ヨーロッパダンスミュージックシーンに旋風を巻き起こす最注目DJ、KlangkuenstlerがZEROTOKYOに降臨！

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株式会社TSTエンタテイメント


ベルリン出身のテクノ・プロデューサーKlangkuenstler。


本年のADEでの開催も決定しているビッグイベントOUTWORLDを主宰し、世界中でツアーを敢行。シーン屈指の大注目株Klangkuenstlerの貴重な来日公演を決して見逃してはならない。



EVENT INFO


2025.7.5(土) Klangkuenstler


OPEN 11PM


HP：https://zerotokyo.jp/event/klangkuenstler0705/


DOOR：\3,500-


FASTPASS TICKET：\3,000-（優先入場・入場料金含む）


【ZAIKO】https://zerotokyo.zaiko.io/e/klangkuenstler-0705


【イープラス】https://eplus.jp/klangkuenstler/


【Tickets for overseas customers】https://ib.eplus.jp/index.php?dispatch=tour_group.view&id=2635&time_key=1749532095&key=5d0129baaa776e5e6717f3c336964c21(https://ib.eplus.jp/index.php?dispatch=tour_group.view&id=2635&time_key=1749532095&key=5d0129baaa776e5e6717f3c336964c21)


※イープラス国外向けの券売は、6/18(水)12:00から販売開始。



【Z HALL】


Klangkuenstler / Voidman / Satoshi Tanaka / Chrumi


VJ：H2KGRAPHICS


【RING】


Monna Lisa / RICHKID / NOBUYA / Minn / uuu7


【ENTER】


-USB by TOKYO PARTY CLUB-


DJ KYOKO / HALU / KATIMI AI


(A-Z)


【BOX】〈TECHNO / HOUSE / UKG〉


マシュマロチョコリッツ / HATSUYUKI / MAKON / O.Goo / m∀tthew


【R BAR】〈DISCO / HOUSE〉


Mary-chan / Gohlem / YUKI NAGAKAWA / AY / TAKUTO / VIVI / B-ALRIGHT



ARTIST INFO



Klangkuenstler

ドイツ出身のDJ・プロデューサー。


2011年にレーベルZuckerton Records、2019年にはレーベル Outworldを設立し、2018年にテクノ・ミュージックの制作が増えるまでは、ディープ・ハウスやテック・ハウスなどを主にプレイしていた。2023年10月には、DJ Kobosilと共にアーティストエージェンシーを統合した新しいレーベルの設立を発表。 2人のアーティストのファッションラインも含むこのプロジェクトは、Tote Sonne と呼ばれている。


2025年は、ADEでの開催も決定しているイベントOUTWORLDの主宰や、世界中でツアーを敢行。いま最も注目すべきアーティストである。





[動画: https://www.youtube.com/watch?v=z16Yq4X87Hs ]

Outworld Secret Rave, Berlin (live set)



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