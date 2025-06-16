IVS公式サイドイベント開催と世界遺産知床のコワーキングスペース「chain.shiretoko」正式オープンのお知らせ

国立日本総合研究センター株式会社

国立日本総合研究センター株式会社(https://jgrec.jp/)は、2025年6月北海道斜里町に、Resonanz株式会社(https://www.resonanz.world/)と連携しバーチャルオフィス・コワーキングスペース「chain.shiretoko(https://shiretoko.chain.tokyo/)」を正式オープンいたします。

それに伴い下記にて、1DAYドロップインチケット（2,200円相当）を無料配布いたします。





▼配布場所

１、東京都国立市の「いいオフィス 国立 by chain.tokyo(https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/kunitachishi/kunitachi-by-chaintokyo)」利用者への無料配布

いいオフィス 国立 by chain.tokyo

https://e-office.space/spaces/kanto/tokyo/kunitachishi/kunitachi-by-chaintokyo

利用者の方へ無料配布いたします。館内に置いてありますのでご利用時にお持ち下さい。

配布期間2025年8月31日まで。それ以前でも用意しているチケットが無くなり次第終了。

２、IVS公式サイドイベント「IVS京都直前もくもく準備会in国立 プレゼン練習も出来るよ！(https://4s.link/ja/ca54da62-a974-4bfb-8473-e31d54357e7e)」参加者への無料配布

【IVS公式サイドイベント】IVS京都直前もくもく準備会in国立 プレゼン練習も出来るよ！

上記で行われるIVS公式サイドイベントにて、参加者全員に無料配布いたします。

IVS登壇者・参加者だけでなく、IVS参加迷っている方も参加可能ですのでお気軽にどうぞ。

https://4s.link/ja/ca54da62-a974-4bfb-8473-e31d54357e7e

【開催日時】

2025年6月29日(日曜日) 13:30～18:30 (開場13:00)

【開催場所】

〒186-0002 東京都国立市東1-15-32 市川ビル3F chain.tokyo

【参加費用】無料

【主催】国立日本総合研究センター株式会社(https://jgrec.jp/)



３、IVS KYOTO 2025(https://www.ivs.events/ja)会場・各種サイドイベント会場にて国立日本総合研究センター関係者から直接無料配布

国立日本総合研究センターのTシャツを着た関係者が連日参加しておりますので、直接お声がけ下さい。

Tシャツイメージ

https://suzuri.jp/jgrec/16860073/t-shirt/s/white

４、今年オープン予定のバーチャルオフィス・コワーキングスペース「chain.Golf&Drone(https://golf.chain.tokyo/)」内にて無料配布予定

近日、群馬県みどり市にオープン予定の「chain.Golf&Drone(https://golf.chain.tokyo/)」にて、無料頒布いたします。

詳細はオープン後の案内にて。またchain.tokyo公式X(旧twitter)(https://x.com/ChainTokyo)でも案内します。

■「chain.shiretoko(https://shiretoko.chain.tokyo/)」概要

chain.shiretoko

https://shiretoko.chain.tokyo/

所在地：〒099-4122 北海道斜里郡斜里町峰浜110-19

雪霞SEKKA SHIRETOKO内

営業時間：10時～19時まで。※ホテル休業日は営業しておりません。

バーチャルオフィス：月額8,800円(学割月額5,500円) 住所利用・法人登記・郵便転送対応込

コワーキングスペース：1DAYドロップイン 1日2,200円 月契約 月22,000円

合同会社型DAOでの起業にも完全対応しております。サポートプランあり。

・雪霞SEKKA SHIRETOKO(https://sekkahotel.com/)について

流氷を観ながらスキーが出来るウナベツスキー場併設のコンシェルジュホテル。館内には現地で圧倒的支持を集めるウナベツ温泉もあり、最高のくつろぎを得られます。

公式サイト：https://sekkahotel.com/

公式X(旧twitter)：https://x.com/sekkashiretoko

■配信企業概要

社名 国立日本総合研究センター株式会社

英名 JAPAN GENERAL RESEARCH CENTER（略称：JGReC）

所在地 〒186-0002 東京都国立市東１丁目１５-３２ 市川ビル３F

代表電話番号 050-3184-1818

会社サイトURL https://jgrec.jp/



運営 バーチャルオフィス・コワーキングスペース「chain.tokyo(https://chain.tokyo/)」

施設URL https://chain.tokyo/