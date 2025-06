シーメンス、NVIDIAとのパートナーシップ拡大、製造業におけるAI機能を強化

現代の製造業者は、効率性の向上、品質の強化、そして市場需要の変化への迅速な適応という増大する圧力に直面しています。シーメンスとのパートナーシップにより、NVIDIAのAIとアクセラレーテッドコンピューティングを世界の主要企業に提供し、産業用AIの次なる波に向けた新たな機会を創出します。」とNVIDIAの創業者/CEOのジェンスン フアン氏は述べています。「AIは製造業およびインフラストラクチャーに根本的な変革をもたらしています。 過去3年間、私たちはAIモデルとハイパフォーマンスコンピューティング(HPC)を産業データやドメインのノウハウと統合するため、緊密に協力してきました。シーメンスとNVIDIAは現在、あらゆる業界の企業が実世界でAIの大規模な影響力を解き放つことを可能にしています。」とシーメンスAGの代表取締役社長兼CEOのローランド・ブッシュ氏は述べています。シーメンスとNVIDIAのテクノロジーを組み合わせることで、産業企業は製品設計から実行までのあらゆる段階にわたって、包括的なAIを活用したテクノロジーを次世代のファクトリーオートメーションに活用できるようになります。」 これにより、企業はリアルタイムのデータ駆動型インサイトを活用してより確信的な意思決定を行い、業務効率を向上させ、協業を改善することが可能となります。産業界のデジタルトランスフォーメーションを加速するためのパートナーシップ2022年、両社はSiemens Xceleratorポートフォリオの技術をNVIDIA Omniverse™プラットフォームに接続することで、産業用メタバースを実現するためのパートナーシップを発表しました。 シーメンスのソフトウェアと産業用オートメーションにおけるリーダーシップに、NVIDIAの最先端AIとアクセラレーテッドコンピューティングを組み合わせることで、あらゆる産業分野の組織がデジタル化を通じて、性能の最適化、生産性の向上、そしてサステナビリティ目標の達成を実現することが可能になります。 このパートナーシップは、その後、生成AI、産業用AI、およびロボティクスの分野での協業へと拡大しています。シーメンスは、Siemens Xceleratorプラットフォーム全体にNVIDIAの技術を統合しています。 今年初めに発表されたTeamcenter Digital Reality Viewerは、製品ライフサイクル管理ベースの可視化において大きな進歩を示すものです。Teamcenterに直接リアルタイムレイトレーシング機能を組み込むことで、企業は製品のフォトリアルな物理ベースのデジタルツインをシームレスに可視化し操作することが可能となり、より迅速で十分な情報に基づいた意思決定を実現できます。世界有数の造船会社であるHD Hyundaiは、この機能を活用して次世代の水素およびアンモニアを動力源とする船舶を可視化し、生成AIにより設計の繰り返し時間を数日から数時間に短縮しながら、リアルタイムで数百万点の部品を管理しています。NVIDIA Blackwell GPUとシーメンスの流体力学シミュレーションソフトウェアSimcenter Star-CCM+を組み合わせることで、お客様は大幅に向上したスピードで製品の仮想シミュレーションとテストを実施することが可能になります。 例えば、NVIDIA BlackwellとNVIDIA CUDA-X™ライブラリで加速されたSimcenter Star-CCM+ソフトウェアを使用することで、BMWグループとシーメンスは車両全体の形状における過渡的空力シミュレーションで30倍の高速化を達成し、エネルギー消費とコストを削減しながら車両の空力シミュレーションを加速することに成功しました。シーメンスとNVIDIAは、工場の運営方法も再定義しています。 NVIDIA GPU認証を受けたシーメンスの新しい産業用PCシリーズは、熱、埃、振動に耐え、24時間365日の稼働を可能にしながら、強力なAI支援の産業用コンピューティングを実現します。 これらは、AIベースのロボティクスから品質検査、予知保全に至るまでの複雑な産業用オートメーション業務を可能にし、AI実行速度を25倍に加速します。高度なAIエージェントは、Siemens Industrial Copilotポートフォリオ全体でシームレスに動作し、人の介入なしでAI駆動のプロセス全体を実行します。 シーメンスのIndustrial Copilot for Operationsは、製造現場のオペレーターに生成AIをもたらし、NVIDIA RTX PRO™ 6000 Blackwell Server Edition GPUによりオンプレミスでの最適化運用が可能となります。 Siemens Industrial CopilotはNVIDIA NeMo™マイクロサービスとビデオ検索・要約用のNVIDIA AI Blueprintを活用し、製造現場業務向けにリアルタイムのAI支援を提供することで、事後保全時間を30%削減します。製造業者に産業用システムの360度の可視性を提供し、サイバーセキュリティ運用を強化するため、シーメンスはNVIDIAと協力し、NVIDIA BlueField® DPUを統合することで運用技術におけるサイバーセキュリティの新分野を開拓し、AI駆動のサイバーセキュリティの実現に向けてアクセラレーテッドコンピューティングを活用しています。シーメンスとNVIDIAの拡大されたパートナーシップは、産業製造における次なるイノベーションの波を推進する態勢が整っています。 シーメンスが産業の変革を先導し、NVIDIAがアクセラレーテッドコンピューティングを提供することで、両社は製造現場におけるAIソリューションの展開を、かつてない速さと効率性で実現可能にしています。【参考資料】本資料はシーメンスAG(ドイツ、ミュンヘン)が2025年6月11日(現地時間)に発表したプレスリリースを日本語に抄訳したものです。本資料の正式言語はドイツ語および英語であり、その内容および解釈についてはドイツ語、英語が優先します。原文プレスリリースおよび関連資料は以下の URL よりご覧いただけます(英文)。 https://sie.ag/5W78at シーメンスAGについてシーメンスAG(本社はベルリンおよびミュンヘン)は、インダストリー、インフラストラクチャー、交通、ヘルスケアを中核事業とするテクノロジーカンパニーです。テクノロジーによってすべての人の毎日を変えることを、パーパスとして掲げています。シーメンスは、デジタルと現実世界を結び付けることで、顧客企業がDX(デジタルトランスフォーメーション)とサステナビリティの変革を加速し、工場の効率化、都市の住みやすさ、輸送のサステナビリティの強化を支援します。またシーメンスは、「We pioneer breakthroughs in healthcare. For everyone. Everywhere. Sustainably. ヘルスケアをその先へ。すべての人々へ。」が企業理念で、世界的な大手医療技術プロバイダーである上場企業Siemens Healthineersの過半数の株式を保有しています。2024年9月30日に終了した2024年度において、シーメンスグループの売上高は759億ユーロ、純利益は90億ユーロでした。2024年9月30日時点の全世界の社員数は約31万2,000人です。詳しい情報は、http://www.siemens.com にてご覧いただけます。日本におけるシーメンスグループシーメンスは、1887年に東京・築地に初めてのオフィスを開設して以来、135年以上にわたり日本のお客様から信頼を寄せられるパートナーとして、日本の産業界の発展に貢献してまいりました。近年は特にデジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する先進的な製品やサービス、ソリューションの提供を中核事業として展開しております。グローバルなテクノロジーと知見、日本市場における経験を活かし、日本のお客様にデジタル化とサステナビリティの実現、競争優位性と価値創造力の強化をご支援してまいります。2024年9月末に終了した2024年度において、日本のシーメンスの売上高は約2,188億円、社員数はおよそ2,680人です。詳しい情報はhttp://www.siemens.com/jp にてご覧いただけます。