ポーランドのカルチャーを大阪で体感！1日限りのスペシャルイベント「Po!land NIGHT」開催決定

一般社団法人demoexpo

ポーランドの魅力を五感で楽しむ、1日限定のカルチャーイベント「Po!land NIGHT(ポ!ランド・ナイト)」が、EXPO酒場ミナミ本店で開催されます。音楽、ファッション、アートが交差する、特別な一夜をお見逃しなく。

【イベント概要】

Po!land NIGHT(ポ!ランド・パーティ)

日時:2025年6月21日(土)18:00~23:00

会場:EXPO酒場ミナミ本店(心斎橋PARCO B2F/TANK酒場・喫茶内)

入場無料・予約不要



【実施内容(予定)】

- ポーランド×日本のアート&ファッショントークショー- 登壇者:笹岡由梨子(美術家)×ヨアンナ・パヴロット(ファッション・デザイナー)他- DJタイム- ポーランドにちなんだフォトブース演出 など

【登壇者プロフィール】

ヨアンナ・ハブロット(Joanna Hawrot)

「ウェアラブル・アート(着るアート)」を手がけるヨーロッパのファッションデザイナー。ファッションを芸術表現の域へと昇華させる独創的な作品で注目されている。

笹岡由梨子(ささおか・ゆりこ)

今最も注目される若手日本人アーティストのひとり。映像と絵画との接点を探るべくCG映像にはない異物感や違和感を引き出し、独自のストーリーを紡ぐ作品等を手掛ける。

【主催】アダム・ミツキェヴィチ・インスティテュート

【協力】一般社団法人demoexpo



*ここに掲載の告知は全て2025年6月16日現在につき、予告なく変更となる場合があります。

Experience Polish Culture in Osaka!

Po!land NIGHT, a special one-day cultural celebration of Polish creativity in fashion, art, and music, will be held at EXPO SAKABA Minami on June 21.

On June 21, EXPO SAKABA Minami will host Po!land NIGHT ― a special one-day cultural celebration where visitors can experience the richness of Polish creativity through fashion, art, and music.

Event Details

Title: Po!land NIGHT

Date: Saturday, June 21, 2025

Time: 6 pm - 11 pm

Venue: EXPO SAKABA Minami (at TANK Sakaba located in Shinsaibashi PARCO B2F)

Admission: Free / No reservation required

Organizer: The Adam Mickiewicz Institute (IAM)

In collaboration with: General Incorporated Association demoexpo

Program Highlights (tentative):

- Talk session on art and fashion featuring:

Yuriko Sasaoka (Artist, Japan) × Joanna Hawrot (Fashion Designer, Poland)

- DJ performances

- Polish-inspired photo booth and more

About the Guests

Joanna Hawrot -

A leading European fashion designer, renowned for her “wearable art,” which seamlessly blends fashion with artistic expression.

Yuriko Sasaoka -

One of Japan’s most exciting young contemporary artists, known for her storytelling through mixed media and uncanny visual narratives.



*All notices contained herein are current as of June 16, 2025, and are subject to change without notice.

