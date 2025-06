仙台市初のグローバルスタートアップイベント「DATERISE！2025」ピッチ審査員・新セッション情報を公開。グローバルに活躍する方々が仙台で登壇します！

仙台市

仙台市では、スタートアップを地域経済の成長エンジンと位置づけ、支援体制の強化と次世代人材の育成に取り組んでいます。このたび、仙台市として初めて「グローバル」をテーマに掲げるスタートアップイベント「DATERISE!2025(ダテライズ!2025)」 を、2025年8月23日(土) にウェスティンホテル仙台およびアーバンネット仙台中央ビル YUINOS にて開催いたします。

本日、イベントの目玉であるピッチコンテストの審査員5名と、新たな注目コンテンツ

「MICHINOKU ACADEMIA SESSION」 の詳細を発表いたしました。



■ グローバルに挑む東北発スタートアップの新たな登竜門 「DATERISE!PITCH CONTEST」の

審査員を発表

「DATERISE!PITCH CONTEST」は、東北に拠点を持ち、海外進出を目指すスタートアップによるピッチコンテストです。優勝企業には、現地支援プログラムなど、海外展開を後押しする実践的なサポートが提供されます(※その他、企業賞の追加も予定)。

今回、世界のスタートアップシーンを牽引するグローバルな経歴を持つ5名の審査員が、仙台に集結。東北から世界を目指す起業家たちの挑戦をジャッジします。

【審査員(敬称略・順不同)】

John Lim(下段左)

Meet Ventures パートナー / Meet Fund 1 VCC ジェネラルパートナー

シンガポールを拠点とするアーリーステージ特化型VC「Meet Ventures」のパートナー。これまでにCisco、IBM、日東電工など大手企業のイノベーションプログラムに携わり、政府系支援機関(JETRO、Enterprise Singaporeなど)を通じて200社超のスタートアップを支援。また、シード期支援にも深く関わり、Inknoe.comやSourcy.aiなど有望企業への投資実績も持つ。

教育・講演活動も活発で、シンガポール国立大学の客員講師、TEDxスピーカー、AWSスタートアップスカウトとしても活動。ウォートンVCエグゼクティブプログラム修了、清華大学×INSEADのEMBAプログラム奨学生というグローバルかつ実践的な知見を有する。



Chris Burry(下段中央)

US Market Access Center (USMAC) Co-CEO / Global Innovation Dojo共同創設者 / カリフォルニア大学バークレー校 スタージャ・センター グローバルアンバサダー

シリアルアントレプレナー、テクノロジーリーダー、投資家として活躍し、これまでに8社の企業を創業、そのうち3社を売却した実績を持つ。現在はシリコンバレーのUS Market Access Center のCo-CEO として、世界中のスタートアップに向けた支援・指導を行っており、これまでに75 か国・3,000 以上の創業チームを支援。

また、カリフォルニア大学バークレー校のスタージャ・センターのグローバル・アンバサダーを務め、2024 年には「Global Innovation Dojo」を共同設立。過去にはAvanade 社の成長を牽引し、アンダーセン・コンサルティングやEDS でも豊富な経験を積んでいる。

横田 有香子(下段右)

One Capital Healthcare パートナー

東北大学化学工学科を卒業後、米国Biogenにて研究者を経て、ノースカロライナ大学医学部にて脳神経科学のPhDを取得。その後マッキンゼー・アンド・カンパニーに参画。15年間に渡りパートナーとして国内外の製薬会社、医療機器メーカーの幅広い企業に対して、複数年にわたる全社改革、戦略策定、グローバル事業拡大など数多くのプロジェクトに従事。さらにアカデミアのシーズの製品化のサポートや学会の戦略策定の支援をするなどアカデミアや政府のサポートも活発に行ってきた。2024年より参画したOne Capitalにおいてはこれまでの経験を活かし、大企業はもちろんのこと、スタートアップ含めた企業の活性化を推進している。仙台市スタートアップスタジオのメンターなどを務め、東北地方のスタートアップの底上げにも貢献。

藤本 あゆみ(上段左)

スタートアップエコシステム協会 代表理事 / A.T. カーニー アソシエイテッドスペシャリストアドバイザー

2002年キャリアデザインセンター入社、2007年4月グーグルに転職し、人材業界担当統括部長として従事。「Women Will Project」のパートナー担当を務めた後、2016年5月に退社し一般社団法人at Will Workを設立。その後、お金のデザインを経て、Plug and Play Japanにてマーケティング/PRを統括。2022年3月、一般社団法人スタートアップエコシステム協会を設立し、代表理事に就任。2024年11月よりA.T. カーニー アソシエイテッドスペシャリストアドバイザー。米国ミネルバ認定講師として活動する他、文部科学省アントレプレナーシップ推進大使、内閣府規制改革推進会議スタートアップ・イノベーション促進ワーキンググループ専門委員を務める。

合田 ジョージ(上段右)

株式会社ゼロワンブースター 代表取締役

MBA、理工学修士。東芝の重電系研究所・設計を経て、同社でSwedenの家電大手との国際アライアンス、中国やタイなどでのオフショア製造によるデザイン白物家電の商品企画を担当。村田製作所にて、北米向け技術営業、米国半導体ベンダーとの国際アライアンス、Motorolaの全世界通信デバイス技術営業に携わり、その後、同社の通信分野のコーポレートマーケティングにて全社戦略策定を実施。スマートフォン広告のIT StartupであるNobot社に参画、Marketing Directorとして主に海外展開、イベント、マーケティングを指揮、同社のKDDIグループによるバイアウト後には、M&Aの調整を行い、海外戦略部部長としてKDDIグループ子会社の海外展開計画を策定。現在は01Boosterにてコーポレートアクセラレーター・事業創造アクセラレータを運用すると共にアジアを中心とした国際的な事業創造プラットフォームとエコシステム構築を目指している。日本国内の行政や大学を含む、多数の講演やワークショップ実施の実績あり。

※出場スタートアップは、7月上旬に公式サイトにて発表予定です。

■ 新セッション「MICHINOKU ACADEMIA SESSION」を追加!

仙台・東北は、2024年国際卓越研究大学に選定された東北大学を中心に、世界水準の研究成果を基にイノベーションを創出するアカデミア発スタートアップの集積地です。

今回、新たにメイン会場コンテンツとして加わる「MICHINOKU ACADEMIA SESSION」では、

フランス・エコールポリテクニークのディープテック起業家、ブルーノ・マルティノー氏を迎え、

アカデミアの知を世界へつなぐ実践的トークセッションを実施します。

起業家としての歩みや、研究成果をビジネスに昇華させるための教訓、グローバル展開へのマインドセットを、未来の起業家に向けて熱く語っていただきます。

【登壇者紹介(敬称略)】

ブルーノ・マルティノー

ブルーノ・マルティノー氏は連続起業家であり、フランストップクラスの理工系高等教育機関であるエコール・ポリテクニークで起業家教育コースを立ち上げ運営する傍ら、HEC経営大学院とポリテクニークの共同事業であるMSc MS X-HEC Entrepreneursを率いています。

Open Classroomsで複数のMOOCを公開し、著書を3冊出版。最新刊はスタートアップの成長をテーマにした「Objective: Mars!」(2022年5月)。彼の研究は、革新的なプロジェクトのライフサイクルと、ベンチャー機会の探索・構造化の方法論に焦点を当てており、これらの知見をポリテクニーク内外の様々な機関やエグゼクティブプログラムで提供しています。

また、数々のスタートアップ創設に貢献し、起業家やディープテック・スタートアップのコーチングを定期的に実施。大企業のイノベーションマネジメントや革新的なプロジェクトについてもアドバイスを提供しています。

■ 開催概要

イベント名:DATERISE!2025(ダテライズ!2025)

日時:2025年8月23日(土)

会場:ウェスティンホテル仙台 / アーバンネット仙台中央ビル YUINOS

主催:仙台市

共催:東北大学、東北経済産業局、宮城県、みちのくアカデミア発スタートアップ共創プラットフォーム、JETRO仙台、NTT都市開発

参加費:無料(事前申込制)

申込・詳細:https://01booster.com/program/daterise/

■問い合わせ先

仙台市経済局イノベーション推進部スタートアップ支援課 酒井、白川

Mail:kei008028@city.sendai.jp

TEL :022-214-8252