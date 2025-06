話題の“あの恐竜”や大人気T-レックスが最新ギミックで進化！映画『ジュラシック・ワールド／復活の大地』の公式フィギュアが全3８種フルラインアップで6月末より発売

マテル・インターナショナル株式会社

(C) 2025 Universal Studios and Amblin Entertainment, Inc. All Rights Reserved.

(C) 2025 Mattel. All Rights Reserved.

世界大手の玩具メーカー、米国マテル社の日本法人マテル・インターナショナル株式会社(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:石井恵三)は、8月8日に公開を迎える新作映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』より、新恐竜「ジュラシック・ワールド バトルアクション!ディストータス・レックス」や「ジュラシック・ワールド スーパーアクション!ひかってほえるT-レックス」、恐竜の頭の中に恐竜の世界を詰め込んだ「ジュラシック・ワールド マイクロコンパクトヘッド アソート」など『ジュラシック・ワールド』公式ライセンス玩具のフィギュア38商品を6月下旬より順次発売いたします。

マテル『ジュラシック・ワールド』公式ウェブサイト:https://mattel.co.jp/toys/jurassic/

【Point】

・ 映画に登場する人気の恐竜が大迫力のフィギュアで登場!

リアリティを追求したフィギュアは映画ファン・恐竜ファンどちらも夢中になること

まちがいなし!

・ 新作映画で初登場する新恐竜「ディストータス・レックス」 は、

左右に小刻みに震え大きなウデを振って威嚇するギミックつき!

・ アイコニックな恐竜の頭を開けると、小さな恐竜の世界が登場する

「マイクロコンパクトヘッド アソート」が新登場!滝が出現したり、

恐竜が飛び出したりするしかけもたくさん。

・ コレクター待望のハモンドコレクションに『ジュラシック・ワールド』シリーズの

スピノサウルス、ステゴサウルスが登場!他新作も同時ラインアップ!

・ 無料アプリ『ジュラシック・ワールド・プレイ』と連携すれば、AR機能で恐竜の迫力を

身近に感じたり、ミニゲームをプレイしたり恐竜の知識が楽しく身につく!

【ジュラシック・ワールド バトルアクション!ディストータス・レックス 詳細】

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』に登場する新恐竜ディストータス・レックスです。ボタンを押すと小刻みに震えて、尻尾を上下左右に動かすと大きなウデを振って攻撃します。

メーカー希望小売価格 :9,600円(税込10,560円)

発売日 :6月末発売予定

対象年齢 :4才以上

商品サイズ(cm) :W 50×D 9.7×H 22

ECOM(Amazon) :https://amzn.asia/d/5BJS8Y1

ECOM(楽天ブックス):https://books.rakuten.co.jp/rb/18258712/?l-id=search-c-item-img-30

※無料連動アプリ『ジュラシック・ワールド・プレイ』に対応

【ジュラシック・ワールド バトルアクション モササウルス 詳細】

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』に登場するモササウルスです。全長約65cmと大迫力の大きさで、映画のシーンを忠実に再現できるようリアルを追求しました。尻尾のボタンを押して狂暴な噛みつき、左右に動かして暴れるように泳がせます。付属するミニフィギュアを飲み込むと口の奥から飛び出すしかけつき!

メーカー希望小売価格 :7,300円(税込8,030円)

発売日 :6月末発売予定

対象年齢 :4才以上

商品サイズ(cm) :W65×D22×H16

ECOM(Amazon) :https://amzn.asia/d/9hGdftO

ECOM(楽天ブックス):https://books.rakuten.co.jp/rb/18231599/

※無料連動アプリ『ジュラシック・ワールド・プレイ』に対応

【ジュラシック・ワールド スーパーバトルアタック!スピノサウルス 詳細】

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』に登場するスピノサウルスです。背中のボタンを連打するとスピードがアップして激しく暴れだすダイナミックなアクション付きでです。左右に噛みつきながら尻尾を振り、2種類の攻撃をします。

メーカー希望小売価格 :9,600円(税込10,560円)

発売日 :6月末発売予定

対象年齢 :4才以上

商品サイズ(cm) :W55xD15xH25

ECOM(Amazon) :https://amzn.asia/d/i2njqKJ

ECOM(楽天ブックス):https://books.rakuten.co.jp/rb/18231600/

※無料連動アプリ『ジュラシック・ワールド・プレイ』に対応

【ジュラシック・ワールド スーパーアクション!ひかってほえるT-レックス 詳細】

大人気恐竜T-レックスを革新的なギミックを付けてリアルに再現しました。T-レックスの尻尾を上下左右に動かしたり、まわしたりすることで頭を動かすことができます。さらに、舌を押すと光りながら連続で噛みついたり吠えたりする狂暴なアクション付きです。

メーカー希望小売価格 :9,600円(税込10,560円)

発売日 :6月末発売予定

対象年齢 :4才以上

商品サイズ(cm) :W54.5×D14.5×H25.4

ECOM(Amazon) :https://amzn.asia/d/ahsAWRi

ECOM(楽天ブックス):https://books.rakuten.co.jp/rb/18231601/?l-id=search-c-item-text-01

※無料連動アプリ『ジュラシック・ワールド・プレイ』に対応

【ジュラシック・ワールド バトルアクション!ほえるケツァルコアトルス 詳細】

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』に登場する、最大の翼竜ケツァルコアトルスのフィギュアです。背中のボタンを押すと、羽が左右に広がり今にも飛びそうなほどリアリティがあります。背中のボタンを押すとほえて激しくかみつくダイナミックなバトルアクション付きです。

メーカー希望小売価格 :6,500円(税込7,150円)

発売日 :6月末発売予定

対象年齢 :4才以上

商品サイズ(cm) :W 63.5×D 34.9×H 9

ECOM(Amazon) :https://amzn.asia/d/6G4JYhq

ECOM(楽天ブックス):https://books.rakuten.co.jp/rb/18231768/

※無料連動アプリ『ジュラシック・ワールド・プレイ』に対応

【ジュラシック・ワールド マイクロコンパクトヘッド アソート 詳細】

映画『ジュラシック・ワールド/復活の大地』に登場するアイコニックな恐竜の頭を開くと恐竜の世界が登場します。いくつもの滝が流れる壮大な世界の中に、骨のトラップや恐竜が飛び出す隠れた仕掛けがちりばめられており、遊びの幅が広がります。スピノサウルスとT‐レックスの2種類。2体の恐竜と1体の人物のマイクロフィギュアつき。

メーカー希望小売価格 :3,600円(税込3,960円)

発売日 :6月末発売予定

対象年齢 :4才以上

商品サイズ(cm) :W11.4×D9.3×H10.2

ECOM(Amazon) :https://amzn.asia/d/4wviqtY

ECOM(楽天ブックス):https://books.rakuten.co.jp/rb/18231771/

【6月発売予定商品一覧】

(※)アプリ対応商品 商品サイト:https://mattel.co.jp/toys/jurassic/

【無料連動アプリ『ジュラシック・ワールド・プレイ』詳細】

App Store及びGoogle Playにて、映画『ジュラシック・ワールド』関連商品と連動する無料連動アプリが『ジュラシック・ワールド・プレイ』としてリニューアルいたしました。本アプリは、各フィギュアに付いているDNAコードをスキャンすることで恐竜をコレクションすることができるアプリです。また、AR機能により、スマートフォン越しで見ると、現実世界に恐竜の3Dデータの出現や、「トラック&キャッチ・チャレンジ」などのミニゲームのプレイによって恐竜の知識が楽しく身につきます。

詳細URL: https://mattel.co.jp/toys/jurassic/apps/

名称:ジュラシック・ワールド・プレイ

インストール方法:

Android:「Google Play ストア」

iPhone :「App Store」

価格:無料(通信料はお客さまのご負担となります。)

マテル社について

マテル(Mattel)グループは、玩具およびファミリー向け製品のデザイン、製造、マーケティングにおける世界的リーディング企業です。マテル社のベストセラー・ブランドとして、史上最も有名なファッションドールバービー(Barbie(R))のほか、ホットウィール(Hot Wheels(R))、きかんしゃトーマス(Thomas & Friends(R))、フィッシャープライス(Fisher-Price(R))、メガブロック(MEGA(R) BLOKS)に加え、様々なエンターテイメントから着想を得た玩具ラインがあります。マテル社は、2015年に『Ethisphere Magazine』の「World’s Most Ethical Companies(世界で最も倫理的な企業)」に選ばれ、2014年に『Corporate Responsibility Magazine』の「100 Best Corporate Citizens」で第5位に選ばれています。全世界の事業を統括する本社をカリフォルニア州エルセグンドに置くマテル・グループは、150以上の国で製品を販売しています。

公式サイト:http://www.mattel.co.jp/

『ジュラシック・ワールド』シリーズとは

ユニバーサル・ピクチャーズとアンブリン・エンターテインメントが贈る『ジュラシック・ワールド』は、恐竜と人間が共存する世界で巻き起こる驚きとスリルに満ちた冒険を描く大人気映画シリーズです。2022年には『ジュラシック・ワールド/新たなる支配者』が公開され、年齢を問わず全ての人々を魅了し続けており、他のフランチャイズには真似の出来ない探検と発見、壮大な冒険、そして驚きをお届けしています。そして、2025年8月8日(金)公開の最新作『ジュラシック・ワールド/復活の大地』で新章が始動!今や映画だけに留まらずフランチャイズはTVシリーズ、商品、ゲーム、ユニバーサル・スタジオのアトラクションなど全方位で拡大を続けています。

商品紹介動画:https://youtu.be/IHs-v6SGj0o

Universal Studios Licensing LLC(ユニバーサル・スタジオ・ライセンシングLLC)との商品化契約に基づき、マテル社が企画・制作した商品です。