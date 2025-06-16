大学受験生のために良問を精選！ 『物理の良問問題集 改訂版』『化学の良問問題集 改訂版』を6月16日（月）、『生物の良問問題集 改訂版』を7月17日（木）に刊行
教育出版の株式会社旺文社（東京都新宿区／代表取締役社長 粂川秀樹）は、「大学受験 良問問題集」シリーズから『物理の良問問題集 [物理基礎・物理] 改訂版』『化学の良問問題集 [化学基礎・化学] 改訂版』を6月16日（月）に刊行いたしました。また、『生物の良問問題集 [生物基礎・生物] 改訂版』を7月17日（木）に刊行いたします。
本書は「入試で類題の出題が予想される、学習効果が高い問題」を「良問」と定義し、豊富な問題を収録した大学受験用問題集です。2016年の初版刊行以来、多くの受験生に支持されてきましたが、今回の改訂で新課程入試に対応します。
【特長】
・物理は256問、化学は342問、生物は306問と、豊富な問題を収録しています。
・問題を3段階の難易度で掲載しているので、無理なくステップアップできます。
確認問題・・・入試問題を解くための準備として、基本事項を確認できる問題
必須問題・・・必ずおさえておきたい、入試の典型的な問題
レベルアップ問題・・・一度は解いておきたい、入試で差のつく問題
・巻頭の「学習ナビゲーター」で、解きたい問題を効率よく探すことができます。
・「必ず解いた方がいい100問」（生物は60問）で、入試直前対策もできます。
・「完全分離製本」で、「問題編」と「解答編」の2冊に分離させることができます。
入試対策を1冊で終わらせたい、入試の基本問題をおさえた後に実戦的な問題へとレベルアップしていきたい、たくさん問題を解きたい、そんな受験生におすすめの1冊です。
■書籍概要
書名： 物理の良問問題集 [物理基礎・物理] 改訂版
著者： 中川 雅夫
定価： 1,760円（税込）
刊行日：2025年6月16日
ISBN： 9784010354766
体裁： A5判 問題編200ページ／1色刷（一部3色刷） 解答編232ページ／2色刷
URL： https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035476
書名： 化学の良問問題集 [化学基礎・化学] 改訂版
著者： 中道 淳一、柿澤 壽
定価： 1,760円（税込）
刊行日：2025年6月16日
ISBN： 9784010354773
体裁： A5判 問題編240ページ／1色刷（一部3色刷） 解答編240ページ／2色刷
URL： https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035477
書名： 生物の良問問題集 [生物基礎・生物] 改訂版
著者： 伊藤 和修
定価： 1,760円（税込）
刊行日：2025年7月17日
ISBN： 9784010354780
体裁： A5判 問題編224ページ／1色刷（一部3色刷） 解答編176ページ／2色刷
URL： https://www.obunsha.co.jp/product/detail/035478
【会社概要】
学ぶ人は、変えてゆく人だ。
目の前にある問題はもちろん、人生の問いや、社会の課題を自ら見つけ、
挑み続けるために、人は学ぶ。
「学び」で、少しずつ世界は変えてゆける。
いつでも、どこでも、誰でも、学ぶことができる世の中へ。
私たちは、学ぶ人をずっと応援し続けます。
旺文社ブランドサイト URL：https://www.obunsha.co.jp/pr/change/
社名 ： 株式会社 旺文社
代表者 ： 代表取締役社長 粂川 秀樹
設立 ： 1931年10月1日
本社 ： 〒162-8680 東京都新宿区横寺町55
TEL ： 03-3266-6400
事業内容 ： 教育・情報をメインとした総合出版と事業
URL ： https://www.obunsha.co.jp/