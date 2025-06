色部義昭氏と木住野彰悟氏が登壇 第30回モリサワ文字文化フォーラム「Design is in the Details ─ デザインは細部に宿る」を開催【7/24・大阪】

株式会社モリサワ

株式会社モリサワ(代表取締役社長:森澤彰彦 本社:大阪市浪速区敷津東2-6-25 Tel:06-6649-2151 代表、以下モリサワ)は、第30回モリサワ文字文化フォーラム「Design is in the Details ─ デザインは細部に宿る」を2025年7月24日(木)に開催します。

「モリサワ文字文化フォーラム」は、第一線で活躍するデザイナーやクリエイターをお招きし、文字とデザインの融合から生まれる創造性、独創性、そして表現の可能性を探求することで、文字文化の継承と発展に寄与することを目的に開催しています。

30回目を迎える今回のフォーラムでは、企業や公共領域のブランディングを数多く手がけるアートディレクター・グラフィックデザイナーの色部義昭氏と木住野彰悟氏のお二人をお招きし、ブランディングの観点から情報の末端に潜むディテールをいかに設計するか、そして文字とデザインの関係性がもたらす表現の可能性についてご講演いただきます。

ご参加は無料です(要事前申し込み)。たくさんの方のご参加をお待ちしています。

講演者

色部義昭(株式会社日本デザインセンター)

木住野彰悟(6D)

開催概要

タイトル:第30回モリサワ文字文化フォーラム

「Design is in the Details ─ デザインは細部に宿る」

日 時:2025年7月24日(木)15:30~18:00(15:00開場)

場 所:モリサワ 本社4F大会議室(大阪市浪速区敷津東2-6-25)

参加費:無料

定 員:150名

主 催:株式会社モリサワ

後 援:公益社団法人日本グラフィックデザイン協会

お申し込みはこちら(https://peatix.com/event/4429144/)

※定員に達し次第締め切らせていただきます。

講演概要

ロゴなど象徴的な要素が注目されがちなアイデンティフィケーションにおいて、近年はWebサイトやSNSといったオンスクリーンメディア上の“細部”──すなわち情報のディテールにこそ、企業や行政の姿勢や世界観が色濃く表れるようになってきました。テキスト、画像、アイコングラフィーなど、日々更新される情報の一つひとつのディテールが、ブランドの信頼性や情報の受け手に与える印象を決定づけています。そうした背景の中で、コーポレートフォントや情報設計の重要性、ひいては「見え方」や「伝わり方」のディテールへの意識が、より高まりつつあります。

情報の末端に潜むディテールをいかに設計するか、そして文字とデザインの関係性がもたらす表現の可能性について掘り下げていきます。

講演者プロフィール

色部義昭

アートディレクター・グラフィックデザイナー

1974年千葉県生まれ。東京藝術大学大学院修士課程修了。株式会社日本デザインセンター専務取締役、同社内にて色部デザイン研究所を主宰。グラフィックデザインをベースに平面から立体、空間、映像まで幅広くデザインを展開。AGI(国際グラフィック連盟)メンバー、日本デザインコミッティー理事、東京ADC会員、JAGDA会員。東京藝術大学非常勤講師。主な仕事にOsaka Metro、国立公園などのVIデザイン、市原湖畔美術館、東京都現代美術館などの公共施設のサイン計画、Sony Park展などの展覧会のグラフィックデザインなどがある。2025年大阪関西万博では日本政府館のアートディレクションを担当。主な受賞歴に亀倉雄策賞、ADC賞、SDAサインデザイン大賞(経済産業大臣賞)、One Show Designゴールドペンシルなどがある。

木住野彰悟

アートディレクター・グラフィックデザイナー

東京都出身。2007年にグラフィックデザイン事務所6Dを設立。企業や商品のビジュアルアイデンティティを中心に、ロゴやパッケージデザイン、空間のインフォメーションデザインまで幅広く活動。近年の主な仕事に「不二家洋菓子店」のリブランディングや「グッドデザイン賞受賞展」のグラフィック、「旭川市デザインシステム」「前橋市敷島エリアグランドデザイン」のアートディレクション・デザイン、「京都 新風館」「神奈川県立図書館」のVI・サイン計画、「小田急線登戸駅」ドラえもんサイン、「LOTTE ZERO」パッケージデザインなど。D&AD、カンヌ、アジアデザイン賞、東京ADC、JAGDA、サインデザイン賞、パッケージデザイン賞など国内外のデザイン賞を多数受賞。

「モリサワ文字文化フォーラム」とは

「文字とデザイン」から生まれる創造性や独創性、創作や表現活動について、より多くの皆様に触れていただく機会として、2010年より不定期に開催しています。モリサワは本フォーラムを通じて、文字の持つ魅力や価値に焦点をあて、ジャンルにとらわれない新しいクリエイティブの探求と、文字文化の継承発展を目指しています。

過去に開催された「モリサワ文字文化フォーラム」はこちら(https://www.morisawa.co.jp/culture/forums/)

●本件に関するお問い合わせ

株式会社モリサワ 文字文化フォーラム事務局

E-mail: bunkaforum@morisawa.co.jp