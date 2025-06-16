ハックルベリー、メビウス製薬と「Shopify×可変型サブスクリプションの可能性」セミナーイベントを開催

株式会社ハックルベリー

株式会社ハックルベリー（東京都世田谷区、代表取締役社長：安藤 祐輔、以下「ハックルベリー」）は、株式会社メビウス製薬 を招き、「Shopify×可変型サブスクリプションの可能性」をテーマにセミナーイベントを開催することをお知らせします。

■ 本セミナーイベントについて

高額な固定費、柔軟性のないシステム、属人的なデータ管理 ──

こうした悩みを抱えながらも、理想的なEC運用にたどり着けていない企業様がほとんどです。

本セミナーでは、メビウス製薬 エグゼクティブ・オフィサー・高橋様をお招きし、“可変型サブスク×後払い”を武器に旧来の単品通販から脱却し、柔軟な定期設計によって顧客接点とLTVを高めた取り組みについてや、Shopifyでの後払いサブスクを実現しCVRを改善した背景まで、実際の導入企業様ならではのリアルな視点でお話をいただきます。

「今のEC、そろそろ限界かもしれない」と感じている方へ、次の一手を見つけるヒントを、本セミナーでお届けします。

日本初・・※2025年5月時点、Shopify Japan株式会社調べ

【こんな方にお勧め】

・従来のカートを使い続けることに限界を感じているEC担当者・経営者の方

・LTV向上やクロスセルを見据えたサブスク施策に関心のある方

・"後払い"ニーズが高いユーザー層を抱えており、Shopifyでも導入したいと考えている方

・ECの拡張性・柔軟性を重視し、成長に合わせたシステム運用を実現したい方

【セミナー情報】

日時： 2025年7月7日（月）ライブ配信／8日（火）9日（水）録画配信

時間： 14:00 - 15:00 予定

参加費：無料（事前のお申込みが必要となります）

主催： 株式会社ハックルベリー

【イベント詳細・参加申し込みはこちらから】

https://attendee.bizibl.tv/sessions/seiiUjrxbZfG?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://attendee.bizibl.tv/sessions/seiiUjrxbZfG?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

【株式会社ハックルベリーについて】

「流通の未来を、正しいカタチへ」をミッションに、EC事業者の売上向上を支援するサービスを企画・開発・運営しています。

「良いシステムを作りたい」は皆が思っていることだと思いますが、「良いシステムとはこうだ」がはっきりしている会社は少ないと感じます。ハックルベリーは個社ごとに違う「良いシステム」「良い未来」を作る伴走者として、売り手・買い手の双方にとって心地よい流通の未来を目指しています。連続起業家、スタートアップ経験豊富なエンジニア、オープンイノベーション領域に長く携わったPdM出身者などのベテランと、意欲あふれる若手メンバーで構成されたチームで、Shopifyストアの成長を支援しています。

本社所在地：東京都世田谷区北沢二丁目6番地2号 ミカン下北B街区 第B401号区画

代表者：代表取締役社長 安藤 祐輔

事業内容：Shopifyアプリの開発、提供。ECサイト構築支援。EC/SaaS領域での共創事業立ち上げ

URL：https://huckleberry-inc.com/

ハックルベリーでは一緒に働くメンバーを募集中です！

https://huckleberry-inc.com/recruit/

【提供サービスについて】

サブスクアプリの決定版！Shopifyアプリ「定期購買」

https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://apps.shopify.com/huckleberry-subscription?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyに特化した基幹システムのデータ連携SaaS「CoreLink」

https://huckleberry-inc.com/core-link?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/core-link?locale=ja&utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

決済CVを向上させるチャットボット「CommChat」

https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://huckleberry-inc.com/commchat?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)

Shopifyアプリ「All in gift（LINEやインスタでギフトが送れる！）」

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不正防止アプリ「Fraud Guardian（フラウドガーディアン）」

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抽選販売アプリ「Raffle315」

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主要なプラットフォームでのログインをかんたんに実現できるアプリ「Unicorn SSO」

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Webメディア「EC Magazine | ECを成功させるノウハウマガジン」

https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral(https://ec.huckleberry-inc.com/?utm_source=prtimes&utm_medium=referral)