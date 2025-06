7/19(土)～21(月・祝)「JILL by JILL STUART×LIONS コラボシリーズ」菅田愛貴さん（超ときめき(ハート)宣伝部）出演のメインビジュアルを公開！

株式会社西武ライオンズ

株式会社西武ライオンズ(本社:埼玉県所沢市、代表取締役社長:奥村 剛)では、7月19日(土)~21日(月・祝)にベルーナドームで開催する福岡ソフトバンクホークスとの3連戦を、20代の女性に圧倒的な人気を誇るファッションブランド「JILL by JILL STUART(ジルバイジルスチュアート)」とコラボレーションしたシリーズを開催いたしますが、人気女性アイドルグループ「超ときめき(ハート)宣伝部」のメンバー菅田愛貴さんがアンバサダーに就任し、本日、メインビジュアルを公開いたしましたのでお知らせいたします。

本日公開したビジュアルは、今年5月にベルーナドームで撮影しました。グラウンドを背景に「JILL by JILL STUART×LIONS コラボユニフォーム」を着用した菅田さんを中心に据え、普段アイドルとして笑顔でステージに立つ表情とは異なる、ナチュラルで透明感を感じさせるビジュアルに仕上げました。

ビジュアル以外にも、JILL by JILL STUARTのワンピースを着て、グラウンドやスタンドで観戦を楽しむ菅田さんの様子も撮影しました。初めてベルーナドームに訪れたという菅田さんのさまざまな表情を撮り下ろしたスナップ写真は、埼玉西武ライオンズ、JILL by JILL STUART、菅田愛貴さんそれぞれの公式Instagramにて、本日17時に公開予定です。

本シリーズのキャッチコピーは「ときめきは、球場にある。」とし、野球観戦をしたことのない女性を中心にさまざまなイベントをご用意しています。野球観戦の楽しみ方やライオンズの選手の魅力について伝えるブースなどを設けるほか、7月19日(土)の試合では、菅田さんも着用しているコラボユニフォームを来場された方全員に配布いたします。20日(日)と 21日(月・祝)にも、チケット料金に+1,000円(税込)で、コラボユニフォームをお求めいただけます。また、21日(月・祝)には菅田愛貴さんの来場も決定しております。

なお、20日(土)の試合終了後には、女性DJのDJ KAORI(カオリ)さんをお招きし、「DJ KAORI‘s LIONS NIGHT PARTY!!」を開催することが決定いたしました。「JILL by JILL STUART×LIONS コラボシリーズ」を含む7月の観戦チケットは、ライオンズチケット(https://ticket.seibulions.jp/)などで販売中です。

菅田愛貴さんのコメントなど、詳細は以下のとおりです。

【菅田愛貴さん コメント】

この度「JILL by JILL STUART×LIONSコラボシリーズ」のアンバサダーに就任させて頂きました超ときめき(ハート)宣伝部の菅田愛貴です!先日の「JILL by JILL STUART×LIONS コラボシリーズ」メインビジュアル撮影で初めてベルーナドームに伺いました!ドームがとても大きくてびっくりしました!ライナちゃんもかわいくて(ハート)7月21日にかわいいユニフォームを着てセレモニアルピッチをさせていただけることがとてもうれしいです!盛り上げることができるよう精一杯がんばります!よろしくお願いします(ハート)

【菅田愛貴さん プロフィール】

6人組グループ・超ときめき(ハート)宣伝部のメンバー。担当カラーは超ときめき(ハート)レモン。2024年1月にリリースされた楽曲「最上級にかわいいの!」がSNSを中心に話題となり、8カ月でTikTok総再生回数12億回を突破した。舞台やテレビドラマ、映画にも出演しており、女優としても活躍中。

JILL by JILL STUART×LIONS コラボユニフォーム

【JILL by JILL STUART×LIONS コラボシリーズについて】

主に20代の女性に人気を集めるファッションブランドJILL by JILLSTUARTと埼玉西武ライオンズがコラボレーションし、「JILL by JILLSTUARTコラボユニフォーム」を制作。JILL by JILLSTUARTは、「より自分らしくありたい」と願う現代の女性を勇気づけたいという思いから、ブランドパーパスとして「今日よりも華やかな明日のために」を掲げ、多くの女性を魅了しています。当球団も野球観戦やイベントを通じて、プロ野球の世界で華々しく躍動するライオンズの選手たちが多くの方を勇気づけております。両者の「日常を華やかにしたい」という思いが一致し、コラボレーションが実現しました。

