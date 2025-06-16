インバウンド向けOMIYAGE『招福亀甲マグネット』発売開始

株式会社ZEN

インバウンド向け雑貨の企画・デザイン・製造を行う、株式会社ZEN（本社：東京都品川区、代表：吉田 啓資）はインバウンド需要に向けて『招福亀甲マグネット』の発売を2025年6月25日より開始いたします。六角形は「亀甲」文様という、縁起の良い図形として知られています。

「 鶴は千年、亀は万年」とあるように、長寿の象徴とされる亀の甲羅を型取り、長寿や永遠の繁栄を願ったマグネットシリーズです。日本の伝統的な絵柄にゴールド印刷を施すことで高級感あふれる仕上がりになっています。

六角形のタイルを組み合わせることでオリジナリティあるディスプレイが可能です。アクリル雛壇什器

商品名：招福亀甲マグネット

参考上代：800円（税抜）

種類数：25種

サイズ：W60×H52×D7m

素材：セラミック・マグネットシート

出荷開始：2025年6月25日（水）

【会社情報】

社名：株式会社ZEN

本社所在地：東京都品川区東五反田2-10-2 東五反田スクエア6F

代表取締役：吉田 啓資

事業内容：雑貨の企画・デザイン・製造・OEM

設立：2015年1月

HP： http://www.zenco.co.jp/

株式会社ZEN 公式Instagram

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