をフォロー

２.以下内容を#Azothカスタマイズ をつけてXに投稿

*ROG Azothシリーズをお持ちの方とお持ちでない方で対象の投稿内容が違います。

▼ROG Azothシリーズをお持ちの方

ROG Azothを使って「変わったこと」「良かったと思うこと」を記載

▼ROG Azothシリーズをお持ちでない方

ROG Azothの魅力的なポイント「欲しいと思う理由」を記載

写真は必須ではありませんが、お持ちの方は是非ご愛用の「ROG Azothシリーズ」のキーボードを撮影し添付してください。

詳細はキャンペーンサイトをご確認ください。

Republic of Gamers（ROG）について

ASUSのゲーミング向けブランドRepublic of Gamers（ROG）は様々な製品が存在し、PCはもちろん、ヘッドセット・モニター・イヤフォンなど、すべてのゲーミングソリューションを持っています。ROGはその読み方の通り、「ゲーマー共和国を作る、ゲームが好きな方で集まって、楽しい国を作ろう」という考えのもと、名づけられました。ROGが追求する革新的な技術と、「Start with People：人を中心に据えた製品開発」の理念はさまざまな分野で認められています。

ROG公式サイト : https://rog.asus.com/jp/

ROG JAPAN公式X（旧Twitter） : https://x.com/ASUSROGJP

ASUSについて

ASUSは、世界で最も革新的で直感的なデバイス、コンポーネント、ソリューションを提供し、世界中の人々の生活を豊かにする素晴らしい体験を届けるグローバル・テクノロジー・リーダーです。ASUSは、社内に5,000人の研究開発の専門家チームを擁しており、品質、イノベーション、設計の分野で毎日11以上の賞を獲得し、Fortune誌の「世界で最も賞賛される企業」に選ばれています。

ASUS公式サイト：https://www.asus.com/jp/

ASUS JAPAN公式X（旧Twitter）：https://x.com/ASUSJapan