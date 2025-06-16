暑さ知らずの夏！「超快適な機能服」n′OrLABEL 2025 JUNE STYLE BOOKを公開！【オシャレウォーカー】

株式会社mighty

株式会社mighty（代表取締役社長：木下修一）が展開する、ファッション通販サイト「osharewalker（オシャレウォーカー）」のオリジナルブランド「n'OrLABEL」は、暑い季節でも"超快適"に過ごせる機能性アイテムをご紹介した特集ページを本日から公開します。

01/UVカット

特集ページはこちら :https://www.osharewalker.co.jp/s/feature/250616_nor/?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=250616n'OrLABEL機能性UVカットシアーパーカー(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/parka/12tn0f7?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=12tn0f7_250616)

商品番号：12tn0f7

価格：\3,960

UVカット最大96％以上の頼れる相棒！

薄くて軽く、通気性に優れた生地なのに

しっかり紫外線対策もできる"着る日焼け止めパーカー"です。

02/撥水

n'OrLABEL着丈が選べる撥水プリーツワイドパンツ(https://www.osharewalker.co.jp/c/pants/widepants/12bn0f5?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=12bn0f5_250616)

商品番号：12bn0f5

価格：\2,990

撥水加工入りで雨の日もお洒落を楽しめる◎

超軽量＆プリーツ生地でシワになりにくく

旅行に持っていきたい一着です。

03/汗ジミ防止

n'OrLABEL汗がしみにくいシャツワンピース(https://www.osharewalker.co.jp/c/onepiece/onepiece_short/12dn0gm?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=12dn0gm_250616)

商品番号：12dn0gm

価格：\4,980

薄手でさらりと快適な布帛生地に両面撥水加工を施し、汗ジミ防止！

ワンピースとしてはもちろん、羽織としても使えるので、コーデの幅が広がるアイテムです。

04/接触冷感

n'OrLABEL接触冷感ジャージ―デニムテーパードパンツ(https://www.osharewalker.co.jp/c/pants/tapered/12bn0h3?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=12bn0h3_250616)

商品番号：12bn0h3

価格：\3,960

本格デニムに見えて、実はひんやり接触冷感パンツ！

細見えするゆるテーパードシルエットでラクしてスタイルアップを叶えてくれるデザインです。

05/多機能

n'OrLABEL多機能袖タックTシャツ(https://www.osharewalker.co.jp/c/tops/cutsew/cutsew_short/12tn0lv?utm_source=pr&utm_medium=social&utm_campaign=12tn0lv_250616)

商品番号：12tn0lv

価格：\2,990

汗ジミ防止・接触冷感・吸水速乾・UVカット・イージーケア機能が付いた夏の強い味方！

華奢見えするのにゆるっとラフに着られてノンストレス！

n'OrLABELについて

ブランドコンセプト

ほかにない、私のデイリーウェア

毎日の生活を心地よく自分らしく過ごすための服。遊び心を取り入れた、大人のカジュアルスタイル。

Brand page：https://www.osharewalker.co.jp/s/nor/

Instagram:https://www.instagram.com/norlabel_official/

会社紹介

＜株式会社 mighty＞

2002年に繊維の街、大阪府泉大津市に創業以来、新たなことに日々チャレンジし続けるアパレル企業。

ファッション通販サイト「osharewalker」では、オリジナルアイテムを主として約3,000点を常時販売。固定概念に縛られず、「ありそうでなかった、ここにしかない商品」を常に提供することをモットーに、オシャレでありながら着やすさにもこだわったモノづくりで多くのお客さまからの支持を獲得。「世界の人々に愛されるアパレルカンパニー」を目指し、成長・変革し続けている。

本社・ロジスティクス本部/〒594-0083 大阪府和泉市池上町２丁目１-15

大阪本部/〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場２丁目４-８ 長堀プラザビル２階

コーポレートサイトはこちら

https://www.osharewalker.jp/

＜ファッション通販サイト osharewalker＞

n'OrLABEL、somari imagination、kOhAKU、MDR、OUKA SELECTの5ブランドを展開。

自社パターン、生地へのこだわり、オリジナルの品質基準など、妥協しない商品企画をおこなっています。

さらにデザイン企画・品質管理・販売企画・発送・顧客対応まで、内製化を実現しています。

＜オンラインショップ＞

公式: https://www.osharewalker.co.jp/

楽天市場: https://www.rakuten.ne.jp/gold/osharewalker/

Yahoo!ショッピング: https://store.shopping.yahoo.co.jp/osharewalker/

auPAY マーケット: https://plus.wowma.jp/user/34756398/plus/

ZOZOTOWN: https://zozo.jp/shop/osharewalker/

SHOPLIST: https://shop-list.com/women/brand/osharewalker

Amazon: https://amzn.to/40TIbVZ

＜Instagram＞

公式店 Instagram: https://www.instagram.com/osharewalker_officialsite/

楽天市場店 Instagram: https://www.instagram.com/osharewalker_official/

n'OrLABEL Instagram: https://www.instagram.com/norlabel_official/

somari imagination Instagram: https://www.instagram.com/somari_imagination/

kOhAKU Instagram: https://www.instagram.com/kohaku___official/

MDR: https://www.instagram.com/mdr____official/

OUKA SELECT: https://www.instagram.com/ouka_select/

＜X（旧Twitter）＞

公式X: https://twitter.com/osharewalker_0