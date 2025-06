【イベントレポート】MyMのデビュー1周年公演で、AnM(アンマー＝ファン)が狂喜した発表とは…。

株式会社STARBASE

Miyuki(森三中/大島美幸)・Yoshiko(ガンバレルーヤ/よしこ)・Mahiru(ガンバレルーヤ/まひる)、3人の名前の頭文字を並べて誕生した"MyM"(マイムー)。6月11日には、先行配信シングル『超NAMAIKI』を含む1stEP『WARAOZE』をリリース。ここには、結成から現在までの1年間に渡る活動の中で生まれた曲たちを収録している。

2024年5月、世の中へ大きな話題を振りまいてMyMは活動をスタート。デビュー曲『ASOBOZE』のMV再生回数は、200万回の視聴数を達成。ラッパーでシンガーのちゃんみながプロデュースしたオーディションのファイナル大会「No No Girls THE FINAL」では2万人の前でライブを披露し、熱い声援も集めてきた。他にも渋谷PARCOでの「POP UP STORE」の開催や、ファンミーティングを実施。KOMOREBIとチームを組んでカバー曲『DA.YO.NE』を世に放つなど、リリース活動も平行しながら、MyMは破竹の勢いで進み続けてきた。

6月15日(日)、MyMはデビュー1周年を祝おうと、YOKOHAMA Bay Hallで「1st Debut Anniversary Event in Yokohama」を満員の観客たちを前に行った。この日は、1stEP『WARAOZE』に収録した曲たちを中心にライブを構成。『DA.YO.NE』のMyMバージョンや、シティポップの代表曲「君は1000%」のカバーなども組み込み、AnM(アンマー=ファン)たちを3人が生み出す「楽しい」の輪の中へ巻き込んでいった。

声を張り上げ、タオルを振り回して一緒に盛り上がる曲が多いのも、今回のライブの特徴。中には、一人一人をピックアップし、スポットを当てたブロックも登場。個々の趣味や感性の世代差も見える??令和と昭和の名曲を歌唱していた。他にも、1stEPに収録された新曲「婆CHAN」を披露。愛しい人へ向けた、彼女たちの温かい心模様が伝わる甘くメロウなこの楽曲は3人が作詞を担当している。歌詞にも注目して欲しい。ライブ全体を通し、それぞれの癖の強いキャラクターが一つに重なりあうことで、絆の深い3人のチームワークが生まれていることを、今回のライブで再確認できたのも嬉しかった。

ライブの機会を重ねるほどに3人のコンビネーションのクオリティもアップ。『超NAMAIKI』で見せた3人の凛々しく攻めたラップには、リアルラッパー並のクールさを実感。Miyukiの超と付けたくなるほどのハイトーンヴォイスも、見ている人たちの心を騒がせていた。曲中、3人の綺麗に振りを揃えたダイナミックなパフォーマンスに向け、AnM(アンマー)たちが熱狂した声を上げ続ければ、一人一人がポーズを決めるたびに、フロア中から熱情した声が飛び交っていた。

『DA.YO.NE』のMyMバージョンでは、歌詞の一部を「MyMがいい」と変え、そこをAnM(アンマー)たちに叫んでもらう形で披露。「DA.YO.NE」と歌う3人の声にあわせ、AnM(アンマー)たちも掲げた手を高く揺らし、声を上げて思いきりはしゃいでいた。『ASOBOZE』でも、観客たちが各メンバーの名前を叫ぶ場面や、一緒に「ASOBOZE」と声を上げてはしゃぐなど、3人は参加型のライブをしっかりと作りあげていった。

MCのたびに、フロアから飛び交う熱狂した声に、3人とも、毎回嬉しい驚きの顔を見せていた。全体を見渡してトークを回すMiyuki。低音の声を生かしたクールヴォイスでせまるYoshiko。クールさを見せながらも愛らしさが滲みでるMahiruと、それぞれがMyMモードに自身を染め上げて語っていたのも印象的。 一人一人をピックアップしたブロック後のMCでは、Miyukiが着ていた衣装について、Mahiruが「大仁田厚?」と問いかけ、「電流爆破じゃねぇよ」と返すやりとりも。3人ともクールを装いながらも、しっかり笑いを取っていた。

この日、ファンクラブ「超AnM」の開設をサプライズで発表。AnM(アンマー)にしか言えない都市伝説や愚痴??など、会員しか見れないコンテンツを発信していくことを伝えていた。最後に歌った最新曲では、AnM(アンマー)たちがスマホで動画撮影。SNSをエゴサしてもらえればいろいろとアップされているに違いない。

最初から最後まで、熱狂と笑いと笑顔に包まれた時間がそこには生まれていた。同公演は、6月29日(日)に大阪 club JOULEでも行われる。この楽しさを、ぜひ味わってもらいたい。最後に、別れ際に3人が語った言葉を記したい。

「まだまだ成長過程のMyMですけど、みなさんの声が本当に力になっています。日々頑張ってみなさまに楽しんでいただけるンテンツを作っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします」(Miyuki)

「みんなに会えて嬉しかったです。ニッポンサイコー!」(Yoshiko)

「熱中症に気をつけて、しっかり水分補給して、お身体にご自愛ください」(Mahiru)

【大阪公演】

・6月29日(日) 1st Debut Anniversary Event in Osaka

club JOULE

https://www.sound-c.co.jp/schedule/detail/9360/

(完売しました)

