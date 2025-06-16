バリュエンス、フィリピンにてブランド買取「ALLU BGC」をオープン！
Valuence International Singapore Pte. Ltd.（本社：シンガポール、代表取締役社長：アントニオ・リー）は、フィリピンにてブランド買取「ALLU BGC」を2025年6月16日（現地時間）にオープンいたします。
フィリピン・タギッグ市に新規出店！
Valuence International Singaporeは、2021年1月よりフィリピンにおいてブランド買取サービス「ALLU（アリュー）」の展開を開始し、現在ではマニラ首都圏をはじめとする東南アジア地域で、多くのお客さまにご利用いただいております。このたびオープンするブランド買取「ALLU BGC」は、都市開発が急速に進む活気あるエリアに位置しており、経済・文化の中心として注目されるタギッグ市へ出店いたします。これにより、フィリピンにおける「ALLU」のさらなる認知拡大やリユースの普及促進、お客さまの利便性向上を目指します。
■ALLU BGC概要
・店舗名：ALLU BGC
・オープン：2025年6月16日（月）
・営業時間：11:00～18:00（現地時間）
・住所：One Park Drive Unit 807,11th Drive, corner 9th Ave,Taguig City, 1634 Metro Manila
・買取ジャンル：時計、バッグ、ジュエリー等
・対応言語：英語、タガログ語、日本語
・Facebook：https://www.facebook.com/allu.philippines/
・Instagram：https://www.instagram.com/allu.ph/
■Valuence International Singapore Pte. Ltd. ※Valuence International Ltd. 100%出資
・設立：2019 年 12 月
・代表：アントニオ・リー
・本社所在地：133 New Bridge Road,#17-10,ChinaTown Point Singapore 059413
■Valuence International Ltd.
・設立：2008 年 11 月 19 日（グループ化：2015 年 9 月）
・代表：六車 進
・本社住所：Unit A110, 16/F, Tower 5, The Gateway Harbour City, Kowloon, Hong Kong
・事業内容：ブランド品、貴金属等の買取、販売
※Valuence International Ltd.および Valuence International Singapore Pte. Ltd.は東証グロース市場上場 バリュエンスホールディングス株式会社（証券コード：9270／https://www.valuence.inc/）のグループ企業です。