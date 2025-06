表参道「アザワイズギャラリー」にて、Yusuke Ochiaiの個展「I GOT YOUR POINT - 記憶の痕跡から想像の道へ」を2025年6月20日（金）～7月26日（土）開催。

アッシュ・ペー・フランス株式会社『Pieces Of It』Acrylic on shaped canvas and styrofoam / 2025/ 1250 x 920mm

アッシュ・ペー・フランス株式会社(本社:東京都港区)が運営する表参道・骨董通り沿いのアートギャラリー「Otherwise Gallery(アザワイズギャラリー)」は、2025年6月20日(金)~7月26日(土)の期間、アーティスト 落合佑亮(Yusuke Ochiai)による個展「I GOT YOUR POINT - 記憶の痕跡から想像の道へ」を開催いたします。

本展では、都市が内包する無意識的なエネルギーとの対話や、街のなかにひそむ気配、人と空間の関係性を可視化するプロセスから生まれた作品『POI(Path of Imagination)』を軸に、新作を発表いたします。

都市をめぐる気配と記憶を可視化する、彫刻家・落合佑亮の最新個展。

落合は、日常に潜む非言語的な気づきを繊細にすくい上げ、それを絵画や立体として立ち上げることで、空間に新たな「道」を描き出します。それは一方的なメッセージではなく、鑑賞者の記憶や想像力に静かに呼びかける「余白」の提案でもあります。落合にとってアザワイズギャラリーでの初の個展となる本展は、鑑賞者が「POI(ポイ)」を媒介とし、世界との新たな接点を見出す静謐で深い対話の場となるでしょう。

落合のシグニチャーキャラクター「POI(ポイ)」について

『Myrtle-Av M J Z』Acrylic on wood and resin / 2024 / 223 x 1480mm

「POI(ポイ)」とは、落合がニューヨークのストリートアートに触発され、日本の精神文化とアートを融合させる中で生まれたシグニチャーキャラクターです。日本で親しまれているお地蔵様の石像に、地域の守り神としての意味を見出した落合は、その精神性をストリートカルチャーの文脈に重ね合わせてきました。

ニューヨークで展開されたプロジェクト「POI(Poieverywhere)- 想像の道」では、「あなたの想像の道はどこにでも広がっている」というメッセージのもと、地図上の点をつなぐように、街中にPOIを設置。人と人、文化と文化の結びつきを象徴する存在として、見つけた人が自由にPOIを持ち帰ることができる形式で展開され、多くの共感を集めました。

SNSキャンペーンについて

『Mini Poi』2025 / 40 x 30mm, 20 x 40mm

会期中、本展示の様子をInstagramアカウント @poieverywhere および @otherwise_gallery をタグ付けして投稿していただいた方には、落合佑亮による「POI」のミニチュア版をプレゼントいたします。

※先着100体限定となります。ぜひこの機会にご参加ください。

アーティスト・落合佑亮のコメント

「私は、独学で絵画と立体を学び、内面との対話や日々の気づきをもとに創作を続けています。その作品は、多神教や日本の神道に通じる “すべての存在に魂が宿る” という感覚から始まり、神々やエネルギーの擬人化を通して、生命の神聖さや世界の多層性を可視化する試みです。

2010年から約14年間拠点としたニューヨークでは、都市の質感やスピード感、ストリートアートの生のエネルギーが創作に新たな次元をもたらしました。ペイントを重ね、削り、研ぎ出すプロセスを通じて、物の表面に残る時間や記憶をたどるような表現が生まれていきました。さらに、スタジオジブリ作品や輪廻転生の思想、古典芸能などの影響は、時間と空間を超える想像力の基盤として今もなお私の作品の根底に息づいています。

“POI(Path of Imagination)” は、その過程で生まれた作品であり、現在の創作の中心にある存在です。POIは、都市の片隅にそっと置かれ、誰かが見つけ、拾い、動くことで、都市空間に小さな変化を起こす “痕跡” として機能します。それは何かを伝えるメッセージというよりも、出会いや行動の中で意味が生まれる “問いのような存在” としてそこにあります。

現在、私の制作は、絵画と立体、ストリートと展示空間、物質と記憶、可視と不可視といった境界のあいだを横断しながら展開しています。POIは単なるキャラクターや形ではなく、私自身の分身であり、見る人の心の奥にそっと働きかける “想像の道の案内人” として、今日もまた都市のどこかに痕跡を残し続けています。」(落合佑亮)

『Pulled Me Up』Acrylic on resin / 2025 / 300 x 250 x 120mm

イベント情報

落合佑亮 個展「I GOT YOUR POINT - 記憶の痕跡から想像の道へ」

会期:2025年6月20日(金)~7月26日(土)

オープニングレセプション:6月20日(金)18:00-20:00

作家在廊予定日:6月20日(金)、7月3日(木)、11日(金)、18日(金)、26日(土)

場所:アザワイズギャラリー(東京都港区南青山5-7-17 小原流会館B1F)

電話番号:03-3797-1507

営業時間:12:00-19:00(日・月・火曜日 休廊)

個展情報:https://otherwise-gallery.com/jp/tokyo/820/

Yusuke Ochiai | 落合 佑亮 プロフィール

1977年東京生まれ。2010年に渡米。2024年から日本を拠点に活動。

インスタグラム:https://www.instagram.com/poieverywhere/

公式ホームページ:https://www.poieverywhere.com/

【主な個展】

- “Path Of Imagination” - Space 776, Lower East Side(NYC, 2024)- “Messenger of Love” - Onishi Gallery, Chelsea(NYC, 2017)

【主なグループ展】

- “LUMINE ART FAIR vol,3” - LUMINE 0, ニュウマン新宿(東京, 2024)- “DIAF 2024” - 大邱(韓国, 2024)- “HOLY FAME!” - Space 776, Lower East Side(NYC, 2023)- “Japanese and Korean artist” - Rockefeller Center(NYC, 2023)- “Pop & Street” - 西武渋谷店(東京, 2021-2022)- “Palm Beach Modern + Contemporary”(Miami, 2020)- “Mural paint project” - Miami Design District(Miami, 2019)- “Art Miami”(Miami, 2019-2020)- “Jart 7th and 8th” - WHA center, Williamsburg(Brooklyn, 2017-2018)- “Sakura pour TOHOKU” - 恵比寿(東京, 2014)- “Bushwick Open studios” - Morgan(Brooklyn, 2014-2023)- “TEE ” - RESOBOX, Long Island City(Queens, 2013)- “Street Spiritual” - Tokyo Creators(東京, 2013)- “Over the reflection” - Noho 55, Long Island City(Queens, 2012)

Otherwise Gallery | アザワイズギャラリー

アッシュ・ペー・フランス株式会社が運営するアートギャラリー。“Otherwise”には「それとは違う何か」という意味があり、既存の価値観に縛られず、常に新しい価値を探そうという思いが込められている。国内外で活躍する様々なアーティストを扱う。

◼︎所在地 〒107-0062 東京都港区南青山5-7-17 小原流会館 B1F

◼︎営業時間 12:00-19:00

◼︎休廊日:日・月・火曜日

◼︎電話番号 03-3797-1507

公式サイト:https://otherwise-gallery.com

公式インスタグラム:@otherwise_gallery

アッシュ・ペー・フランスは1985年の設立以来、ファッションを中心にライフスタイル、アート、カフェ事業など生活と文化に関わるさまざまな事業を展開しています。全国に約30店舗のコンセプトショップ、自社のECサイトなどを展開中。日本はもちろん、パリ、ロンドン、ガリシア、NY、ベルリンなど世界中のクリエイティブな才能や個性との出会いを大切にし、それをエネルギーにビジネスを成長させています。

公式サイト:https://www.hpfrance.com/