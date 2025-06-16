【千葉】「第７回袖ケ浦市特産推奨品」を募集します！

袖ケ浦市

袖ケ浦市商工会と一般社団法人袖ケ浦市観光協会では、特産推奨品認定事業を実施しています。

本事業では、市内商工農業者が開発製品化した商品を、袖ケ浦市にふさわしい特産推奨品として認定し、イベントでの販売や観光ガイドマップ、ホームページ等を活用して、市内外に広くＰＲを行っています。

現在、第７回の認定に向けて募集の準備を進めており、令和７年６月１３日から応募受付を開始する予定です。

皆さまからのご応募をお待ちしています。

１ 募集期間

令和７年６月１３日（金）から７月１０日（木）まで

「袖ケ浦市特産推奨品（新規認定分）募集要項」については、次のPDFを確認してください。

https://prtimes.jp/a/?f=d133445-83-95208b69a8977e0a1c5babeb0cebe7d4.pdf

２ 審査会

令和７年８月１日（金）１５時００分から

袖ケ浦市商工会館

３ 認定交付式

令和７年９月４日（木）

袖ケ浦市役所 北庁舎３階会議室３-２、３-３を予定

４ 共催

袖ケ浦市商工会、（一社）袖ケ浦市観光協会