³ô¼°²ñ¼ÒHellarts¡¢³ô¼°²ñ¼Òflaggs¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó»ö¶È¡Ê¥Õ¥é¥Ã¥°¥¹¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ë¾ù¼õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÃÎ¤é¤»
³ô¼°²ñ¼ÒHellarts¡Ê°Ê²¼Hellarts¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¬»³ÃÎ¹°¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Òflaggs¡Ê°Ê²¼flaggs¡¢ËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÉÊÀî¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§µÈ¹¾Ä¾¿Í¡Ë¤Î±¿±Ä¤¹¤ë£²D¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¡ÊLive2D/Spine¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÅù¡Ë¤òÀ©ºî¤¹¤ë¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¤Ç¤¢¤ë¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥¹¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¥¹¥¿¥¸¥ª¡Ê¥Õ¥é¥¹¥¿¡Ë¤ò2025Ç¯6·î1Æü¤Ë¾ù¼õ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÄê¤·¡¢Hellarts¤Èflaggs¼Ò¤ÎÎ¾¼Ô´Ö¤ÇºÇ½ª·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤Þ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤ªÃÎ¤é¤»¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
£±¡¥»ö¶È¾ù¼õ¤Î¤¤¤¤µ¤Ä
Hellarts¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Çflaggs¼Ò¤È¸ß¤¤¤Ë¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢2D¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÀ©ºîÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤ÆÎÉ¹¥¤Ê´Ø·¸¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼Ò¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¹âÉÊ¼Á¤Ê2D¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó¤ÎÀ©ºîÎÏ¤òÊÝÍ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ±¤¸»Ô¾ìÆâ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÁê¸ß¤Ë»É·ã¤·¹ç¤¦´Ø·¸¤Ë¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤Î¤¿¤Ó2D¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó»Ô¾ì¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¤è¤ê°ìÁØ²ÃÂ®¤¹¤ë¤¿¤á¡¢flaggs¼Ò¤Î³ºÅö»ö¶È¤òHellarts¤Ë¤Æ¾ù¤ê¼õ¤±¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
£²¡¥»ö¶È¾ù¼õ¤ÎÌÜÅª
Hellarts¤Î¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥ó»ö¶ÈÉô¤Ø¡¢flaggs¼Ò¤Î¥Õ¥é¥¹¥¿¥Áー¥à¤Î¾ù¼õ¤Ë¤è¤êµ»½Ñ¤È·Ð¸³¤òÅý¹ç¤·¡¢À©ºîÂÎÀ©¤ò¤µ¤é¤Ë¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢2D¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹ñÆâºÇÂçµ¬ÌÏ¤ÎÀ©ºî¥¹¥¿¥¸¥ª¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤Î»ö¶ÈÀ®Ä¹¤È»Ô¾ì¥·¥§¥¢³ÈÂç¤ò¸«¿ø¤¨¤¿ÂÎÀ©¤òÀ°È÷¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
£³¡¥²ñ¼Ò³µÍ×
¼ÒÌ¾¡§³ô¼°²ñ¼ÒHellarts
URL¡§https://hellarts.co.jp/
ËÜ¼Ò½êºßÃÏ¡§¢©162-0808¡¡ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÅ·¿ÀÄ®64¡¡¥×¥é¥¹¥Ñー¥Ó¥ë2F
ÀßÎ©Æü¡§2020Ç¯2·î3Æü
¡ãÌò°÷¡ä
ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§²¬»³ ÃÎ¹°
¼èÄùÌò¡§º£°æ æÆÂÀ
¼èÄùÌò¡§µÈ°æ ÃéÚü
¡ã»ö¶ÈÆâÍÆ¡ä
¥¢¥×¥ê¡¢¥²ー¥àÅù¤Î¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä´ë²è¡¢³«È¯¡¢ÈÎÇä
¥¢¥Ë¥áー¥·¥ç¥óµÚ¤ÓÆ°²èÅù¤Î´ë²è¡¢À©ºî
¥³¥ó¥»¥×¥ÈµÚ¤Ó¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¡¦¥¤¥é¥¹¥ÈÀ©ºî¡¢¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¥³¥ó¥µ¥ë¥Æ¥£¥ó¥°