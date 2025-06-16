『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』
2010年に放送され、世界各国で大きな話題を呼んだ“MADE INJAPAN” カートゥーンアニメ『パンティ＆ストッキングwithガーターベルト』。その待望の新作『New PANTY ＆STOCKING with GARTERBELT』が、2025年7月9日（水）よりTOKYO MX、ＢＳ日テレほかにて放送・配信開始決定！
地上波では“CENSORED版”AT-Xでは” オリジナル版”が、各種配信サイトでは“オリジナル版”と”CENSORED”が配信予定となっております（※配信内容はサービスによって異なります）ので、
ぜひ公式HPのチェックを忘れずに。
さらに、キービジュアルとメインPVも公開！先日新たに発表された新キャラクター〈ポリエステル〉と〈ポリウレタン〉も加わり、ますます賑やかになる本作の世界にどうぞご期待ください。
そして、ロサンゼルスで開催されるAnime Expo 2025にて、ワールドプレミア上映の実施も決定！現地にお越しの方は、ぜひ会場で一緒に盛り上がりましょう！
そしてAT-Xでは新作放送直前となる7月6日に旧作の一挙再放送が実施決定！新作放送前に、ぜひキャラクター達の活躍をおさらいしましょう。
15年の時を経て、さらにパワーアップして帰ってくる『NewPANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』――放送・配信をどうぞお楽しみに！
■放送情報
＜2025年7月9日（水）25時～放送・配信決定！＞
TOKYO MX、ＢＳ日テレほかにて
2025年7月9日（水）25:00～順次放送開始！
Prime Videoにて地上波同時・最速配信決定！
【放送】
CENSORED版
ＴＯＫＹＯ ＭＸ：7月9日より毎週水曜日25:00～
ＢＳ日テレ：7月9日より毎週水曜日25:00～
サンテレビ：7月9日より毎週水曜日25:00～
KBS京都：7月9日より毎週水曜日25:30～
三重テレビ放送： 7月9日より毎週水曜日25:50～
TVQ九州放送：7月9日より毎週水曜日26:00～
岐阜放送：7月9日より毎週水曜日26:10～
テレビ北海道： 7月9日より毎週水曜日26:15～
オリジナル版
AT-X：7月15日より毎週火曜日20：30～
※リピート放送：毎週（木）8：30～／毎週（月）14：30～
【配信】オリジナル版CENSORED版※バージョンは各種配信サイトによって異なります
Prime Video 2025年7月10日より毎週木曜日午前1時～
その他サイトも順次配信予定
作品の視聴には会員登録が必要です（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）
Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。
※放送・配信日時は変更となる場合がございます
■キービジュアル＆メインPV公開！
キービジュアル
▼メインPV
『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』 OFFICIAL MAIN TRAILER』
URL：https://www.youtube.com/watch?v=tYjfjKcxl74
■Anime Expo2025にてワールドプレミア上映決定！
ロサンゼルスで開催されるAnime Expo 2025にて、ワールドプレミア上映の実施も決定！現地にお越しの方は、
ぜひ会場で一緒に盛り上がりましょう！
Studio TRIGGER presents World Premiere of “New PANTY & STOCKING with GARTERBELT” (18+)
日時: 2025年7月4日現地時間20:30 ～
場所: Main Events (ピーコックシアター／Peacock Theater)
登壇者：今石洋之、若林広海、コヤマシゲト
さらに、AnimeExpoでは下記の本作関連イベントも実施決定！ぜひチェックしてくださいね。
New PANTY & STOCKING with GARTERBELT Screening（CENSORED版上映イベント）
日時: 2025年7月5日現地時間16：15 ～
場所: 402AB
Studio TRIGGER “New PANTY & STOCKING with GARTERBELT” Live Drawing
（TRIGGERスタッフによるライブドローイングイベント）
日時： 2025年7月5日現地時間18:30～
場所：408AB
登壇者：今石洋之、若林広海、コヤマシゲト
New PANTY & STOCKING with GARTERBELT Staff Autograph Session ※チケット完売済
（TRIGGERスタッフによるサイン会）
日時：2025年7月4日現地時間16時15分～
場所：JW Marriott Gold Ballroom
登壇者：今石洋之、若林広海、コヤマシゲト
▼詳細はアニメ公式HPをご確認ください。
https://newpsg.com/
公式HP ：https://newpsg.com/
公式X：https://x.com/NEWPSG_official
公式Instagram：https://www.instagram.com/newpantyandstocking_official/
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@newpsg_official?_t=ZS-8sGIKhyBS2S&_r=1(https://www.tiktok.com/@newpsg_official?_t=ZS-8sGIKhyBS2S&_r=1)