CHUMS × TGI FRIDAYS のスペシャルコラボレーション

発行:2025年6月16日

この夏、アメリカンな“食・遊・服”をまるごと楽しめる、

CHUMS × TGI FRIDAYSのスペシャルコラボ

株式会社ランドウェル(東京都港区北青山、代表取締役:土屋芳隆)は、日本総代理店を務めるアウトドア・カジュアルブランド「CHUMS(チャムス)」とTGI Fridays Japan(本社:東京都大田区/以下:TGI FRIDAYS)が運営する、世界41カ国・450店舗以上を展開するグローバルブランドのアメリカンカジュアルダイニングチェーン「TGI FRIDAYS」とアメリカンコラボレーションが実現します。2025年6月16日(月)~7月13日(日)の期間限定で、両ブランドの ”FUN” が詰まったコラボバーガー&ポテト、さらには限定Tシャツが登場します。

“In Here, It’s Always Friday(ここではいつでも金曜日)”を掲げ、非日常なハレの日体験を提供するTGI FRIDAYS。そして “HANG WITH YOUR CHUMS!(仲間と遊ぼう!)” を合言葉に、日常もアウトドアもポップに彩るCHUMS。 アメリカの自由とあそびゴコロをルーツに持つ2つのブランドが、この夏「食」と「ファッション」で織りなす、ワクワクが止まらないコラボレーションがはじまります。CHUMSのオリジナルBBQソースを使ったバーベキューバーガー、香ばしいスパイス香るシャカシャカポテト、そしてバーガーをモチーフにしたグラフィックTシャツまで、あそびゴコロとこだわりが満載。この夏、仲間と一緒にアメリカンな冒険を楽しんでください。

実施期間 2025年6月16日(月)~ 7月13日(日)

【コラボメニュー】 実施店舗:TGI FRIDAYS全店舗

■CHUMS BBQ BACON EGG FRIED ONION BURGER/チャムス バーベキューベーコン エッグ オニオンフライ バーガー (コラボステッカー付き)価格:\2,190(税込\2,409)

200gのジューシーなビーフパティに、スモーキーで甘みのあるCHUMSオリジナルBBQソースを豪快にトッピング。レタス、トマト、チェダーチーズ、クリスピーベーコン、目玉焼き、オニオンリングを重ねた贅沢バーガーに、フライドポテトがセット。

■SHAKE SHAKE POTATOES/ シャカシャカポテト 価格:\430(税込\473)

FRIDAYSのクラシックなフライドポテトに、CHUMSオリジナルスパイスをオン。香味野菜の旨みとスパイスの香りがクセになる、アメリカンスタイルの“シャカシャカ”ポテト。

■CHUMS × TGI FRIDAYS コラボレーションTシャツ

【コラボTシャツ】

取扱店舗:

CHUMS ONLINE SHOP www.chums.jp(https://www.chums.jp/) (6/20より発売 )

TGI FRIDAYS全店舗(6/16より発売 店舗によって取り扱いサイズが異なります)

CHUMS × TGI FRIDAYS コラボレーションTシャツ

アメリカンレストラン「TGI FRIDAYS」とCHUMSのスペシャルコラボレーションTシャツが登場!

フロント左胸には、TGI FRIDAYSの象徴である赤と白のストライプネクタイを身につけたブービーバードをワンポイントでプリント。

背面には、今回のコラボメニューをモチーフにしたポップであそびゴコロあるグラフィックが大胆にデザインされています。

その下には、CHUMSとTGI FRIDAYSの両ブランドロゴが並び、特別なコラボ感を演出。

TGI FRIDAYS全12店舗とCHUMSオンラインショップ限定で販売されるこのTシャツは、

コラボ期間中(6/16~7/13)の限定アイテムです。

ペアで着られるキッズサイズもご用意。家族や友人とのお揃いコーデにも◎

大人サイズ(Women's M, Women's L, Men's S~XXL):\4,500(税込\4,950)

キッズサイズ(S,M, L,XL) :\3,500(税込\3,850)

■スペシャルキャンペーン 1:お会計10,000円以上で抽選

期間中、店内またはCHUMS直営店でのお会計が1万円以上(税込)のお客様を対象に、

その場で当たる抽選を実施!

CHUMSオリジナルスパイス または TGI FRIDAYS お食事券が当たる。

対象店舗:

TGI FRIDAYS全12店舗/CHUMS 表参道店・昭島アウトドアヴィレッジ店・東京ソラマチ店・昭和記念公園店

※無くなり次第、終了となります。

■スペシャルキャンペーン 2:Instagram投稿キャンペーン

FRIDAYS店内での体験やコラボメニューの写真を自由に投稿して、

ハッシュタグ:#tgifridayschums をつけてInstagramに投稿

抽選で、CHUMSスパイス あるいは FRIDAYSお食事券が当たる。

この夏、アメリカンな“食・遊・服”をまるごと楽しめる、CHUMS × TGI FRIDAYS のスペシャルコラボをお見逃しなく!

TGI FRIDAYSとは

『T.G.I.F(Thank Goodness It’s Friday)=やった!今日は金曜日だ!』を意味するTGI FRIDAYSは、1965 年にニューヨークで生まれ、1999 年に東京・渋谷に日本初上陸。現在では全国で 12 店舗を含め、世界 41カ国で450 店舗以上を展開する世界最大級のアメリカンカジュアルダイニングチェーン。アメリカそのもののテイスト&ボリュームが魅力の料理、ダイナミックなバーテンダーのパフォーマンスなど、楽しさいっぱいの食事が楽しめる空間として、老若男女問わず人気を博しています。

【公式 HP】 https://www.tgifridays.co.jp/

●「CHUMS(チャムス)」ブランド概要

アメリカ・ユタ州のコロラド川でリバーガイドをしていた創業者は、ラフティングの際にサングラスが川へ落ちてしまうという悩みからサングラスストラップを開発。こうして生み出されたのが、CHUMSのファーストプロダクト“CHUMS Original Retainer(オリジナルリテイナー)”でした。

ユタ州ハリケーンに工場を設立し、ブランドマスコットのブービーバードが誕生、スウェットを使ったアパレルの展開を開始。2023年に創設40周年を迎えた同ブランドは、日々の生活の中に「こんなアイテムがあったらいいな」を形にし続けています。

●ブランドのマスコット:ブービーバード(Booby Bird)

エクアドルから南メキシコの海岸線、日本では小笠原諸島に生息する『かつお鳥』。とても人懐こく警戒心がないため、南米の漁師たちには

『bobo(ボーボー鳥)』とも呼ばれ、誰でもお馴染みの最下位から2番目のブービー賞と同じ単語です。

CHUMS Japan 公式ウェブサイト http://www.chums.jp/

CHUMS Japan 公式Instagram https://www.instagram.com/chums_japan/

CHUMS Japan 公式X https://twitter.com/chumsjapan

CHUMS Japan 公式Facebook https://www.facebook.com/shop.chums.jp/

CHUMS Japan 公式YouTube https://www.youtube.com/user/ChumsOfficial

「CHUMS(R)︎」、「BOOBY BIRD(R)︎」、「ブービーバード(R)︎」は株式会社ランドウェルの登録商標です。

