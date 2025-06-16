日本を代表する会計事務所が集う「Best Professional Firm 2025」開催決定のお知らせ

株式会社MS-Japan

株式会社 MS-Japan(本社：東京都千代田区 代表取締役会長兼社長CEO：有本隆浩／以下 MS-Japan 証券コード：6539)は、約30年以上におよぶ企業の管理部門職種と会計・法律業界に特化した人材紹介での経験を活かし、会計ビジネスを活性化し、日本経済の発展に寄与した会計事務所等を表彰する「Best Professional Firm 2025」を開催することをお知らせいたします。本年で5度目の開催となります。

1．Best Professional Firm とは

日本に登録されている会計事務所、税理士事務所、会計系コンサルティングファーム等、約4,000事務所を対象に「ビジョン」「成長性」「業界貢献度」「人材力」の観点で審査を実施。一定の基準を満たした法人のうち、協賛いただいたファームを対象に表彰します。

Best Professional Firm公式サイトURL：https://www.manegy.com/bpf/

2．Best Professional Firm 設立主旨

より透明性のある経営を求められる昨今、日本経済の成長と発展における会計業界の重要性が高まっております。 AIやRPAによる業務の自動化が進み、公認会計士・税理士の仕事がなくなるというニュースが報じられる中、一方で時代の変化に負けない、世の中に必要とされ続けているプロフェッショナルがいることも事実です。 いつの時代も、高い価値を提供し続けるプロフェッショナルなファーム「Best Professional Firm」を選出することで、改めてビジネスにおける会計業界の重要性・有用性と会計業界の価値の再認識をしていくことを目指し、2019年に設立いたしました。

【Best Professional Firm オープニングムービー：https://youtu.be/M0W5_l_SIuo】

3．Best Professional Firm 2025 審査基準と審査フロー

＜審査基準＞

日本に登録されている会計事務所、税理士法人、会計系コンサルティングファーム等を対象に「ビジョン」「成長性」「業界貢献度」「人材力」の観点で審査を実施。一定の基準を満たした会計事務所等をノミネートさせていただき、その中で協賛ただいたファームを対象に表彰します。

詳細に関しては以下のサイトをご覧ください。

https://www.manegy.com/bpf/about/

エントリーをご希望の事務所様は下記メールアドレスへお問い合わせください。

Best Professional Firm 運営事務局

EMAIL：bpf@jmsc.co.jp

4．主催 MS-Japan について

本社 ：東京都千代田区富士見2-10-2 飯田橋グラン・ブルーム 4F

社名 ：株式会社MS-Japan

代表者：代表取締役会長兼社長CEO 有本 隆浩

ＵＲＬ：https://company.jmsc.co.jp/

上場市場：東京証券取引所プライム市場

事業内容： 管理部門（経理財務・人事総務・法務・経営企画等）や士業（弁護士・公認会計士・税理士等）に特化した人材紹介事業「MS Agent」及びダイレクトリクルーティング事業「MS Jobs」並びに経営管理のためのメディア事業「Manegy（マネジー）」を提供

5．協賛企業募集

開催にあたり、現在協賛企業様も募集中です。ご興味お持ちいただけました企業様は以下のBest Professional Firm 運営事務局までお問い合わせください。