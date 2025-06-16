ヨーロッパダンスミュージックシーンに旋風を巻き起こす最注目DJ、KlangkuenstlerがZEROTOKYOに降臨！
ベルリン出身のテクノ・プロデューサーKlangkuenstler。
本年のADEでの開催も決定しているビッグイベントOUTWORLDを主宰し、世界中でツアーを敢行。シーン屈指の大注目株Klangkuenstlerの貴重な来日公演を決して見逃してはならない。
EVENT INFO
2025.7.5(土) Klangkuenstler
OPEN 11PM
HP：https://zerotokyo.jp/event/klangkuenstler0705/
DOOR：\3,500-
FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）
【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/klangkuenstler-0705
【イープラス】https://eplus.jp/klangkuenstler/
【Tickets for overseas customers】https://ib.eplus.jp/index.php?dispatch=tour_group.view&id=2635&time_key=1749532095&key=5d0129baaa776e5e6717f3c336964c21(https://ib.eplus.jp/index.php?dispatch=tour_group.view&id=2635&time_key=1749532095&key=5d0129baaa776e5e6717f3c336964c21)
※イープラス国外向けの券売は、6/18(水)12:00から販売開始。
【Z HALL】
Klangkuenstler / Voidman / Satoshi Tanaka / Chrumi
VJ：H2KGRAPHICS
【RING】
Monna Lisa / RICHKID / NOBUYA / Minn / uuu7
【ENTER】
-USB by TOKYO PARTY CLUB-
DJ KYOKO / HALU / KATIMI AI
(A-Z)
【BOX】〈TECHNO / HOUSE / UKG〉
マシュマロチョコリッツ / HATSUYUKI / MAKON / O.Goo / m∀tthew
【R BAR】〈DISCO / HOUSE〉
Mary-chan / Gohlem / YUKI NAGAKAWA / AY / TAKUTO / VIVI / B-ALRIGHT
ARTIST INFO
Klangkuenstler
ドイツ出身のDJ・プロデューサー。
2011年にレーベルZuckerton Records、2019年にはレーベル Outworldを設立し、2018年にテクノ・ミュージックの制作が増えるまでは、ディープ・ハウスやテック・ハウスなどを主にプレイしていた。2023年10月には、DJ Kobosilと共にアーティストエージェンシーを統合した新しいレーベルの設立を発表。 2人のアーティストのファッションラインも含むこのプロジェクトは、Tote Sonne と呼ばれている。
2025年は、ADEでの開催も決定しているイベントOUTWORLDの主宰や、世界中でツアーを敢行。いま最も注目すべきアーティストである。
[動画: https://www.youtube.com/watch?v=z16Yq4X87Hs ]
Outworld Secret Rave, Berlin (live set)
ZEROTOKYO OFFICIAL SNS ACCOUNT
Instagram:zerotokyo_official
X: ZEROTOKYO_JAPAN
TikTok:zerotokyo_official_
LINE:ZEROTOKYO