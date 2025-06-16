¥ªー¥Äー¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¼Ò³°´ÆººÌò½¢Ç¤¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥Äー¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜ¿¸°ì¡Ë¤Ï¡¢2025Ç¯6·î16Æü³«ºÅ¤ÎÄê»þ³ô¼çÁí²ñ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¼µ¤ÎÄÌ¤ê¼Ò³°´ÆººÌò¤Î°ÛÆ°¤ò¹Ô¤¦¤³¤È¤ò·èµÄ¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¤Î¤Ç¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
1.¿·Ç¤¤Î¼Ò³°´ÆººÌò
¡¦»áÌ¾¡¡ÉþÉô Í´õ¡Ê¤Ï¤Ã¤È¤ê ¤æ¤¡Ë
¡¦Ìò¿¦¡¡¼Ò³°´ÆººÌò
¡¦Î¬Îò
2010Ç¯12·îÍ¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥Èー¥Þ¥Ä Æþ½ê
2021Ç¯9·î³ô¼°²ñ¼ÒSchoo ¾ï¶Ð´ÆººÌò¡Ê¸½Ç¤¡Ë
2025Ç¯4·î³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥³¥Ò¥¢¥Õ¥¡ー¥Þ ¼Ò³°´ÆººÌò¡Ê¸½Ç¤¡Ë
2010Ç¯12·î¤ËÍ¸ÂÀÕÇ¤´ÆººË¡¿Í¥Èー¥Þ¥Ä¤ËÆþ½ê°ÊÍè¡¢¹ñÆâ´Æºº»ö¶ÈÉô¤ËÇÛÂ°¤µ¤ì¡¢¼ç¤ËÀ½Â¤¶È¤Ë¤ÆºâÌ³½ôÉ½´Æºº¶ÈÌ³¡¦ÆüËÜ´ð½à¤Ë´ð¤Å¤¯°Æ·ï¤Î²ñ·×½èÍýÁêÃÌ¤äÆâÉôÅýÀ©¤ÎÉ¾²ÁµÚ¤ÓÆâÉôÅýÀ©´Æºº¶ÈÌ³¡¢Ë¡Äê³«¼¨½ñÎà¤ÎºîÀ®»Ù±çµÚ¤Ó¥ì¥Ó¥åー¶ÈÌ³¤Ë½¾»ö¡£2021Ç¯9·î¤Ë³ô¼°²ñ¼ÒSchoo¤Î¾ï¶Ð´ÆººÌò¤Ë½¢Ç¤¡£¾å¾ì½àÈ÷²ñ¼Ò¤Î¾ï¶Ð´ÆººÌò¤È¤·¤Æ¡¢´Æºº·×²è¤ÎºöÄê¤«¤é´Æºº¤Î¼Â»Ü¡¢Êó¹ð¤Þ¤Ç¤ò¹Ô¤¤¡¢2024Ç¯10·î¤Ë¤Ï¥°¥íー¥¹»Ô¾ì¾å¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¡£
½¢Ç¤¤ÎÇØ·Ê
¸øÇ§²ñ·×»Î¤È¤·¤Æ¤Î¹âÅÙ¤ÊÀìÌçÃÎ¼±¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¾å¾ì´ë¶È¤Î¾ï¶Ð´ÆººÌò·Ð¸³¤òÍ¤¹¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢´ÆººÌò¤È¤·¤Æ¤Î¿¦Ì³¤òÅ¬ÀÚ¤Ë¿ë¹Ô¤Ç¤¤ë¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤¿¤á¡¢¼Ò³°´ÆººÌò¤È¤·¤ÆÁªÇ¤¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
2.¡Ê¤´»²¹Í¡Ë¿·´ÆººÌòÂÎÀ©
[É½: https://prtimes.jp/data/corp/95781/table/13_1_6fbe1991a662aadc6f73014f1636b884.jpg?v=202506170756 ]
³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥Äー¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Åö¼Ò¤Ï¡¢¿¼¹ï¤Ê¿Í¼êÉÔÂ¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ëÀ½Â¤¶È³¦¤ËÂÐ¤·¡¢¡Ö²þ³×¡¦ÊÑ³×¤Î¿ä¿ÊÌò¡×¤È¤·¤Æ¹âÅÙ¤Ê¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡õ¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¸ý¤â½Ð¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ê¤â½Ð¤·¤Þ¤¹¡×¤ò¥â¥Ã¥Èー¤Ë¡¢¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¤¤¤¦»°¤Ä¤ÎÀìÌçÀ¤òÈ÷¤¨¤¿Àº±Ô¥á¥ó¥Ðー¤¬¡¢¥â¥Î¤Å¤¯¤ê¤Îº¬´´¤Ë´Ø¤ï¤ëÎÎ°è¤Ø¤ÎDX¿ä¿Ê¤ä¶ÈÌ³²þ³×¤òÈ¼Áö»Ù±ç¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤äAI¡¦¥Ç¥¸¥¿¥ë¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò¶î»È¤·¤Æ¡¢À¸»ºÀ¸þ¾å¤È¿·¤¿¤Ê²ÁÃÍÁÏ½Ð¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¡Ö¸½¾ì¤È·Ð±Ä¤ò¤Ä¤Ê¤°²Í¤±¶¶¡×¤È¤·¤Æ¡¢À½Â¤¶È¤Î»ýÂ³ÅªÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Åö¼Ò¤Î»Ù±ç¼ÂÀÓ¤Ï¡¢¼«Æ°¼Ö¡¢ÅÅµ¡¡¢¹©ºîµ¡³£¡¢½Å¹©¶È¡¢°åÎÅÀºÌ©µ¡´ï¡¢ÁÇºà¤Ê¤ÉÀ¤³¦Åª¤ËÌ¾¤À¤¿¤ëÆüËÜ¤ÎÍÌ¾´ë¶È¤«¤é¡¢¥¨¥Ã¥¸¤Î¸ú¤¤¤¿ÆÈ¼«µ»½Ñ¤òÍ¤¹¤ëÃæ¾®´ë¶È¤Þ¤ÇÂ¿¼ïÂ¿ÍÍ¤ÊÊ¬Ìî¡¢´ë¶Èµ¬ÌÏ¤ËÅÏ¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤â¡¢Åö¼Ò¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡¡ÆüËÜ¤ÎÀ½Â¤¶È¤ò¸µµ¤¤Ë¤¹¤ë¡¡ÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥Ñー¥Ñ¥¹¡ÊPURPOSE¡Ë¤ò¼Â¸½¤¹¤Ù¤¯¿ÔÎÏ¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥ªー¥Äー¡¦¥Ñー¥È¥Êー¥º
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¶åÃÊÆî°ìÃúÌÜ6ÈÖ5¹æ¶åÃÊ²ñ´Û¥Æ¥é¥¹ Classic Office 2A
ÀßÎ©Æü¡§2004Ç¯3·î17Æü
ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾¾ËÜ¿¸°ì
»ö¶ÈÆâÍÆ¡§À½Â¤¶È¸þ¤±¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°¡¢À½Â¤¶È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¡¢¶µ°é¤Ê¤É
HP¡§https://www.o2-inc.com/