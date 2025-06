ヴォンエルフの3名が「WELL 2025 TOKYO SUMMIT」に登壇（6/17-18・虎ノ門ヒルズ森タワー）

株式会社ヴォンエルフ

2025年6月17日・18日、国際的なウェルビーイング認証制度「WELL Building Standard(TM)」を展開するIWBI(International WELL Building Institute(TM))主催の「WELL 2025 TOKYO SUMMIT」 が、東京・虎ノ門ヒルズ森タワーにて開催されます。本サミットは、世界各地で展開されているWELL SUMMITシリーズの一環として、アジア太平洋地域でも高い注目を集めています。

TOKYO SUMMITのテーマは、「Climate & Health(気候と健康)」。環境負荷の低減と人々の健康向上という、これからの空間づくりに欠かせない2つの視点を軸に、建築・都市・不動産分野の多様なリーダーたちが議論を交わします。

こちらに、株式会社ヴォンエルフより3名がパネリストとして登壇いたします。実務に根ざした視点と専門性をもとに、ウェルビーイングを中心とした空間づくりの最前線について語ります。

【登壇セッション】

■ 鷲田 きらら(株式会社ヴォンエルフ WELL / WELL Performance Verificationヘッド)

<DAY1>2025年6月17日 13:55 - 14:35

セッション:「A Breath of Fresh Air: Better IAQ for Health and Climate Outcomes」

モデレーター

・Jack Noonan, Senior Vice President, Asia Pacific, IWBI

その他のパネリスト

・Ryoko Komai, Manager, Air Conditioning Division, Daikin Industries, Ltd

・Dustin Jefferson Onghanseng, Co-Founder & CEO, uHoo

人々が一日の多くを過ごす屋内の空気は、呼吸器の健康や集中力、生産性に大きな影響を与える重要な要素です。建築材料や換気システムなどがIAQやエネルギー効率、気候レジリエンスにどのように関係しているのか、専門家が多角的に掘り下げます。

■ 渡辺 祥子(株式会社ヴォンエルフ WELLコンサルタント)

<DAY1>2025年6月17日 15:45 - 17:10

セッション:「WELL + LEED: Enhancing People and Planet Together」

モデレーター

・Jing Wang, Vice President, North Asia, US Green Building Council

その他のパネリスト

・Jessica Cooper, Chief Product Officer, IWBI

・Jin Matsumoto, Head of Energy and Sustainability Services, JLL

・Takahiko Naruse, Tokyo Torch Development Division, Mitsubishi Estate Co., Ltd.

WELLとLEEDの両認証取得を通じて、環境の持続可能性と人々の健康の両面で優れたパフォーマンスを発揮する建物を、どのようにスムーズに実現できるかをご紹介します。本セッションでは、日本における3つの注目すべき事例を取り上げ、実践的な戦略、乗り越えた課題、そして得られた成果等について共有します。

■ 水谷 佳奈(株式会社ヴォンエルフ シニアコンサルタント)

<DAY2>2025年6月18日 12:00 - 12:50

セッション:「WELL for Residential Deep Dive」

モデレーター

・Nicole Alfonsin, Strategic Account Manager, IWBI

その他のパネリスト

・Hajime Hongo, Shimizu Corporation

・Wataru Saito, Planning and Promotion Manager, ReBITA Co., Ltd. Residential Division

WELL for Residentialは、住宅における健康とウェルビーイングに特化した、唯一の包括的な第三者認証制度です。本セッションでは、どのような住まいにも効果的かつ効率的にこの認証を適用する方法を紹介し、認証プロセスの実践的な知見や、健康的な住環境を実現するための具体的なアプローチを探ります。

▼ サミット詳細

WELLに関心をお持ちの皆様、ウェルビーイングに基づいた空間づくりに取り組まれている皆様にとって、国内外の最新知見に触れ、専門家との交流を深めていただける貴重な機会です。

イベントの詳細については以下をご確認ください。

WELL東京サミットトップページ :https://www.wellcertified.com/events/tokyo

会社名 :株式会社ヴォンエルフ

代表 :代表取締役 平松 宏城

設立 :2006年4月

所在地 :東京都千代田区九段北4-3-26 N-cross KUDAN 2F

URL :https://woonerf.jp/

事業内容:

ヴォンエルフは、国際的なグリーンビルディング認証取得支援、ライフサイクルアセスメント、エネルギーシミュレーション、コミッショニング、脱炭素戦略策定、ESG評価業務等を行っています。建物を保有するすべての主体(民間部門、公的部門、研究教育機関)や不動産セクターの利害関係者(投資家、事業主、デベロッパー、建設業者、設計者など)が持続可能で健全な実資産の設計、建設、運用を行えるようサポートいたします。

