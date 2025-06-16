「モノづくりのまち東大阪」がデザインと創る未来 / HIGASHIOSAKA FACTORies 大阪・関西万博（2025年日本国際博覧会）に出展
HIGASHIOSAKA FACTORies
東大阪市の共創プロジェクト、HIGASHIOSAKA FACTORies（東大阪ファクトリーズ http://ho-factories.com(https://ho-factories.com)）が、大阪・関西万博（2025年日本国際博覧会）に出展いたします。
HIGASHIOSAKA FACTORiesは東大阪市が主体となり、付加価値の高い製品創出と市のブランド価値向上を目指し、企業とデザイナーによるデザインプロジェクトを軸に推進している共創プロジェクトです。昨年度のグッドデザイン賞（主催: 公益財団法人日本デザイン振興会）の受賞も契機に、東大阪の地域ブランドイメージの向上とシビックプライドの醸成につながる活動を行っています。
東大阪市は全国1位の事業所密度を誇る「日本有数のモノづくりのまち」です。町工場の集積により発展したこの地域には多彩な技術が受け継がれ、確かな技術で国内外の産業に貢献し、人々の暮らしを支えています。
「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに、そして「未来社会の実験場」をコンセプトとする大阪・関西万博にて、東大阪のモノづくりの魅力を是非ご体感ください。
HIGASHIOSAKA FACTORies Design Project_Members
HIGASHIOSAKA FACTORies Design Project
大阪・関西万博（2025年日本国際博覧会） 出展概要
大阪ウィーク
地域の魅力発見ツアー～大阪43市町村のみどころ～「みなはれ」ゾーン
https://www.expo-osaka2025.com/osakaweek/messe/index.html
会期：2025年7月28日(月)～7月30日(水)
時間：9：00～21：00（最終日は16：00終了）
会場：大阪・関西万博会場内EXPOメッセ「WASSE」
出展企業・参加デザイナー
大原電線株式会社(http://oharadensen.com/) × 鈴木 元（GEN SUZUKI STUDIO(https://www.gensuzuki.jp/)）
共和鋼業株式会社(https://kyowakogyo.net/) × 倉本 仁（JIN KURAMOTO STUDIO(https://www.jinkuramoto.com/)）
北勢工業株式会社(https://www.hokusei-kogyo.co.jp/) × 田渕 智也（office for creation LLC.(http://www.officeforcreation.jp/)）
甲子化学工業株式会社(https://koushi-chem.co.jp/) × 熊野 亘（kumano(https://watarukumano.jp/)）
株式会社サンコー技研(https://sankogiken.com/) × 今井 裕平（kenma Inc.(https://www.kenma.co/)）
株式会社 文殊(http://kimura-knit.co.jp/) × 小関 隆一（RKDS(https://ryuichikozeki.com/)）
クリエイティブチーム
Project Direction: 平川 真紀（HIRAKAWA DESIGN STUDIO INC.(https://www.hirakawa-design.com/)）
Creative Direction + Design: 北川 大輔（DESIGN FOR INDUSTRY INC.(https://www.designforindustry.jp/)）
Art Direction + Design: 岡本 健, 飯塚 大和（Ken Okamoto Design Office Inc.(https://www.okamotoken.jp/)）
Videograph / Compose: 岡本 憲昭(https://okamotonoriaki.com/)
Photograph （Factory Photo）: 長谷川 健太（OFP Co.,Ltd.(http://o-f-p.jp/)）
Photograph （Product Photo）: 櫻井 充（plana inc. MSPG studio(https://www.mspg.xyz/)）
Project Owner: 東大阪市(https://www.city.higashiosaka.lg.jp/)
大阪・関西万博 大阪ウィーク
https://www.expo-osaka2025.com/osakaweek/
大阪・関西万博会場内で、大阪府と大阪市が中心となり、大阪府内の自治体が連携・協力し、大阪の魅力を国内外に発信する催事で、春・夏・秋の3期に、それぞれ10日間程度実施されます。
来場者が大阪の魅力に触れ、楽しめる参加・体験型イベントなどが実施されるほか、各自治体が実施主体となって、地域の魅力を発信するための特色ある催しも予定されており、本市も府内自治体とともに参加し、大阪・関西万博を盛り上げていきます。
地域の魅力発見ツアー～大阪43市町村のみどころ～
大阪43市町村のさまざまな魅力が楽しめる参加・体験型イベントを開催しています。
大阪が誇る食や観光に加え、歴史・伝統文化、産業・技術、アート・カルチャー等が「みなはれ」「やりなはれ」「たべなはれ」の3つのゾーンで展示されます。
(C)2025 Osaka Prefecture / Osaka City
このプレスリリースに関するお問合せ先
〒577-8521 東大阪市荒本北1丁目1番1号
東大阪市役所都市魅力産業スポーツ部モノづくり支援室
E-mail: monodukuri@city.higashiosaka.lg.jp
Tel: 06-4309-3177 月曜日～金曜日の9:00～17:30（祝日、年末年始を除く）