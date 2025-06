NYタイムズベストセラーが日本上陸！『In Love　認知症で安楽死を望む夫とスイスで最後の五日間』発売（6/18）。

株式会社 大和書房

株式会社大和書房(本社:東京都文京区、代表取締役:大和 哲)は『In Love 認知症で安楽死を望む夫とスイスで最後の五日間』(エイミー ブルーム:著/神崎 朗子:訳)を2025年6月18日に発売いたします。

作家・西加奈子氏推薦

愛する人の生と死から、最期まで目を逸らさなかった著者は強靭なわけではない

ただシンプルに「愛した」のだと思う

NYタイムズベストセラー、ラスボーンズ・フォリオ賞最終選考作品、日本上陸

「このことを書き残してくれ」と、夫は言った――

小説家で心理療法士のエイミーは50代で、お互い別の相手と暮らしながらも建築家のブライアンと恋に落ち、結婚。しかし12年後、最愛の夫の異変に気づく――ブライアンはアルツハイマー型認知症だったのだ。

「自分の死に方は自分で決めたい。どうにかして手はずを整えてもらえないだろうか」と言う夫の希望を叶えるため、苦悩しながら手を尽くし、以前の幸せな生活、二人の出会い、ブライアンという人を振り返る愛と喪失のメモワール。

目次

第1部

二〇二〇年一月二十六日、日曜日、スイス チューリッヒ

気づかなかった前兆

二〇二〇年一月二十六日、日曜日、チューリッヒ

ブックブラザーズ

二〇二〇年一月二十七日、月曜日、チューリッヒ

仮認可

二〇二〇年一月二十七日、月曜日、チューリッヒ

二〇一九年 ブルーの連絡帳

二〇二〇年一月二十七日、月曜日、チューリッヒ44

二〇二〇年一月二十七日、月曜日の夜、チューリッヒ47

二〇〇五年九月、コネチカット州ダラム 出逢い

二〇二〇年一月二十七日、月曜日の夜の続き、チューリッヒ

城の王、バブー

二〇二〇年一月二十八日、火曜日、チューリッヒ

二〇二〇年一月二十九日、水曜日、チューリッヒ

第2部

人生の終焉

二〇一九年三月、コネチカット州ストーニークリーク それは突然、そして緩やかに

受信不能

ディグニタス

二〇二〇年一月二十九日、水曜日の続き、チューリッヒ

二〇一九年春、ストーニークリーク 訳わけを教えて

早期退職

まだ鳴る鐘を鳴らせ

二〇一九年七月十八日、木曜日、ストーニークリーク MRI検査

二〇一九年八月十五日、木曜日、コネチカット州ニューヘイヴン

時計描画テストおよびミニメンタルステート検査

死ぬ権利

二〇一九年九月、ニューヘイヴン

鳥のエサ

ギルフォード・フェアの終幕

二〇一九年十一月十四日、木曜日、ストーニークリーク バーモントの月光

二〇一九年秋、ストーニークリーク

助けを求めて

あとは運しだい

メモリーケア

救命ボート

二〇一九年十一月下旬、ストーニークリーク

二〇一九年冬、ストーニークリーク

私の夫

二〇二〇年一月三十日、木曜日、チューリッヒ

寺の門番

二〇二〇年一月三十日、木曜日の夕方 帰国

二〇二〇年二月八日、土曜日、ストーニークリーク

二〇〇七年九月十五日、土曜日、コネチカット州ダラム

著者略歴

著者 エイミー・ブルーム Amy Bloom

1953 年、米国ニューヨーク生まれ、コネチカット州在住。小説家。心理療法士として働くかたわら、「ニューヨーカー」「ニューヨーク・タイムズ・マガジン」などに寄稿。初の短篇集『銀の水』(鴻巣友季子訳、幻冬舎)が全米図書賞最終候補に。2000 年、短篇集『ABlind Man Can See How Much I Love You』(未邦訳)が全米批評家協会賞最終候補になる。ドラマや映画の脚本を手がけるとともに、イエール大学でクリエイティブライティングの教鞭を執っていた。邦訳された小説には他に『リリアン』(小竹由美子訳、新潮クレスト・ブックス)がある。本書は英国の国際的な文学賞「ラスボーンズ・フォリオ賞」2023 年の最終選考に残り、ニューヨーク・タイムズのベストセラーにもなっている。

訳者 神崎朗子 Akiko Kanzaki

翻訳家。上智大学文学部英文学科卒。訳書に『スタンフォードの自分を変える教室』『フランス人は10 着しか服を持たない』『FOOD ANATOMY 食の解剖図鑑』(以上、大和書房)、『やり抜く力 GRIT』(ダイヤモンド社)、『食事のせいで、死なないために』(NHK 出版)、『存在しない女たち』(河出書房新社)、『花の子ども』(早川書房)、『私たちはいつから「孤独」になったのか』(みすず書房)、『ゴースト・フォレスト』(左右社)などがある。

書籍概要

書名 :In Love 認知症で安楽死を望む夫とスイスで最後の五日間

著者 :エイミー ブルーム

訳者 :神崎 朗子

発売日:2025年6月18日

判型 :四六判

頁数 :304ページ

定価 :2,420円(税込)

発行元:株式会社大和書房 https://www.daiwashobo.co.jp