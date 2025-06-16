『ペルソナ』シリーズ最新作『ペルソナ５: The Phantom X』リリース開始に向け、カウントダウンイラストを公開中！

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株式会社セガ


株式会社セガは、2025年6月26日（木）配信予定のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）について、イラストレーターや漫画家の方が描いたリリースまでのカウントダウンイラストを、公式Xアカウント（@P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)）にて公開中です。


　


魅力的なイラストのほか、各クリエイターからのお祝いコメントをリリース開始日まで毎日お届けします。ぜひご覧ください！


　


▼これまでの掲載イラストはこちら！


【6月14日（土）公開：タケウチリョースケさま（@ryosuketarou(https://x.com/ryosuketarou?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)）】




https://x.com/p5x_official_jp/status/1933661033530601629?s=46&t=uOtjVjM2rX_-no1Zw0Y2zg(https://x.com/p5x_official_jp/status/1933661033530601629?s=46&t=uOtjVjM2rX_-no1Zw0Y2zg)


　


　


【6月15日（日）公開：ぽりごん。さま（@poligon046(https://x.com/poligon046)）】




https://x.com/p5x_official_jp/status/1934023200226329072?s=46&t=uOtjVjM2rX_-no1Zw0Y2zg(https://x.com/p5x_official_jp/status/1934023200226329072?s=46&t=uOtjVjM2rX_-no1Zw0Y2zg)


　


　


【6月16日（月）公開：村カルキさま（@murakaruki(https://x.com/murakaruki?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)）】




https://x.com/p5x_official_jp/status/1934438804200517662?s=46&t=uOtjVjM2rX_-no1Zw0Y2zg(https://x.com/p5x_official_jp/status/1934438804200517662?s=46&t=uOtjVjM2rX_-no1Zw0Y2zg)


　


　


◆『P5X』事前登録受付中！


『P5X』では、各プラットフォームやSNSへのフォローで事前登録を受付中です。


なお、事前登録件数はすでに150万件を突破しております。正式サービス開始後には、これまでの突破報酬を合わせた「ガチャチケット20枚」「武器ガチャに使えるチケット15枚」「主人公の専用衣装」「キャラクターアバターフレーム」「キャラクター名刺」を、ユーザーのみなさまにプレゼントします。配信開始をどうぞお楽しみに！


iOS：


https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)


　


Google Play：


https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)


　


Steam：
https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)


　


公式Xアカウントをフォロー：


https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)


　


公式LINEの友だち追加：


https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)


　


公式Discordサーバーに登録：


https://discord.gg/UMTUa7tcxJ(https://discord.gg/UMTUa7tcxJ)



※事前登録件数は日本語版・英語版の合計となります。


　


　


■『ペルソナ５: The Phantom X』とは


全世界売上本数2,350万本を突破した『ペルソナ』シリーズの最新作にして、初のモバイル／PCゲーム。魅力的な数々の新キャラクターが登場する完全新作ストーリーが展開され、『ペルソナ５』を遊んだ方はもちろん、『ペルソナ』シリーズにはじめて触れる方も楽しめる世界が広がっています。


主人公が見る謎の夢。招かれる鼻の長い男と青服の麗人の居る「ベルベットルーム」なる場所……。そして異形の跋扈する異世界。貴方はこの世界で一体なにを掴んでいくのか……。





　


　


【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】


名称：ペルソナ５: The Phantom X


対応機種・OS：iOS／Android／Google Play Games／Steam


配信開始日：2025年6月26日（木）配信予定


価格：基本無料（アイテム課金あり）


ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG


メーカー：セガ


著作権表記：(C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.


公式サイト：https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)


公式X：https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)


公式LINE：https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)


公式Discordサーバー：https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)


　


　


■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。