ボーカル＆パフォーマンスグループとして音楽シーンのトップを疾走しているDA PUMPの7/17（木）のNHKホール公演をWOWOWで生中継！さらに、この生中継をはじめとする5カ月連続特集が決定！

1997年のデビュー以来、類いまれなるボーカルと世界レベルのダンスパフォーマンスで人々を魅了し続けているボーカル&パフォーマンスグループ、DA PUMP。そんな彼らが、3年ぶりにリリースするオリジナルアルバム『BACK 2 DA UNITY』を掲げた全国ツアーが6月に開幕。そのツアーから、7月17日に行なわれるNHKホール公演の模様を生中継。さらに、過去のライブ放送などを含めた5カ月にわたるDA PUMP連続特集をお届けする。

2022年に、現在の6人体制として初のオリジナルアルバム『DA POP COLORS』をリリースしたDA PUMPは、コロナ禍にも屈することなくライブ活動を展開。同年に開催されたデビュー25周年のメモリアルなライブを独占生中継するなど、WOWOWはこれまでもDA PUMPと強力なタッグで数々の番組を生み出してきた。総力を挙げた今回の特集にもご期待いただきたい。

5カ月連続!DA PUMP WOWOW Special

生中継!DA PUMP「LIVE DA PUMP 2025 BACK 2 DA UNITY」

7月17日(木)午後6:30

WOWOWライブで放送/WOWOWオンデマンドで配信

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

DA PUMPが3年ぶりのオリジナルアルバム『BACK 2 DA UNITY』を掲げて開催するライブツアーから、東京・NHKホール公演を独占生中継!

7月9日に3年ぶりのオリジナルアルバム『BACK 2 DA UNITY』をリリースするDA PUMP。「原点回帰」「温故知新」をテーマに掲げた本作は、80's~90'sの時代へとファンとともに立ち返るような、懐かしくも新しい音楽体験をもたらす。1997年のデビュー以降、澄んだハイトーンボイスを持つISSAを中心に、音楽の実力とダンススキルを兼備したグループとして進化し続けてきた彼ら。今や世界的な流行となっているダンスカルチャーの草分け的存在であり、ヒップホップ、R&Bをポップスとして老若男女に浸透させた功績者でもある。

そんな彼らがニューアルバムを携え、昨年よりも規模を拡大した全国ツアーを6月からスタート。WOWOWは昨年に続き、彼らの最新ライブを生中継。お届けするのはツアー序盤の7月17日、NHKホール公演の模様。6人それぞれの個性と抜群のチームワークが両立した、DA PUMPならではのパフォーマンスを堪能していただきたい。

収録日:2025年7月17日

収録場所:東京 NHKホール

DA PUMP「LIVE DA PUMP 2018 THANX!!!!!!!」

8月放送・配信予定

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

「U.S.A.」が話題沸騰し、社会現象的なムーブメントを起こしたDA PUMPが2018年10月に待望のライブを開催。スペシャルなステージを放送する。

楽曲:U.S.A.、Crazy Beat Goes On!、Rhapsody in Blue、SUMMER RIDER、ごきげんだぜっ! ~Nothing But Something~、Love Is The Final Liberty、Around The World、I wonder...、ALL 2 YOU、Sparkle、Little Loneliness ~しあわせの隙間~、if...、New Position、We can't stop the music、Steppin' and Shakin'、Com'on! Be My Girl!、Stay Together、Feelin' Good ~It's PARADISE~、U.S.A.

収録:2018年10月10日

収録場所:東京 東京国際フォーラム ホールA

DA PUMP「LIVE DA PUMP 2019 THANX!!!!!!! FINAL at 大阪城ホール」

9月放送・配信予定

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

大ヒットシングル「U.S.A.」に続き、シングル「桜」もヒットしたDA PUMP。2019年7月に行なわれた彼らのスペシャルな大阪城ホール公演を放送・配信。

楽曲:U.S.A.、ごきげんだぜっ! ~Nothing But Something~、Com'on! Be My Girl!、SUMMER RIDER、Love Is The Final Liberty、Rhapsody in Blue、Nice Vibe!、Stay Together、Back To Your Heart、Without you、Little Loneliness ~しあわせの隙間~、if...、桜、Do it! 宙にジャンプ、Steppin' and Shakin'、CORAZON、We can't stop the music、Feelin' Good ~It's PARADISE~、P.A.R.T.Y. ~ユニバース・フェスティバル~、U.S.A.

収録日:2019年7月7日

収録場所:大阪 大阪城ホール

DA PUMP「LIVE DA PUMP 2020 Funky Tricky Party FINAL@さいたまスーパーアリーナ」

10月放送・配信予定

※放送・配信終了後~1カ月間アーカイブ配信あり

新型コロナウイルス感染拡大に伴い、途中で中止となってしまった2020年のDA PUMPアリーナツアー。唯一開催されたツアー初日、埼玉公演の模様を放送・配信する。

楽曲:P.A.R.T.Y. ~ユニバース・フェスティバル~、U.S.A.、Do it! 宙にジャンプ、Crazy Beat Goes On!、Around The World、Com'on! Be My Girl!、Bomb A Head!、ごきげんだぜっ! ~Nothing But Something~、Steppin' and Shakin'、if...、小さな会釈、Bright! our Future、Circle of Life、This is DA world、Magical Babyrinth、Love Is The Final Liberty、Funky Girl、We can't stop the music、桜、Heart on Fire、P.A.R.T.Y. ~ユニバース・フェスティバル~

収録日:2020年2月11日

収録場所:埼玉 さいたまスーパーアリーナ

DA PUMP Music Video Collection 2025

11月放送・配信予定

※アーカイブ配信なし

ダンスミュージックシーンを牽引し続けるボーカル&パフォーマンスグループ、DA PUMP。彼らのパフォーマンスの神髄が凝縮されたミュージックビデオの数々を特集!



ダンス・シーンにおいて常に高い評価と注目を集めてきたDA PUMP。2018年リリースの「U.S.A.」では、“社会現象”と呼べるほどのムーブメントを巻き起こした。同曲のミュージックビデオは瞬く間に再生回数を増やし、軽々と2億回を突破!日本レコード大賞で優秀作品賞を獲得し、16年ぶりのNHK紅白歌合戦の出場も果たすなど、DA PUMPの新たな金字塔となった。今回の「Music Video Collection 2025」では、数ある彼らのMVの中から、「U.S.A.」はもちろん、「桜」「Heart on Fire」「Dream on the street」などの近年のヒット曲を特集してお送りする。メンバーそれぞれがコレオグラファーとしても実力を発揮する彼らのパフォーマンスは、ミュージックビデオにおいてこそ、その神髄に触れやすい。斬新で刺激的、そして楽しいDA PUMPのMVを満喫していただきたい。

