『ペルソナ』シリーズ最新作『ペルソナ５: The Phantom X』リリース開始に向け、カウントダウンイラストを公開中！
株式会社セガは、2025年6月26日（木）配信予定のモバイル・PC向けゲーム『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、『P5X』）について、イラストレーターや漫画家の方が描いたリリースまでのカウントダウンイラストを、公式Xアカウント（@P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)）にて公開中です。
魅力的なイラストのほか、各クリエイターからのお祝いコメントをリリース開始日まで毎日お届けします。ぜひご覧ください！
▼これまでの掲載イラストはこちら！
【6月14日（土）公開：タケウチリョースケさま（@ryosuketarou(https://x.com/ryosuketarou?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)）】
https://x.com/p5x_official_jp/status/1933661033530601629?s=46&t=uOtjVjM2rX_-no1Zw0Y2zg(https://x.com/p5x_official_jp/status/1933661033530601629?s=46&t=uOtjVjM2rX_-no1Zw0Y2zg)
【6月15日（日）公開：ぽりごん。さま（@poligon046(https://x.com/poligon046)）】
https://x.com/p5x_official_jp/status/1934023200226329072?s=46&t=uOtjVjM2rX_-no1Zw0Y2zg(https://x.com/p5x_official_jp/status/1934023200226329072?s=46&t=uOtjVjM2rX_-no1Zw0Y2zg)
【6月16日（月）公開：村カルキさま（@murakaruki(https://x.com/murakaruki?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor)）】
https://x.com/p5x_official_jp/status/1934438804200517662?s=46&t=uOtjVjM2rX_-no1Zw0Y2zg(https://x.com/p5x_official_jp/status/1934438804200517662?s=46&t=uOtjVjM2rX_-no1Zw0Y2zg)
◆『P5X』事前登録受付中！
『P5X』では、各プラットフォームやSNSへのフォローで事前登録を受付中です。
なお、事前登録件数はすでに150万件を突破しております。正式サービス開始後には、これまでの突破報酬を合わせた「ガチャチケット20枚」「武器ガチャに使えるチケット15枚」「主人公の専用衣装」「キャラクターアバターフレーム」「キャラクター名刺」を、ユーザーのみなさまにプレゼントします。配信開始をどうぞお楽しみに！
iOS：
https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931(https://apps.apple.com/jp/app/id6502942931)
Google Play：
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sega.persona5.the.phantomx.jp)
Steam：
https://store.steampowered.com/app/3061570(https://store.steampowered.com/app/3061570)
公式Xアカウントをフォロー：
https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)
公式LINEの友だち追加：
https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)
公式Discordサーバーに登録：
https://discord.gg/UMTUa7tcxJ(https://discord.gg/UMTUa7tcxJ)
※事前登録件数は日本語版・英語版の合計となります。
■『ペルソナ５: The Phantom X』とは
全世界売上本数2,350万本を突破した『ペルソナ』シリーズの最新作にして、初のモバイル／PCゲーム。魅力的な数々の新キャラクターが登場する完全新作ストーリーが展開され、『ペルソナ５』を遊んだ方はもちろん、『ペルソナ』シリーズにはじめて触れる方も楽しめる世界が広がっています。
主人公が見る謎の夢。招かれる鼻の長い男と青服の麗人の居る「ベルベットルーム」なる場所……。そして異形の跋扈する異世界。貴方はこの世界で一体なにを掴んでいくのか……。
【『ペルソナ５: The Phantom X』概要】
名称：ペルソナ５: The Phantom X
対応機種・OS：iOS／Android／Google Play Games／Steam
配信開始日：2025年6月26日（木）配信予定
価格：基本無料（アイテム課金あり）
ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG
メーカー：セガ
著作権表記：(C)Perfect World Adapted from Persona5 (C)ATLUS. (C)SEGA.
公式サイト：https://p5x.jp/(https://p5x.jp/)
公式X：https://x.com/P5X_Official_JP(https://x.com/P5X_Official_JP)
公式LINE：https://page.line.me/269lfzcy(https://page.line.me/269lfzcy)
公式Discordサーバー：https://discord.gg/hUkkpGPEp5(https://discord.gg/hUkkpGPEp5)
■記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。