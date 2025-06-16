ハックルベリー、メビウス製薬と「Shopify×可変型サブスクリプションの可能性」セミナーイベントを開催
株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）は、株式会社メビウス製薬 を招き、「Shopify×可変型サブスクリプションの可能性」をテーマにセミナーイベントを開催することをお知らせします。
■ 本セミナーイベントについて
高額な固定費、柔軟性のないシステム、属人的なデータ管理 ──
こうした悩みを抱えながらも、理想的なEC運用にたどり着けていない企業様がほとんどです。
本セミナーでは、メビウス製薬 エグゼクティブ・オフィサー・高橋様をお招きし、“可変型サブスク×後払い”を武器に旧来の単品通販から脱却し、柔軟な定期設計によって顧客接点とLTVを高めた取り組みについてや、Shopifyでの後払いサブスクを実現しCVRを改善した背景まで、実際の導入企業様ならではのリアルな視点でお話をいただきます。
「今のEC、そろそろ限界かもしれない」と感じている方へ、次の一手を見つけるヒントを、本セミナーでお届けします。
日本初・・※2025年5月時点、Shopify Japan株式会社調べ
【こんな方にお勧め】
・従来のカートを使い続けることに限界を感じているEC担当者・経営者の方
・LTV向上やクロスセルを見据えたサブスク施策に関心のある方
・"後払い"ニーズが高いユーザー層を抱えており、Shopifyでも導入したいと考えている方
・ECの拡張性・柔軟性を重視し、成長に合わせたシステム運用を実現したい方
【セミナー情報】
日時： 2025年7月7日（月）ライブ配信／8日（火）9日（水）録画配信
時間： 14:00 - 15:00 予定
参加費：無料（事前のお申込みが必要となります）
主催： 株式会社ハックルベリー
【イベント詳細・参加申し込みはこちらから】
https://attendee.bizibl.tv/sessions/seiiUjrxbZfG?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seiiUjrxbZfG?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)
【株式会社ハックルベリーについて】
「流通の未来を、正しいカタチへ」をミッションに、EC事業者の売上向上を支援するサービスを企画・開発・運営しています。
「良いシステムを作りたい」は皆が思っていることだと思いますが、「良いシステムとはこうだ」がはっきりしている会社は少ないと感じます。ハックルベリーは個社ごとに違う「良いシステム」「良い未来」を作る伴走者として、売り手・買い手の双方にとって心地よい流通の未来を目指しています。連続起業家、スタートアップ経験豊富なエンジニア、オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者などのベテランと、意欲あふれる若手メンバーで構成されたチームで、Shopifyストアの成長を支援しています。
本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画
代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔
事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ
URL：https://huckleberry-inc.com/
ハックルベリーでは一緒に働くメンバーを募集中です！
https://huckleberry-inc.com/recruit/
【提供サービスについて】
サブスクアプリの決定版！Shopifyアプリ「定期購買」
https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)
Shopifyに特化した基幹システムのデータ連携SaaS「CoreLink」
https://huckleberry-inc.com/core-link?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)
決済CVを向上させるチャットボット「CommChat」
https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)
Shopifyアプリ「All in gift（LINEやインスタでギフトが送れる！）」
https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/sns-gift?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)
不正防止アプリ「Fraud Guardian（フラウドガーディアン）」
https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/fraud-guardian?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)
抽選販売アプリ「Raffle315」
https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/raffle-315?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)
主要なプラットフォームでのログインをかんたんに実現できるアプリ「Unicorn SSO」
https://apps.shopify.com/unicorn-sso?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/unicorn-sso?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)
Webメディア「EC Magazine | ECを成功させるノウハウマガジン」
https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)