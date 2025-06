京王アートマン 府中店にて「ケアベア(TM) POP UP STORE」を開催

株式会社京王アートマン

京王グループでコスメを中心に生活雑貨を販売する株式会社京王アートマン(本社:東京都多摩市、以下 京王アートマン)は、2025年6月21日(土)から2025年7月21日(月・祝)まで京王アートマン 府中店3階文具売場にて「ケアベア(TM) POP UP STORE」を開催いたします。

Care Bears(TM) and related trademarks:TM & (C) 2025 Those Characters From Cleveland, LLCUsed under license by PLAZASTYLE.

1982年にアメリカでカードの挿絵として誕生したキャラクター「ケアベア(TM)」。

50種類を超える仲間と「ケア・ア・ロット」という雲の上にある国に住んでいます。

世界中で大人気のキャラクターが期間限定で府中店に登場!

税込1,500円以上ご購入のお客様にはステッカーをランダムでプレゼント!

※1会計につき1枚、なくなり次第終了

開催店舗:京王アートマン 府中店3階文具売場

開催期間:2025年6月21日(土)~2025年7月21日(月・祝)

京王アートマンは生活雑貨全般を販売する複合専門店として京王沿線を中心に店舗を展開しています。

文具やバッグ、美粧品や家庭用品を中心に、質の高い商品を提案する「京王アートマン」と、シーズンアイテムや話題の商品を提案する「atman atman」、コスメ専門店「atman atman コスメ」など、お客さまのニーズに合わせた業態を展開しています。

地域に暮らすお客さまの「暮らし・楽しむ・工夫する」を実現する生活雑貨の専門店です。