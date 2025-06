IKASAS DESIGN が、インテリアライフスタイル2025に出展。「入らない」お悩みを解決する圧縮ソファや、ライフスタイル変化に寄り添うモジュールソファ、和紙作家とのコラボ家具を初披露。

株式会社IKASAS DESIGN

インテリアを中心としたデザインカンパニー・株式会社 IKASAS DESIGN(本社:神奈川県横浜市、代表取締役:村上 周平)は、インテリアライフスタイル2025(場所:東京ビッグサイト、日時:6月18日(水)~20日(金))に出展いたします。

本展示会では、「使う人も、届ける人も、つくる人も、みな豊かに。」 をテーマに、家具の未来と作り手の想いを伝える空間をお届けします。

圧縮専用ウレタンと特許素材低反発ウレタン「エアフォーム(R)」を採用した圧縮ソファは、今までの圧縮ソファにはないほど心地よい座り心地。新しいリビング体験のご提案です。

出展予定のシリーズと製品(一部)

<cotan sou line>

コンパクト梱包・スマート搬入可能な圧縮ソファ

<cotan>

モジュールソファ「SAVOYE」

<IKASAS DESIGN CREATIVE BRIDGE>

手漉き和紙天板 リビングテーブル「Ring」

<1|cotan sou line(コタン ソウライン)>

小さく届いて、大きくくつろぐ。

cotan sou line ロゴマーク

人気ソファブランドcotan(コタン)から、「使う人も、届ける人も豊かに。」を掲げるサブライン「cotan sou line(コタン ソウ ライン)」を新たに発表します。

大きくて運びにくい従来ソファの悩みを、圧縮ソファが解消。 宅配便対応のコンパクト梱包・軽量設計で、気軽に運べて、深く座れば極上 のリラックス。新しいリビング体験を、あなたへ。

軽量 × ミニマルデザイン

本体が軽いので、レイアウト替えもお掃除もスイスイ。

余計な装飾をそぎ落としたシンプルシルエットが、どんなテイストの部屋にも静かに馴染みます。

くつろぎを生み出す、圧縮専用ウレタンと特許素材「エアフォーム(R)」

座り心地の要であるクッション材には、圧縮専用ウレタンと、特許素材の低反発ウレタン「エアフォーム(R)」を採用。「エアフォーム(R)」は温度依存性が低く、一年中しっとり滑らかなフィット感を保ちます。

ー 安定したフィット感「Luma ルマ」サイズ:W710×D785×H670(SH430) mm(2個口) 参考価格:\45,000 (in tax \49,500)ー 飛び込みたくなるふわトロ触感「Slom スローム」サイズ:W1880×D985×H630(SH430) mm(3個口) 参考価格:\118,000 (in tax \129,800)ー 姿勢を選ばないワイドフィット「Moru モル」サイズ:W2320×D1120×H715(SH400) mm(2個口) 参考価格:\127,000 (in tax \139,700)クッション部分は圧縮状態でお届け。女性一人でも簡単組み立て。

※完全な復元までには、約48~72時間かかります。

※ファブリックのシワが気になる場合は、スチームアイロンでのお手入れを行なってください。

<2|cotan>

IKASAS DESIGNを主宰する デザイナー・佐々木章行による、多様なライフスタイルに寄り添うモジュールソファ〈SAVOYE(サヴォア)〉

細身の脚が生み出す軽快感と、低重心の安定感、その絶妙なバランスが特徴のモジュールソファ。 洗練された外観に加え、独自のウレタン構成により、長時間の着座に適した上質な座り心地を実現しました。

多様なライフスタイルに対応。パーツのつけ外しだけで変化するソファ。

3人掛けタイプでは、アームと背が全て共通パーツで構成されており、アームの左右入れ替えのほか、シェーズロングからアームレスソファへの変更など、組合せの自由度やライフスタイルの変化に配慮した設計となっています。

引っ越しや模様替えの際も買い換えることなく、アームと背パーツを組み替えるだけで、様々な変化に対応します。

シェーズロングタイプは、アーム・背と、スチールテーブルが入れ替え可能です。

<3|IKASAS DESIGN CREATIVE BRIDGE >

インテリア×手漉き和紙 八女和紙作家とのコラボ家具シリーズ

豊かな創造性に光をあて、新たな価値を生み出すプロジェクト「IKASAS DESIGN CREATIVE BRIDGE(※1)」より、和紙作家・井上侑子さんとのコラボレーションによる「手漉き和紙貼り天板リビングテーブル」シリーズを発表いたします。

400年受け継がれてきた「八女和紙」。現代のライフスタイルを魅了する家具へ昇華。

福岡県八女市で受け継がれてきた「八女和紙」は、“九州最古の和紙”として知られており、九州の手漉き和紙文化は、八女を起点に広がっていきました。

しかし、日本人のライフスタイルの変化や、機械和紙の発展に伴い、手漉き和紙の需要が限定されている現状。後継者不足など伝統工芸を取り巻く様々な問題の大きな要因となっています。

本コラボレーションでは、手漉き和紙の魅力と可能性に焦点を当て、現代のライフスタイルに調和する、新たな価値の創出を目指しました。

手漉き和紙貼り天板 リビングテーブル「Ring リング」

手漉き和紙の質感と強度を活かし、天板に貼り込んだ、リビングテーブルシリーズです。

まるで一枚のアートのように、日々に彩りを与え生活空間を豊かに演出します。実際に手で触れていただくと、手漉き和紙ならではの微細な陰影と肌理(きめ)を感じていただけます。

これまで八女和紙を守り継いできた人々の技術と想いに支えられながら、魅力を現代に再発見し、未来へ手渡していく。本コラボレーションが、その第一歩となることを願っています。

作家紹介

井上 侑子 YUKO INOUE

明治元年創業の和紙工房に生まれ、職人である父の背中を見て育つ。2023年、「八女和紙 design WAVE」を始動。アートパネルや壁紙制作、内装施工など和紙 を用いた空間表現を探究している。

【 ※1】IKASAS DESIGN CREATIVE BRIDGE(イカサデザイン クリエイティブ ブリッジ)とは



IKASAS DESIGNが長年培ってきたクリエイティブな視点から、日本や世界各地に存在する様々な魅力的な物事やポテンシャルに焦点をあて、昇華し、考える人も作る人も、売る人も使う人も、関与する多くの方々が感動し、豊かで幸せになるきっかけを創るためのプロジェクトです。科学技術の発展とともに、均質化や効率化、グローバル化が優先される中で、点在するポテンシャルを繋ぎ、多様性がつくる豊かさを未来へと継承する、世界を見据えたクリエイティブのプラットフォームになることを目指しています。

インテリアライフスタイル2025 出展のおしらせ

インテリアライフスタイル2025 開催概要

期間:2025年6月18日(水)~6月20日(金)

時間:10:00-18:00(最終日は16:30まで)

場所:東京ビッグサイト 東展示棟 〒135-0063 東京都江東区有明3丁目11-1

アクセス:https://www.bigsight.jp/visitor/access/

URL: https://www.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja.html

IKASAS DESIGN 出展ブース

東ホールE4 G028

URL: https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/exhibitor-search.detail.html/ikasas-design-inc.html

来場登録;事前登録制(入場無料)

来場事前登録はこちら :https://interiorlifestyle-tokyo.jp.messefrankfurt.com/tokyo/ja/planning-preparation/visitors/onlinevisitorregistraion.html

株式会社 IKASAS DESIGNについて

デザインを基盤とした物や空間を通じて、使う人も考える人も、作る人も育てる人も、関係する多くの方々が感動し、豊かで幸せになるためのきっかけを創り続ける企業であること。そして、日本や世界各地の良質な文化や風習を伝承・昇華し、現代の生活文化・インテリア文化の発展に寄与することを企業理念とし、オリジナルブランド「IKASAS」の展開に加え、長年国内外で培った豊富なものづくり経験とネットワークを活かし、世界の良質な文化を日本に伝え、日本の良質な文化を世界に広めるための、世界を見据えたクリエイティブなプラットフォーム企業になることを目指しています

配信者・企業概要

社名:株式会社 IKASAS DESIGN

本社所在地:神奈川県横浜市中区北仲通5-57-2 KITANAKA BRICK&WHITE BRICK South 3F

設立:2019年

代表者:代表取締役 村上 周平

事業概要:家具・プロダクト全般の企画・デザイン及びディレクション|自社ブランド運営及びOEM・ODM商品製造|写真・映像・グラフィック制作

URL:企業サイト https://www.ikasas-design.co.jp

業務実績:https://www.ikasas-design.co.jp/achievement/

本リリースに関するお問合せ(メディア・バイヤー向け)

TEL:045-211-6030

MAIL:info@ikasas-design.co.jp

WEB:https://www.ikasas-design.co.jp/contact/