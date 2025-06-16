株式会社KADOKAWA

2010年に放送され、世界各国で大きな話題を呼んだ“MADE INJAPAN” カートゥーンアニメ『パンティ＆ストッキングwithガーターベルト』。その待望の新作『New PANTY ＆STOCKING with GARTERBELT』が、2025年7月9日（水）よりTOKYO MX、ＢＳ日テレほかにて放送・配信開始決定！

地上波では“CENSORED版”AT-Xでは” オリジナル版”が、各種配信サイトでは“オリジナル版”と”CENSORED”が配信予定となっております（※配信内容はサービスによって異なります）ので、

ぜひ公式HPのチェックを忘れずに。

さらに、キービジュアルとメインPVも公開！先日新たに発表された新キャラクター〈ポリエステル〉と〈ポリウレタン〉も加わり、ますます賑やかになる本作の世界にどうぞご期待ください。

そして、ロサンゼルスで開催されるAnime Expo 2025にて、ワールドプレミア上映の実施も決定！現地にお越しの方は、ぜひ会場で一緒に盛り上がりましょう！

そしてAT-Xでは新作放送直前となる7月6日に旧作の一挙再放送が実施決定！新作放送前に、ぜひキャラクター達の活躍をおさらいしましょう。

15年の時を経て、さらにパワーアップして帰ってくる『NewPANTY ＆ STOCKING with GARTERBELT』――放送・配信をどうぞお楽しみに！

■放送情報

＜2025年7月9日（水）25時～放送・配信決定！＞

TOKYO MX、ＢＳ日テレほかにて

2025年7月9日（水）25:00～順次放送開始！

Prime Videoにて地上波同時・最速配信決定！

【放送】

CENSORED版

ＴＯＫＹＯ ＭＸ：7月9日より毎週水曜日25:00～

ＢＳ日テレ：7月9日より毎週水曜日25:00～

サンテレビ：7月9日より毎週水曜日25:00～

KBS京都：7月9日より毎週水曜日25:30～

三重テレビ放送： 7月9日より毎週水曜日25:50～

TVQ九州放送：7月9日より毎週水曜日26:00～

岐阜放送：7月9日より毎週水曜日26:10～

テレビ北海道： 7月9日より毎週水曜日26:15～

オリジナル版

AT-X：7月15日より毎週火曜日20：30～

※リピート放送：毎週（木）8：30～／毎週（月）14：30～

【配信】オリジナル版CENSORED版※バージョンは各種配信サイトによって異なります

Prime Video 2025年7月10日より毎週木曜日午前1時～

その他サイトも順次配信予定

作品の視聴には会員登録が必要です（Amazonプライムについて詳しくはamazon.co.jp/primeへ）

Amazon、Prime Video及びこれらに関連するすべての商標は、Amazon.com, Inc. 又はその関連会社の商標です。

※放送・配信日時は変更となる場合がございます

■キービジュアル＆メインPV公開！

キービジュアル

▼メインPV

『New PANTY & STOCKING with GARTERBELT』 OFFICIAL MAIN TRAILER』

URL：https://www.youtube.com/watch?v=tYjfjKcxl74

■Anime Expo2025にてワールドプレミア上映決定！

ロサンゼルスで開催されるAnime Expo 2025にて、ワールドプレミア上映の実施も決定！現地にお越しの方は、

ぜひ会場で一緒に盛り上がりましょう！

Studio TRIGGER presents World Premiere of “New PANTY & STOCKING with GARTERBELT” (18+)

日時: 2025年7月4日現地時間20:30 ～

場所: Main Events (ピーコックシアター／Peacock Theater)

登壇者：今石洋之、若林広海、コヤマシゲト

さらに、AnimeExpoでは下記の本作関連イベントも実施決定！ぜひチェックしてくださいね。

New PANTY & STOCKING with GARTERBELT Screening（CENSORED版上映イベント）

日時: 2025年7月5日現地時間16：15 ～

場所: 402AB

Studio TRIGGER “New PANTY & STOCKING with GARTERBELT” Live Drawing

（TRIGGERスタッフによるライブドローイングイベント）

日時： 2025年7月5日現地時間18:30～

場所：408AB

登壇者：今石洋之、若林広海、コヤマシゲト

New PANTY & STOCKING with GARTERBELT Staff Autograph Session ※チケット完売済

（TRIGGERスタッフによるサイン会）

日時：2025年7月4日現地時間16時15分～

場所：JW Marriott Gold Ballroom

登壇者：今石洋之、若林広海、コヤマシゲト

▼詳細はアニメ公式HPをご確認ください。

https://newpsg.com/

公式HP ：https://newpsg.com/

公式X：https://x.com/NEWPSG_official

公式Instagram：https://www.instagram.com/newpantyandstocking_official/

公式TikTok：https://www.tiktok.com/@newpsg_official?_t=ZS-8sGIKhyBS2S&_r=1(https://www.tiktok.com/@newpsg_official?_t=ZS-8sGIKhyBS2S&_r=1)